La Fiscalía mantiene los 30 años de prisión para la falsa médica que inyectaba silicona en los labios a mujeres

El juicio que se celebraba desde el martes en la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra la falsa médica que pinchó silicona en los labios de 37 mujeres, de las cuales 17 sufren deformaciones visibles, celebró ayer su última vista y quedó visto para sentencia.

En la tercera sesión del juicio en contra de la denunciada, la Fiscalía mantuvo su petición de 30 años y 10 meses de prisión para la procesada por un delito de intrusismo profesional y 37 de lesiones, y que se indemnice a cada una de las víctimas con 5.000 euros por el daño físico, moral y psicológico que les ha provocado.

El Ministerio Público también pide indemnizar a cada una de las víctimas con 5.000 euros

La vista comenzó con la declaración de una doctora especialista en medicina estética que había tratado a una de las víctimas de la falsa médico. La profesional comentó que la paciente, quien afirmó que le habían puesto ácido hialurónico, se presentó en su clínica «sin resguardo» que debería aportar datos como identificar dónde se había hecho la infiltración y el nombre de la persona experta que lo había hecho. Tras ponerle tratamiento y ver que el volumen de los labios no mermaba, llegó a la conclusión de que lo que le habían inyectado era silicona líquida o biopolímero, al igual que había hecho con las otras 36 denunciantes. La doctora dejó claro que inyectar productos de estética de ese tipo en el cuerpo «es un acto exclusivamente médico».

Última denunciante

También prestó declaración la última denunciante del caso, que contaba con abogado particular, y que repitió el argumentario de sus predecesoras. Llegó hasta la acusada por el boca a boca, que le comentó que era esteticista, aunque no vio el título; que se ofreció a que le hiciera tratamiento con ácido hialurónico, que cogió una jeringuilla que ya estaba preparada y que padeció hormigueos, ardores, agrietamientos y falta de sensibilidad, entre otros síntomas.

La acusada escuchó durante los tres días del juicio los testimonios de las 37 mujeres denunciantes a las que inyectó silicona. / JUAN CASTRO

La acusadora, que hacía la número 37 de las víctimas de este caso, aseguró que una de las sesiones se la realizó en un bungalow en el sur. Como las demás, ubicaron que el lugar era al lado del centro de atracciones. También comentó que la denunciada le propuso si podía inyectar a clientas en su casa del Salobre, «pero me negué».

Su abogado, Vicente Flores, pidió para la falsa médico una condena de cuatro años y medio y una indemnización de 6.000 euros para su defendida, y calificó de «salvajada» la forma en la que actuó la procesada con todas esas mujeres.

Testimonio de forenses

La médico forense se ratificó en su informe y destacó que su intervención en el juicio que la silicona entraña riesgos múltiples, como infecciones, granulomas o hemorragias. También señaló que pueden aparecer síntomas hasta 20 años después, «al no absorberla el organismo», y que la única forma de extraerla es con cirugía pero no implica su total retirada. Este argumento coincide con el de varias denunciantes que, tras someterse a cirugías en lugares autorizados para ello, comentaron durante el juicio que los expertos que las trataron manifestaron que no podían extraer la silicona en su totalidad porque parte de ella se quedaba pegada a la mucosidad de los labios.

Por su parte, el médico especialista en anatomía patológica que analizó las muestras corroboró que los informe patológicos concluyeron que lo que se les extrajo de sus labios era silicona líquida.

El abogado del Colegio de Médicos de Las Palmas, Guillermo Pérez, que barajó en uno momento retirar el delito de estafa, finalmente lo mantuvo al considerar probado que se cometió. Pérez pidió que se condene a la acusada por ello, pues las mujeres estaban convencidas de que lo que les ponía era ácido hialurónico y pagaron por ello 150 euros por una primera infiltración y 50 por el retoque, cuando lo que se les inyectaba era silicona líquida. El letrado también entendió que la acusada cometió un delito contra la salud pública al haber reconocido ante el tribunal que el producto que infiltraba se lo traía un amigo de Colombia y no pasaba control sanitario alguno, además de apreciar los delitos de lesiones que reclama la fiscal.

El abogado defensor calificó el juicio como «muy mediático» y aseguró que la acusada ya había sido condenada «desde hace muchísimo tiempo en la prensa», lo que ha producido una animadversión en contra de su defendida. El letrado argumentó que el poner una inyección no es un acto médico, como sostenían las acusaciones, y que lo hacen las enfermeras «y cualquiera», y que en el caso de su clienta, inyectó ácido hialurónico, un producto «inocuo» que lo infiltran personas que no son médicas en muchas clínicas. También afirmó que la mujer tampoco se publicitó como médica y negó las lesiones que se le atribuyen.

La acusada no quiso hacer uso del Derecho a la última palabra.

