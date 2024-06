La paradoja del baile de taifas

La celebración del Día de Canarias bien vale una reflexión sobre la vestimenta típica y tradicional, especialmente después de que el gobierno municipal haya promovido un Baile de Taifas para la celebración de la constitución del Archipiélago como comunidad autónoma y recomendar el uso de trajes adecuados para asistir a la fiesta. La falta de tiendas de artesanía en la ciudad obliga a echar mano de la aguja y el dedal, a salir a otros municipios isleños a comprarla o a solicitar a una costurera el diseño de las prendas. Como en otros sectores la manufactura que llega a los comercios no siempre se ajusta a la realidad cotidiana e histórica que vivieron nuestros antepasados.

En 2015 cerraba la tienda de artesanía de Fataga del Pueblo Canario, uno de los comercios míticos de Las Palmas de Gran Canaria para adquirir indumentaria canaria junto a otro local existente en la zona de Triana, clausurado unos años antes. Pese a que en el establecimiento se promovía el traje diseñado y recreado por el artista Néstor de la Torre en los años 30, no dejaba de ser el último reducto para que los amantes de romerías y fiestas locales pudieran ataviarse o coger alguna referencia sin temor a equivocarse. En la actualidad, no existe un local en Las Palmas de Gran Canaria donde comprar vestimenta canaria como ocurre en otras regiones españolas, donde han sabido explotar con éxito sus fiestas, creando un mercado textil y de confección, así como de complementos, que, aunque minoritario, consigue mantener las tradiciones.

La manufactura foránea ocupa ahora el lugar de la artesanía local y cuando se acerca el Día de Canarias y las romerías son muchos los que recurren a comercios minoristas para ataviarse desvirtuando aún más el sentido de la fiesta que ya viene de por sí de fábrica. La promoción de bailes de taifas para ensalzar la identidad territorial con la obligatoriedad de llevar vestimenta adecuada cuando no existe un mercado artesanal o tradicional no deja de ser una paradoja que obliga a los amantes de la fiesta a coger la aguja y el dedal o en su defecto acudir a una modista o sastre u a otras islas, que llevan años promoviendo estos actos, para ataviarse con criterio.

En la ciudad existen comercios que venden prendas con la etiqueta de 'canario', aunque fabricado en la India o Bangladés

El gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria se ha propuesto difundir, promover y proteger el rico patrimonio cultural canario y para ello organizó el pasado miércoles un Baile de Taifas conjuntamente con el Instituto Canario de las Tradiciones en el barrio de Guanarteme, donde hubo música, baile y gastronomía. La iniciativa tuvo muy buena acogida, según indicó esta semana el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Adrián Santana. "Superó las expectativas; pusimos a disposición de la ciudadanía 50 mesas que se reservaron en tres horas, y solo les pedíamos que fueran bien vestidos. Ataviados a la manera tradicional con las vestimentas de principios del XX o también del XIX y XVIII, donde hay mayores registros documentales e ilustraciones, o con el traje típico que repensó Néstor Martín-Fernández de la Torre con todos los elementos de la vestimenta canaria. Y la gente entendió la propuesta", declaró Santana, al mismo tiempo que reconoció la falta de un mercado artesanal en la ciudad que facilite el que la gente pueda ir vestida correctamente.

El concejal de Cultura admitió que la confección de prendas y de tejidos están ahora "en otras latitudes", al igual que ocurre con otro tipo de productos, pese a que desde el gobierno municipal se promueven las ferias de artesanía y el aprendizaje de viejos oficios en los talleres que se imparten en la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste de Las Palmas de Gran Canaria. "Es una tarea de todos y, por supuesto, también nuestra", apuntó el edil en cuanto a ser fiel al pasado histórico a la hora de participar o promover alguna actividad cultural.

Confección foránea

Las prendas de vestimenta canaria que se venden en la actualidad en los comercios delatan que pese a que el género está distribuido por empresas canarias, la fabricación procede de países como Bangladés o la India. En algunos comercios, se venden como cualquier tipo de disfraz más, aunque las etiquetas hagan referencia a la 'canariedad' con la imagen del Archipiélago y una pareja de baile sobre los colores de la bandera canaria e incluso se atreven a incluir el epígrafe "típico de romería canaria" o "tradición y calidad" que dañaría el corazón de cualquier purista. Es evidente, que los precios de cada pieza; entre 10 y 20 euros, evidencia que no estamos ante un producto de calidad. Ni en cuanto al tejido ni la confección; mucho menos en cuanto a la tradición canaria.

El cronista oficial de Teror José Luis Yáñez considera que el coste que tiene un traje canario hecho a medida y cómo se vive la fiesta son dos handicaps para que la gente recurra a comercios donde se comercializan prendas más baratas, pese a que no cumplen con los cánones históricos. "Son extremadamente caros por estar hechos a medida; más si cabe si tiras de algún artesano. Los precios son entonces desorbitados. No sirven para ir de romería, ensuciarte y querer cambiarte luego de traje", aseguró.

Noventa años del traje de Néstor Se cumplen 90 años del traje diseñado por el artista Néstor Martín-Fernández de la Torre, de cuyo talento se puede disfrutar en el Castillo de Mata en una muestra. Fue en plena República y para una fiesta pascual cuando el artista creó la vestimenta que, posteriormente, la Junta de Turismo uso como imagen para difundir Gran Canaria, obligando a los grupos folclóricos que acudían a recibir a los turistas en el Puerto de La Luz a llevar el traje. El diseño de Néstor no es el típico traje utilizado por los grancanarios ni recoge la indumentaria tradicional ni de época, sino que es una recreación del artista de algunos elementos isleños que, al mezclarlos con otros, conformaron una vestimenta muy particular, en la que se ensalza el calado canario. El 22 de diciembre de 1934 el Teatro Pérez Galdós acogió un gran baile con la presencia de la Sociedad de Amigos del Arte de Néstor de la Torre para presentarlo en sociedad. Las crónicas lo catalogaron como ‘típicamente canario’ y desde entonces fijó las normas de la indumentaria durante décadas.| L.S.V.

En su opinión, hay además "mucha información errónea" sobre lo que es la vestimenta canaria que incluso llega a confundir al ciudadano que quiere vestirse con rigor. "Cuando se habla de un traje tradicional estamos hablando simplemente de la mejor prenda que tuviera en aquel momento la persona. Y el punto de partida era estar limpia y sin arrugas. No hablamos de la calidad de las telas porque hasta que no se abrió el puerto de La Luz y se comercializó con Gran Bretaña, lo que aquí existía mayoritariamente era lino y lana y algo de seda", comentó Yáñez, quien añadió que la falta de información está llevando a que "nadie quiera ir de campesino a un baile de taifas y algunos grupos folclóricos parezcan condes y marqueses" por sus prendas.

El cronista de la villa de Teror, donde se celebra una de las romerías más vistosas y con más solera de Gran Canaria por la festividad de la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, explicó que la prohibición en 1947 del obispo Pildaín de los bailes y del cierre de las sociedades existentes hizo que la sociedad grancanaria dejara atrás un legado cultural que cuando se volvió a recuperar hubo que ir a Tenerife a buscar referentes porque aquí ya no existían. De ahí que no halla comercios en donde comprar indumentaria, aunque sí modistas y artesanas que confeccionan prendas por encargo. No ocurrió lo mismo con la mantilla canaria, que al enclaustrarla en actos religiosos, fue fácil recuperarla.

"La Fedac (Fondo la Etnografía y el Desarrollo de la artesanía canaria) promocionó en su momento todo este tipo de artesanía, incluso se llegaron a comprar seis telares en Teror que ahora no se saben dónde andarán", declaró el cronista sobre algunos planes culturales que no llegaron a buen puerto. Para Yáñez la recuperación de un mercado local dedicado a la vestimenta podría venir de la mano de la formación en las escuelas y en los talleres artesanales, así como fomentar subvenciones para la compra de telas dado que vienen del exterior para que se pudieran abaratar las prendas y, de este modo, más gente hiciera uso de ellas en romerías y fiestas con el rigor preciso para no confundir al turista dada la difusión que tienen este tipo de eventos.

El historiador y director del Instituto Canario de las Tradiciones David Naranjo cree, por su parte, que la falta de "sensibilidad de la sociedad" y la inmediatez es lo que hace que la gente recurra a tiendas que venden indumentaria canaria que "parecen un disfraz", en vez de optar por comprar la tela y acudir a una costurera. "En Las Palmas de Gran Canaria hay costureras y artesanos y tiendas donde poderte surtir para confeccionarte un traje con alguna de las publicaciones que ha editado la Fedac o del Cabildo de Gran Canaria sobre vestimenta canaria. Puede que el resultado sea caro, pero el traje será para toda la vida", dijo convencido de que es mejor invertir en algo de calidad que incluso puede pasar de padres a hijos, sabiendo además que estamos trasmitiendo un legado cultural que nos identifica con nuestro pasado.

Para Naranjo hay que comprar las prendas "con sentido común". Y, a veces, no es necesario desembolsar una gran cantidad de dinero, sino pensar el uso que se le va a dar. "Quizás no es necesario comprar un traje entero, sino ir cada año sumando una prenda más", apuntó el director del Instituto Canario de las Tradiciones, que está realizando una importante labor de difusión histórica de las prendas en sus redes sociales para comprender la función que tenían y de dónde venían. Al igual que la Fedac, donde se pueden encontrar incluso patrones para confeccionar algunas piezas.

"Tenemos que despertar esa sensibilidad; y que la gente sepa que igual que no vas a una boda en pantalón corto y cholas, tampoco se puede acudir a un baile de taifas de cualquier manera", subrayó, mientras criticó los auténticos disparates que se ponen los romeros como un sombrerito pequeño pegado a una oreja que no cubre del sol o un delantal lleno de bordados que no cumple con la función que tenía la prenda en el pasado con el fin de "salir guapos" en las fotografías.

Suscríbete para seguir leyendo