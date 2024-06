Sorpresa de una madre al encontrarse con una culebra californiana mientras paseaba a su hijo en Las Palmas de Gran Canaria

La culebra californiana -lampropeltis californiae- lleva años instalada en Gran Canaria, pero en este 2024 esta especie invasora se ha extendido por una veintena de barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

En las últimas horas, una madre que paseaba a su hijo, por una calle de Marzagán se encontró con uno de estos reptiles que se encontraba en la carretera y cruzó la acera para proseguir su marcha a una zona de tierra.

Este animal no supone ningún peligro para las personas. No son venenosas, pero si supone una amenaza para la colonia local de lagartos gigantes de Gran Canaria (Gallotia stehlini) o el Perenquén (Tarentola).

La usuaria de Tik Tok Débora Rodríguez (@deboraroguez) subió este vídeo a sus redes sociales y ha alarmado a varios usuarios.

"Hay que exterminarlas debido a que es una especie invasora y se alimenta de nuestra fauna autóctona. Acabando con nuestros lagartos, pajarillos", comentó David. "Me hace gracia la gente que dice... llamaste el seprona? Claro la serpiente se espera a que lleguen", ironiza Sheila. "Soy de Gran Canaria y como me encuentre con una en vez de al Seprona van a tener que llamar al tanatorio porque del susto no me levanto", añade Sheila.

¿Qué hacer si te encuentras con una culebra?

Si te encuentras con una culebra real californiana, es importante no tocarla y seguir estos pasos:

Llamar al 112 o al 608 098 296, número gestionado por Gesplan. También puedes enviar un mensaje de WhatsApp a este número.

Existe una aplicación para dar avisos urgentes: stopculebrareal.com

Un ejemplar de una culebra californiana / La Provincia

Las autoridades recomiendan vigilar la serpiente hasta que lleguen los técnicos. En algunos casos, se puede considerar matarla directamente si no hay otra opción inmediata de control.

¿Qué se está haciendo para controlar la población de culebra real californiana?

El Gobierno de Canarias, junto con Gesplan y en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, inició en 2009 el proyecto Post+Life+Lampropeltis. Algunas de las acciones incluyen:

Captura de ejemplares: Hasta ahora, se han capturado alrededor de 17.840 serpientes en toda la isla.

Trampas: Se han instalado más de 500 trampas, 23 de ellas en el Guiniguada.

Educación y formación: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha instruido al personal de Parques y Jardines y realiza charlas en centros educativos sobre cómo actuar en caso de avistamientos.

¿Cómo colaborar con las autoridades?

La colaboración ciudadana es crucial para controlar la propagación de la culebra real californiana. Aquí tienes algunas recomendaciones:

Reportar avistamientos: Utiliza los canales proporcionados (teléfonos, WhatsApp, aplicación) para informar sobre cualquier avistamiento.