Fimar, la feria que despierta vocaciones

Los dos escolares Ian y Nayelis, que cursan segundo de Primaria en el colegio Hoya Andrea, le dieron fuerte al badajo de la campana del barco. El sonido anunció la apertura de la décima tercera edición de la feria Internacional del Mar, Fimar, que este año estrena sede en el muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas y que estará abierta hasta mañana.

Fimar, que se celebra este año bajo el lema ‘Cultura de mar y ciencia al servicio de la biodiversidad’, vuelve a convertirse en una importante cita para el impulso de la economía azul a través de empresas y profesionales del sector náutico y marino-marítimo y del ocio, a lo que se suma la intensa actividad portuaria.

La feria tiene una amplia oferta con el mar como protagonista. Empresas de barcos, kayaks, motos náuticas, motores, escuelas de vela, material para submarinismo y deportes acuáticos y moda se reparten el muelle Sanapú. El espacio también cuenta con una zona de juegos y actividades infantiles y otra de restauración, con varias ‘food truks’ o gastronetas. Esta nueva edición reúne a más de medio centenar de firmas, entidades y empresas vinculadas al mar, unos 80 estands y una amplia oferta divulgativa y de ocio abierta a la ciudadanía.

Los estudios de especialidades universitarias o de Formación Profesional que se pueden cursar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) o en otros centros vuelven a tener un protagonismo especial en esta edición. Los puestos instalados, que muestran las distintas especialidades, aprovechan el marco de la feria para despertar vocaciones o captar nuevos estudiantes de ramas ligadas al puerto o a la investigación, que tienen una importante salida profesional y una demanda de mano de obra que va en aumento.

La Facultad de Ciencias del Mar, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag), el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (Iusa), el Banco Español de Algas o el Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas son algunas de las ofertas formativas que están presentes y dispuestas a ofrecer información a las personas interesadas que estos días visiten Fimar.

Montserrat Gimeno, gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, explicó que esta es la primera edición en la que están presentes. Aseguró que existen muchas opciones para estudiar en las Islas «y un montón de profesiones que van a ser tremendamente demandadas porque el puerto es el futuro de las Islas».

Gimeno adelantó que la eólica marina necesitará de mano de obra especializada «y las personas se tienen que preparar ya para cuando se les demande dentro de tres o cuatro años». La gerente apuntó que la presencia de su asociación en Fimar «aporta conocimiento de nuestros recursos y oportunidades, porque gestionamos fondos europeos para proyectos relacionados con la costa». También añadió que «esperamos aportar también la inspiración de nuestro trabajo en el sector pesquero para que algunos jóvenes se animen a trabajar en él, que es una profesión de futuro y que necesita relevo generacional».

Marineros, patrones de barco, carpinteros de ribera y jefes de maquinas son algunas de las profesiones que demanda el sector marítimo actualmente, «y hay un problema serio porque los jóvenes no conocen la profesión, y lo que conocen es un concepto muy antiguo como que no se gana bien o que no se tiene una vida digna, y no es así», apuntó. Gimeno señaló que otras profesiones demandadas son electricistas, torneros, fresadores y soldadores, «que se necesitan para un montón de empresas en el puerto».

Mejor ubicación

Los primeros visitantes de la feria de este año coincidían en que se ha ido ganando homogeneidad y que ha ido mejorando considerablemente, además de señalar el muelle Sanapú como «el mejor lugar en comparación con las ediciones anteriores».

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el concejal de Turismo, y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.

Morales subrayó «el papel fundamental que debe jugar la economía azul en la diversificación de la economía de Canarias», y añadió que la feria «congrega a una parte importante de los distintos sectores que intervienen en el desarrollo de la economía azul en la Isla», como el deporte náutico, la investigación y la ciencia, con el aval de «una respuesta ciudadana importante».

Pedro Quevedo, que puso el acento en el hecho de que ya son 13 ediciones, manifestó que «nosotros hemos estado históricamente relacionados con el mar, no en vano lo tenemos por todas partes, pero no siempre hemos hecho una utilización correcta del medio marino, para el desarrollo económico y social».

También señaló que Fimar «representa una recuperación de esa idea, de la necesidad de desarrollar la Economía Azul, de utilizar el medio marino marítimo para algo más que para bañarse o navegar, además de significar un atractivo enorme para la capital».

Por su parte, Beatriz Calzada destacó el hecho de que la feria se celebren en las instalaciones del Puerto de Las Palmas. «Si hay un entorno vinculado cien por cien a la economía azul es este puerto en particular, que da muestras de ello todos los días, con todas las empresas que operan aquí». Afirmó la presidenta, quien señaló que Fimar «es un escaparate para todo ese trabajo importantísimo para una tierra como la nuestra, porque en definitiva somos mar, y así tenemos que reivindicarlo en todos los aspectos, y esta feria es un ejemplo de ello».

Programa de charlas

Continuando con la iniciativa de invitar a participar a ciudades vinculadas al mar en otras partes del mundo, si la pasada edición contó con la presencia de Mindelo (Cabo Verde), este año es la ciudad portuguesa Viana do Castelo la protagonista. Uno de los principales objetivos de esta colaboración entre Las Palmas de Gran Canaria y Viana do Castelo es el impulso compartido de programas de intercambio Erasmus Plus, para la formación de los jóvenes de ambas ciudades en el sector marino, marítimo y náutico.

El programa dedicado a la divulgación continúa hoy, desde las 10.30 horas, con la ponencia ‘Amplía, como estrategia para establecer límites a la pérdida de biodiversidad marina en Canarias’, a cargo de José Juan Castro (Ulpgc - IU Ecoaqua), y continuará con otras charlas sobre el Aula del Mar del Puerto de Sardina de Gáldar, de José Juan Rodríguez Castillo (Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos); cómo afecta la circulación oceánica en el Océano Atlántico Sur a nuestro clima, con Cristina Arumí (Ulpgc - Iocag); las profundidades de la Antártida como poderoso motor para el clima global, de Tania Pereira (Ulpgc- IU Ecoaqua); y Canarias, laboratorio natural de cambio global, de David Curbelo (Ulpgc- Iocag), entre otras.

Paseos en barco

Las visitas en barco por el interior del Puerto no necesitan inscripción previa y las salidas serán por riguroso orden de llegada. Los horarios para hoy son a las 11.00, 13.00, 15.30 y 17.30 horas, y el domingo, a las 11.00 y 13.00 horas. El programa de actividades también contempla una exhibición de rescate en helicóptero del Mando Aéreo de Canarias y visitas al buque de la Guardia Civil.

Concierto de Los Coquillos

La última jornada, mañana, incluye un pasacalle, a las 12.00 horas, y un concierto de Los Coquitos, a las 13.00 horas.

Charlas para el domingo

Las charlas continúan mañana, desde las 11.00 horas, con temas como la ciencia de simular el movimiento del agua, el corredor de remolinos de Canarias y el singular caso de Bentayga, y contaminación por microplásticos, que aborda el caso de los pellets del ‘Toconao’ en Galicia.

