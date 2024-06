El Confital se convierte en un espacio libre de humos

Los vehículos privados no podrán volver a acceder a El Confital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido que este paraje sea un espacio libre de humos. El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, señala que están analizando cómo efectuar las restricciones al tráfico en la carretera de acceso a este espacio natural protegido, vía cuyos trabajos de mejora acaban de finalizar. La idea es ir rehabilitando este espacio, con una renaturalización que consiste en la plantación de flora autóctona y la recuperación de los elementos patrimoniales.

«Eso se acabó. Porque o es un espacio natural protegido o no lo es», resalta Quevedo, «solo se va a permitir la entrada a los servicios públicos y a las personas con movilidad reducida». El concejal señala que se trata de una medida que ha sido consensuada entre movilidad, la microárea ecoturística -donde están representados diversos colectivos- y «la mayoría» de los vecinos de La Isleta.

La idea que barajan será colocar barreras que impidan el paso a los vehículos, aunque por el momento solo tienen «una visión general» de lo que se quiere hacer, «hay que ver cómo regulamos la entrada y eso necesita una serie de procedimientos, por el momento estamos buscando en el mercado y mirando qué tipo de estructuras habría que poner».

La carretera de acceso al Confital tras las obras de mejora. / Juan Carlos Castro

Quevedo matiza, eso sí, que hay vecinos de la zona que han mostrado su preocupación, dado que, entienden, quienes quieran ir a la playa en coche aparcarán en las calles aledañas, lo que mermaría el número de plazas para los residentes. Lo cierto es que en la práctica, El Confital lleva cerrado al tráfico desde que comenzaran las obras de mejora de la carretera, en marzo del año pasado, por lo que ya estarían padeciendo estos posibles inconvenientes.

Contaminación fecal

El siguiente paso será hacer una reforma del paseo peatonal que conecta la plazoleta de Pepe el Limpiabotas y la playa, además de una mejora de todos los servicios a pie de arenal. Ciudad de Mar calcula que Confital -cuyas aguas llevan cerradas al baño desde 2017 al no haberse descubierto el origen de la contaminación fecal que padece de manera periódica- recibirá en los próximos años 1,8 millones de euros. «Es el momento de aprovechar que hemos arreglado la accesibilidad para regular el uso de ese espacio y no volver a convertirlo en lo que no debe ser», resalta Pedro Quevedo.

La concejalía tiene previsto comprar en los próximos meses una isla de contenedores de reciclaje, además de herramientas de salvamento y de reanimación cardiaca. La idea será mejorar los servicios públicos mediante la rehabilitación de la caseta de Cruz Roja y los aseos y la instalación de un tótem de salvamento con salvavidas como los que ya hay en Las Canteras, entre otras actuaciones que tendrán un presupuesto de unos 193.000 euros.

El rastro de Hermine

Por otro lado, Ciudad de Mar está buscando financiación a través del Cabildo para mejorar la pasarela peatonal de acceso a la playa. El presupuesto inicial que barajan es de 250.000 euros. La idea será embellecer el sendero y reparar los daños ocasionados por los distintos temporales que han azotado la zona -tras el paso de la tormenta tropical Hermine en septiembre de 2022 este acceso estuvo cerrado durante semanas por la caída de piedras-.

Dentro de este proceso de renaturalización -que pasa «necesariamente» por ser un espacio libre de humos-, desde Ciudad de Mar quieren hacer énfasis en la apuesta por la flora autóctona y evitar que el lugar se siga degradando. Además de las especies mejor adaptadas a un ambiente marítimo y a la sequedad del terreno, en este espacio predominan los cardones y las tabaibas dulces.

Búnkeres y salinas

En mitad de este ecosistema degradado del Confital hay, además, una serie de elementos patrimoniales que están en mal estado. Concretamente, tres búnkeres de la II Guerra Mundial -dos de ellos se encuentran habitados- y los restos de las salinas de La Isleta. La idea del Ayuntamiento es recuperar todos estos espacios para su protección y divulgación.

Intervención policial en los búnkeres del Confital. / José Pérez Curbelo

«Queremos acabar con la ocupación de los búnkeres; por ahora ya hemos rescatado. Los pueblos civilizados no permiten que se le haga eso a su patrimonio», indica Quevedo con relación a estas estructuras que se construyeron ante posibles ataques en caso de entrar España en la contienda mundial. El edil reitera que el desalojo de quienes están allí viviendo depende de Costas y que ya han hecho varios requerimientos.

Insiste que es necesario «recuperar ese espacio, porque ahí hay una salina que queremos rehabilitar, se lo hemos prometido a los vecinos; todavía hay un montón de salineros en La Isleta y no lo podemos hacer teniendo al lado un tenderete en un búnker». Construidas en el siglo XIX, estuvieron en uso hasta 1956, llegaron a producir 120 toneladas de sal al año.

El último reducto transitable El Confital es el último reducto natural de La Isleta que puede ser visitado libremente -el resto de zonas sin urbanizar están mayoritariamente en zonas militar-. El Paisaje Protegido de La Isleta incluye la zona conocida como Las Salinas, aunque no la playa propiamente dicha, donde hace dos décadas se solventó el problema del chabolismo. No obstante, la prohibición al baño o la ocupación de los búnkeres son aspectos todavía pendientes. Con la prohibición de la entrada de vehículos, el Ayuntamiento evitará que lleguen allí vehículos camperizados con la intención de pernoctar, hacer fiestas o directamente ir a dejar basura como si de un vertedero se tratara. La zona de las Salinas, por ejemplo, es hogar del bisbita caminero, especie exclusiva de Canarias, Madeira y Salvajes. | A. V.

