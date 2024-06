Pedro Quevedo: «Hay que parar las autorizaciones de viviendas vacacionales hasta saber qué hacer»

Pedro Quevedo, primer teniente de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, aborda en esta entrevista la realidad turística en la capital grancanaria tras unos meses en los que se ha hablado mucho del sector, especialmente de las repercusiones que tiene sobre la población local. Una situación que, indica, debe pasar por la necesaria regulación del alquiler vacacional. En este sentido, señala, se deben parar las autorizaciones hasta tener la nueva ley.

Hace unas semanas presentaban el último estudio de reputación online. Realmente, ¿Hasta qué punto tienen importancia las opiniones en internet?

El terreno de las opiniones debe medirse con prudencia. Desde luego no hacemos el estudio de reputación online para que eso defina la política turística. Nosotros la definimos y entre otros elementos utilizamos datos añadidos. ¿Qué es ese estudio? 104.000 entrevistas en TripAdvisor, básicamente, con las que se trata de encontrar correlaciones. ¿Es determinante? No, pero nos ayuda a saber si estamos en el camino. Por eso hemos mantenido el estudio, porque lo más importante es la evaluación constante. Al final es una herramienta más.

En el último pleno citaba a TripAdvisor y la oposición se lo tomó un poco a broma.

Las dos playas más valoradas de España son La Concha y Las Canteras. Eso lo llevamos diciendo años. ¿Qué característica tienen las dos? Los dos ayuntamientos hemos decidido no volver a solicitar la bandera azul. Eso es lo que le molestó a la oposición, porque están empeñados en que es fundamental. También es verdad que al final de la intervención ocurrió algo insólito; la portavoz del Partido Popular dijo pa' usted el euro y de acuerdo. La bandera azul no es una herramienta útil para evaluar un arenal urbano de esta naturaleza.

¿Cierran definitivamente la puerta a la bandera azul?

Por supuesto. Atacar la reputación de Las Canteras gratis no le va a costar a nadie. Ecologistas y un montón de ayuntamientos consideran que la mejor herramienta para evaluar un arenal urbano son la Q de calidad turística y las normas ISO. ¿Por qué? Porque están evaluadas internacionalmente, porque quien lo hace es una empresa supervisada por las autoridades españolas. Solo hay tres en Canarias. Dos en Tenerife y esta. Le aseguro que este gobierno no volverá a solicitarla.

En varias ocasiones ha dicho que está más por la calidad que por la cantidad de turistas. ¿Se están reorientando las campañas en ese sentido?

Me he llevado unas cuantas críticas por decir que la política turística no es contar turistas, que no se trata de tener más, que se trata de controlar la afluencia masiva a través de la oferta y la clave es que sea de calidad. En estos años, ¿Qué hemos posicionado en la ciudad? Los elementos culturales, los eventos, la gastronomía, la arquitectura. ¿Por qué? Para tratar de evitar los atractivos fundamentales del turismo de masas, que son sol y playa y compras. ¿Quiere decir esto que el sol y playa no es importante? Claro, si llegamos a tener el clima de Finlandia, no viene la gente que viene ahora.

«Hasta abril, hemos pasado de 530.000 a 600.000 turistas este año, ese no es el camino a seguir»

Aún así se siguen batiendo récords todos los años.

Es evidente que tenemos que actuar. Hubo que hacerlo en su momento, en el 2000, con la moratoria turística. Ya están tardando en hacer lo mismo. Hasta el mes de abril llevábamos 70.000 visitantes más en esta ciudad que el año pasado. En otras circunstancias te diría fantástico; ahora digo que es una preocupación. El año pasado llevábamos 530.000 turistas y ahora son 600.000, ese no es el camino. Hemos tenido tasas de ocupación en estos cuatro meses en los que dos han sido plenos, del 90 y 95%, y los otros del 88 y 70%. Podría alguien decir si no queremos que venga la gente. No, lo que digo es que si seguimos excediéndonos y la oferta y la demanda turística no tienen ningún tipo de regulación, acabaremos teniendo un grave problema de convivencia. Lo que no puede ocurrir es que para que funcione un sector, la vivienda vacacional, el efecto secundario sea un daño terrible a nuestra sociedad que no puede acceder a una vivienda. Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado. Tenemos unos datos turísticos espectaculares y unos datos sociales extremadamente preocupantes. Es comprensible que alguien quiera ganar mucho más dinero con la vivienda vacacional que con el alquiler normal, pero alguien le tiene que poner coto cuando se está produciendo un daño social. En el estudio sociológico que presentamos se vio que ya el 30% empieza a decir cuidado. Y ese porcentaje va a ir aumentando.

¿Cuál sería la solución?

Es el momento de hacer lo mismo que se hizo en el 2000, una moratoria. Parar las autorizaciones de vivienda vacacional, parar las autorizaciones de nuevas camas hasta que sepamos qué es lo que queremos hacer. Si no, ¿sabe lo que pasa? Que se han incrementado las autorizaciones de alquileres turísticos un 40% desde que comenzó a tramitarse la ley.

Pedro Quevedo Iturbe durante la entrevista, en su oficina. / Andrés Cruz

¿Cuándo dice moratoria a nuevas camas, eso incluye la planta hotelera en la capital?

Nosotros somos defensores del sector hotelero profesional. ¿Por qué? Porque es una oferta medible, genera empleo, tiene la calidad regulada. Es una infraestructura que nos ha ayudado a mejorar la ciudad. La moratoria tiene que ser al alquiler vacacional. Ahí es donde se ha producido una especie de carrera de huida hacia adelante, que es la que está afectando a la gente. Se necesita regulación. Lo mismo que no puedes autorizar una farmacia en cada esquina. Los problemas de vivienda van a desencadenar en algo serio, incluida una turismofobia vinculada con la vivienda. Como ya se está demostrando en un montón de lugares del Estado y del mundo. Estaría bien mirar a Viena y ver cómo lo han resuelto.

«Con el plan hidráulico aprobado este municipio podrá resolver muchos problemas históricos»

Allí hay una gran apuesta por la vivienda pública.

¿Y en Canarias? Cero en estos años. Luego tenemos 200.000 viviendas vacías. El argumento de los que especulan con esto es que la gente tiene miedo a alquilar. Pudiera ocurrir en algún caso; pero, ¿me está diciendo que la gente prefiere tener una vivienda vacía que solo tiene gastos? No me lo creo. Existe un elemento especulativo. Vamos a no sustituir lo minoritarios por las opiniones generales. Ahora bien, tiene que haber un estímulo y una garantía para que se pueda alquilar con criterios de seguridad. Es una política que hay que hacer. Y entender que la Constitución prohíbe la especulación con la vivienda y el Estatuto de Autonomía de Canarias también. El actual gobierno canario está en la fase de confusión y lo que se pretende es no intervenir. Entiendo que a ciertos sectores más conservadores les puede parecer estupendo. Pero nos parece que esto es un imperativo.

¿Este aumento en las llegadas de turistas se está viendo reflejado en el gasto turístico?

El gasto diario ha crecido poco. Un 0,5%. Es verdad que el gasto total de lo que le cuesta un viaje ha crecido de una forma significativa, pero esa es otra parte del problema que tenemos que analizar, ese dinero no se queda necesariamente en Canarias. El diario está en 131.2 euros, que es una cantidad que no es despreciable.

Antes de que se presentara la ley del alquiler vacacional decía que le gustaba la música. Ahora ya digerida. ¿Realmente la ve viable?

El gobierno de Canarias anda mirando para otro lado, cuando tienen ellos las competencias. Hemos pedido en este ayuntamiento la legislación de zonas tensionadas y ya empezamos con que quién es el responsable. Y después va un ayuntamiento y tiene la ocurrencia de que él solo va a poner una ecotasa; lo que garantiza quitarle de encima la presión a quien tiene que tenerla. Fíjate que la declaración de zonas tensionadas, hay una sentencia de la Unión Europea que cuando tú estás en una zona tensionada estás en condiciones de regular el peso que debe tener cada actividad, por ejemplo, el alquiler vacacional.

Entrada de una vivienda vacacional en la zona de la playa de Las Canteras. / Juan Castro

¿Ha hablado con Urbanismo de cara a abordar la ley? Teniendo en cuenta que la regulación que hizo el Ayuntamiento en su día no ha funcionado.

En tiempos de Javier Doreste hicimos algo de una forma muy voluntarista que era no mezclar lo residencial con lo turístico. Pero, ¿Quién controla? Tendría que haber un cuerpo de inspectores que no es realista. Tiene que ser la legislación de arriba a abajo la que regule. Y antes de reevaluar y de saber lo que hay que hacer, es imperativo parar. Porque si advertimos que vamos a regular dentro de un año y medio, las consecuencias pueden ser espantosas.

La semana pasada se aprobó el plan del ciclo integral del agua. ¿Se solucionarán los vertidos en Las Canteras?

La red hidráulica del ciclo integral del agua en esta ciudad debe tener 50 años, calculo. La solución tendría que ser levantarlo todo y volverlo a hacer. Son intervenciones complejas en una ciudad colmatada; y encima tenemos sobrecargada la red. El emisario del Teatro no da para más. Hay que quitarle presión a lo que tenemos. Eso son actuaciones costosas, complicadas y largas. Además, no tenemos separada una red de pluviales y eso es un problema tremendo. Por eso la importancia de los tanques de tormenta.

¿Dejaremos de ver las grandes barranqueras en la Cícer o no es tan fácil?

No es tan fácil. Los barrancos son ríos secos. Por lo tanto, cuando llueve de verdad corre y si lo hace más allá de la cuenta, pues tenemos problemas. Pero hay situaciones que se pueden prever; por ejemplo, con los tanques de tormenta. Se debe tratar de evitar que las aguas pluviales se mezclen con las aguas residuales. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre acaban reventando las alcantarillas. Creo que con el plan que hay encima de la mesa, este municipio estaría en cuestión de resolver muchos de sus problemas históricos y de abordar el futuro con cierta garantía de seguridad.

Las playas de la ciudad tienen un buen número de proyectos pendientes. ¿Cuáles tienen prioridad en este momento?

Acabamos de finalizar la obra de la carretera de El Confital y estamos preparando otras. El problema aquí son las licitaciones. Nosotros tenemos que trabajar con Urbanismo necesariamente y no se le puede pedir más trabajo a la gente. Las cosas van saliendo. Tenemos 11 millones de euros en proyectos de Ciudad de Mar pendientes de salir a concurso.

Algunas zonas empiezan a pedir a gritos un arreglo.

La del Muro Marrero, en Las Canteras, es una obra que no es sencilla. Es necesaria, porque si no un día tendremos un disgusto, porque ahí hay un deterioro de la estructura. Por ahora estamos pendientes de la autorización de Costas. Ya tenemos presupuesto municipal para esto, que está en torno a 900.000 euros, pero es clave la autorización. El proyecto es sencillo, aunque latoso. En La Puntilla tenemos otras actuaciones. Están las perras. Ahora bien, esto es un proceso que no es sencillo. No podemos presionar mucho más a otros servicios.

El muro del paseo de las Alcaravaneras también lleva años deteriorado.

Esa obra tenía dos fases. Una primera, que era actuar sobre todo en la parte inferior, sobre los locales y el balneario; y otra para la parte exterior por el paseo y una mejora de la accesibilidad. En Urbanismo, con criterio, nos dijeron que era mejor unirlas; ya hay un acuerdo y estoy a punto de que me den a conocer la propuesta. Los usos deportivos también se van a reordenar. He llegado a un acuerdo con la alcaldesa para que este asunto vaya por el Fdcan. También tenemos pendiente La Laja, el dragado de las piscinas es el cuento nunca acabar. Resulta que no hay maquinaria especializada en la Isla para hacerlo, por eso ha ido quedando desierta la licitación cuando la hemos sacado. El 13 de mayo obtuvimos el permiso de Costas para hacerla de otra forma e irá con el concurso de limpieza y mantenimiento de playas. También conseguimos el visto bueno para hacer el trasvase de la arena que ha invadido el paseo y así poder distribuirla.

¿Ya está listo el nuevo contrato que lleva vencido varios años?

El texto ya está, es la cuarta vez que se hace. Esta vez creo que habrá capacidad para sacarlo adelante, se está haciendo un enorme esfuerzo en el Ayuntamiento, porque tenemos el problema que tenemos en los servicios. Hemos hecho mucho más potente el contrato. Todo lo que tengas previsto en un concurso grande te facilita el día a día después. Espero que el nuevo pliego esté para final de año. El problema son las licitaciones, porque no tenemos departamento. Geursa está haciendo un esfuerzo tremendo y este impulso a la Gobernanza municipal que hemos dado se va a notar.

Para terminar. ¿Hay conversaciones entre Carnaval y Sagulpa para utilizar el rincón en las fiestas de 2025?

A mí no me consta nada. En absoluto. No digo que no lo esté pensando alguien, es una posibilidad. Aquí todo lo que se piensa se discute. El año pasado se discutió y explicamos cuál es la importancia de ese aparcamiento disuasorio y los efectos de cerrarlo. Hay una cantidad enorme de abonados. Imagínate para los vecinos de Guanarteme. No se trata de ponerse morrudo, se trata de que es muy difícil de sustituir esas instalaciones, pero si alguien tiene una propuesta para garantizar que toda la gente que entra por el Norte pueda tener alternativa.