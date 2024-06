«No me he vuelto a tocar los labios tras la intervención por el miedo que tengo», asegura una de las afectadas por la falsa médica

«No me he vuelto a tocar los labios ni me he hecho nada más después de la intervención por miedo», declaró ayer una de las mujeres denunciantes, que dio su testimonio por videoconferencia desde Noruega, ciudad en la que reside actualmente. La segunda jornada del juicio contra la falsa médica que inyectó silicona o biopolímero en los labios a 37 mujeres diciéndoles que lo que les ponía era ácido hialurónico, contó con la testificación de 20 mujeres más víctimas de la denunciada. El martes lo hicieron 16. De nuevo, todas ellas mantuvieron la denuncia contra la acusada.

Los argumentos ofrecidos por la veintena de mujeres volvieron a coincidir en su mayoría, cuando les comentaba antes de la intervención que era una doctora jubilada que ejercía la profesión en su país, Colombia. A algunas de ellas también les dijo que era enfermera o que se dedicaba a la estética en su país. Muchas de ellas vieron títulos en la pared de la habitación de la casa particular donde inyectaba la silicona y otras no recordaban haber visto los certificados que exponía junto a la camilla.

Una vez más, dijeron a la sala que cuando preguntaban a la falsa médica que qué les iba a poner en los labios ella les enseñaba una caja de ácido hialurónico y posteriormente cogía una de varias jeringuillas que tenía preparada, pero con silicona líquida en su interior. Una de las denunciantes agregó que tras inyectarle en los labios le puso el resto en los pómulos sin consultarla «porque le había sobrado de lo que me había puesto».

La falsa médico escuchó ayer en la segunda sesión del juicio el testimonio de 20 mujeres víctimas de haberle pinchado silicona en sus labios. / LP/DLP

Todas ellas manifestaron que a los pocos días de suministrarle la silicona en una primera visita, que costaba 150 euros, presentaban en los labios fuertes dolores, hipersensibilidad al frío y al calor, agrietamientos y deformaciones, por lo que se decidían a acudir a una segunda cita de retoque pensando que les inyectaba lo acordado, por la que cobraba 50 euros más.

Algunas de ellas, viendo que la hinchazón en los labios no remitía, se ponían en contacto con ella a través de mensajes por WhatsApp. La acusada les decía que se los masajearan y en alguna ocasión también recomendó ponerse la pomada Thrombocid. Dos de las denunciantes explicaron que al poco de que le inyectara «tenía los labios que me tocaban con la nariz» y una más manifestó estar en tratamiento psicológico por las secuelas que le ha dejado.

Algunas de las denunciantes aseguran que podría haber más de un centenar de víctimas

Otra de las coincidencias era que todas habían llegado hasta la falsa médico a través del boca a boca entre amistades, compañeras de trabajo o familiares. Dos de las denunciantes aseguraron que habían ido a tratarse con la procesada hasta cuatro veces «porque creía que me estaba poniendo ácido hialurónico cuando era silicona líquida».

Algunas de las víctimas acudieron a médicos o clínicas de cirugía plástica oficiales, donde les confirmaban que lo que le habían inyectado era silicona.

La mayoría de las mujeres afectadas quieren que la denunciada les pague tras el juicio una indemnización para poder operarse en un lugar autorizado para que les extraigan la silicona, aunque reconocieron que nunca van a poder extraer el cien por cien. Hubo varias que afirmaron que no se habían podido poner en manos de profesionales para operarse de nuevo por motivos económicos.

Chat de afectadas

Una de las afectadas montó un chat en canales de mensajería instantánea al averiguar en una clínica que la falsa médica no les había inyectado ácido hialurónico como les había dicho, sino biopolímero. «Creemos que hay más de cien chicas que se dejaron inyectar por la acusada», aseguraron fuera de la sala tres de las denunciantes, que explicaron que el chat en el que metieron a otras mujeres estaban más de 30». Aseguraron que algunas de ellas se salieron del intercambio de mensajes y que otras no han denunciado «porque pensaron que el caso no iba a llegar a nada o que no las van a indemnizar y no querían perder el tiempo».

En el grupo de mensajería, las afectadas por los pinchazos por la supuesta médica compartían mensajes e imágenes de los efectos secundarios que sufrían y algunas de ellas, las operaciones quirúrgicas a las que se habían tenido que someterse para extraer la silicona de su organismo, además de animarse a denunciar.

«Muchas de nosotras nos hemos tenido que gastar dinero en arreglar o corregir algo que ella nos hizo mal», afirmaron las denunciantes en las puertas de la Audiencia Provincial.

El juicio continúa hoy con la declaración de la última mujer denunciante, que dará paso a los testigos, forenses, peritos, las conclusiones y los informes finales. Hoy quedará visto para sentencia.

