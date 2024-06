"Hay trabajo de sobra": los empleados de Limpieza, preocupados por el nuevo contrato y la situación del servicio

Los trabajadores de la recogida de residuos sólidos urbanos han manifestado su preocupación por la situación del servicio y el nuevo contrato, que a su juicio supone el desmantelamiento progresivo del servicio municipal de limpieza por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del comité de empresa, Rafael Hernández, considera que existe un "afán privatizador" por parte del Consistorio para resolver el grave problema de personal que existe en todos los departamentos, tal y como ha explicado este viernes a los medios de comunicación y a los tres partidos de la oposición.

El comité del servicio de recogida afirma que el Ayuntamiento está estudiando "quitar" el turno de noche, por lo que el personal de la parte pública del servicio pasaría a recoger la basura de las calles de la ciudad tan solo durante la mañana, dado que el "en el turno de tarde oficialmente no hay nadie". A esto habría que añadirle que en el nuevo pliego para el contrato de este servicio la parte privada asume la recogida durante los fines de semana. El Consistorio aprobó en marzo la ampliación del contrato de cinco a ocho años, aunque todavía no ha ido a licitación. Saldrá a concurso, previsiblemente, por 158,8 millones de euros.

"Falta de gestión"

Los miembros del comité señalan que ha habido una "mala gestión" por parte del Consistorio durante los últimos mandatos. "Esta falta de gestión a la hora de contratar [el servicio tiene 23 contratos en nulidad actualmente, indican] ha hecho que sea más fácil privatizar que arreglar lo que no han hecho", resaltan. En este sentido, indican que en los últimos años "se ha contratado a cero personas para este servicio" y que de la bolsa de empleo existente -en la que aseguran hay más de 200 personas- no se tira desde 2019 para cubrir bajas o vacaciones, "cuando trabajo hay de sobra". También denunciaron que les han comunicado que para este año no habrá nuevo vestuario.

"En la relación de puestos de trabajo que se negoció con Augusto Hidalgo llegábamos a 1.086 empleos", explicaron, "entonces éramos más de 500, nunca creímos llegar a esa cifra, pero es que ahora somos unos 470", recalca Hernández. En la sección de inspectores, por ejemplo, donde debería haber 92 trabajadores, cuentan con menos de un tercio. "En la calle somos ocho; y somos esenciales para verificar que se cumple la ordenanza, los vertidos y que la contrata de la parte privada cumple", aclaran.

"Medidas de presión"

Los trabajadores denuncian las dificultades que les han impuesto para realizar este viernes una asamblea con todos los trabajadores. Según estos, "nos dijeron que teníamos que hacerla fuera del horario de trabajo, cuando el convenio pone explícitamente [en su artículo 63] que sí podemos hacerlas". En dicha reunión, el comité quería tratar lo que ellos consideran abandono y privatización del servicio por parte del Ayuntamiento, además de la judicialización en la que están inmersos a través de la inspección de trabajo.

Rafael Hernández, presidente del comité, expone los problemas del servicio. / Juan Castro

"Lo que queríamos plantearles era preguntarles qué hacemos", apuntó Hernández. Ante la disyuntiva en la que se encuentran, señaló que se deberían tomar "medidas de presión". Y es que el comité denuncia que no han mantenido ninguna reunión con el nuevo concejal de Limpieza, Héctor Alemán, quien lleva un año en el cargo, además de "la falta de información" a la que están sometidos, a modo de ejemplo, indicaron que "no sabemos qué sectores asumirá la parte privada en el nuevo contrato".

Departamento de talleres

También en esta línea, Hernández, quien pertenece al departamento de talleres, apuntó que el Ayuntamiento está planteando la adquisición de vehículos mediante renting, lo que supondría "incluir el mantenimiento de los mismos, ¿van a desmantelar el departamento, a dónde nos van a llevar a nosotros?". El presidente del comité especificó que actualmente es una de las secciones mejor dotadas, "dentro de la falta de personal que existe en todo el servicio", y que incluso prestan apoyo con los vehículos de bomberos, por ejemplo. Los trabajadores afirman que sería "más rentable" tenerlo propios.

El PP, cuyo edil Ignacio Guerra de la Torre estuvo presente en la reunión de este viernes, reclama "respeto" para los trabajadores de limpieza. La portavoz de los populares, Jimena Delgado, resalta en un comunicado que "poco a poco están desmantelando el servicio público al no cubrir las bajas de personal, con la única excepción del gerente, que se trata de un puesto directivo". Además, exige a la alcaldesa, Carolina Darias, la entrega "de la información que hemos solicitado al concejal Alemán y que él se ha negado sistemáticamente a proporcionar".

Por su parte, el edil de CC, David Suárez, señala que "es evidente que el gobierno está desmontando la parte pública del servicio, y en concreto la parte de talleres, argumentando la falta de personal, que ellos mismo han ido moviendo internamente". Además, tacha de "vergonzoso" que el concejal de Limpieza no se haya reunido con el comité y que la comunicación entre administración y la parte social sea por carta, tal y como aseguran los trabajadores.

Suscríbete para seguir leyendo