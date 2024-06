La Asociación Fuera de la Portada es reconocida de interés público por promover "valores de solidaridad"

A través del evento Implosión Cultural en 2011 varias asociaciones organizaron charlas y talleres con la vista puesta en la candidatura de la capital para ser Capital Europea de la Cultura en 2016. La convocatoria finalmente la ganó San Sebastián, pero años antes los ciudadanos y colectivos aportaron ideas e iniciativas para dinamizar la oferta cultural. A partir de ese encuentro nació la Asociación Fuera de La Portada con el objetivo de aportar formación no profesional a los vecinos de Arenales y la ciudad. Después de 13 años de trabajo el Gobierno de Canarias la ha declarado de interés público.

La iniciativa Implosión Cultural finalizó con una asamblea en la que se proponía la apertura del Centro Cívico Suárez Naranjo, por aquel entonces cerrado. "Todos querían lo mismo, que se abriera el centro y que se empezaran a hacer talleres", recuerda Octavio Cardoso, presidente de la asociación. Ante ese respaldo iniciaron un proceso de negociación con las administraciones públicas para conseguir asentarse en el lugar e impartir talleres.

Una reunión de la comisión de la Asociación Fuera de la Portada. / Andrés Cruz

Al principio contaban con muy pocos talleres, algunos de idiomas, otros de guitarra, informática o pilates. En la actualidad cuentan con 46 talleres de diferentes ámbitos como la actividad física, idiomas, tecnología, bricolaje, manualidades o actividad mental. Todos son impartidos por voluntarios y su objetivo es "crear ambiente y fomentar la colaboración" entre los participantes.

"Principios de solidaridad"

Con esta filosofía el Gobierno de Canarias les otorgó la distinción por los fines sociales que promueven al conseguir "la mejora personal, relacional y cultural de los vecinos y vecinas, promoviendo valores y principios de solidaridad".

En 2013 la asociación se acogió a una forma jurídica, ya que en los años anteriores eran varias plataformas y particulares. "No podíamos firmar convenios, las subvenciones eran un poco complicadas porque teníamos que pedirle a una de las asociaciones que estaban dentro y al final se decidió crear Fuera la Portada", comenta Cardoso. El nombre vino a poner en valor el enclave capitalino en el que trabajan: "Todos los terrenos que estaban más allá de la calle Bravo Murillo -donde estaba la muralla- la gente decía que estaban allá fuera la portada".

La apertura de nuevos talleres ha surgido ante las propuestas que han recibido, así como el interés de las personas. Los más solicitados son aquellos de actividad mental para prevenir problemas de memoria, ya que incluso algunos centros de salud recomiendan a los pacientes asistir y también los de ejercicio físico y pintura. A pesar de que los inscritos son de todas las edades, muchos son personas mayores que luchan contra la soledad. Por ello, el principal reto de la asociación es la captación del público adolescente o joven.

A falta de espacio

Aunque la falta de este grupo generacional también se debe a la falta de espacio para incrementar la oferta. En los últimos años, han tenido que compartir las salas del centro cívico con la Universidad Popular, el Ayuntamiento capitalino y Radio Ecca. "Tenemos un montón de demanda de talleres que no podemos impartir porque no hay sitio", comenta Cardoso. Para solucionar el problema el Ayuntamiento propuso la construcción de otra planta para albergar las oficinas de Participación Ciudadana y liberar así algunas aulas. Este proyecto se planteó en 2021 y aún no se ha ejecutado. Desde la asociación saben que las cosas de palacio van despacio, ya que cada vez que hay algún desperfecto en el centro deben iniciar un engorroso proceso burocrático, incluso para una bombilla fundida.

Aunque hay puntos más problemáticos que una simple bombilla como es el patio donde tienen lugar los talleres de actividades físicas. Durante la pandemia decidieron que las actividades físicas fueran al aire libre, por lo que construyeron una carpa y un suelo de goma, que ha generado varios problemas. El presidente explica que por las mañanas entra un sol transversal que llega hasta la pared del fondo y a causa de la estructura no se regenera el aire, por lo que la zona se vuelve "un horno". "El Ayuntamiento ha venido por aquí y han dicho que lo arreglan en una semana y eso fue el año pasado", destaca.

Alguno de los talleres destacan por su socialización como el de radio, el club de lectura o la biblioteca humana. Pero el gran logro para Cardoso fue que la asociación comenzó porque se pusieron de acuerdo. "Conseguimos que distintos colectivos que tenían un fin común, es decir, dinamizar un barrio con las infraestructuras existentes y aprovechar esos recursos para coordinarse", asegura. Tras más de una década de trabajo quieren exportar su metodología para que surjan más colectivos de la ciudad que consigan dinamizar la capital en todos los distritos.

Suscríbete para seguir leyendo