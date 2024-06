"La naturaleza es la excusa para hablar de otras cosas importantes de Las Palmas de Gran Canaria"

La naturaleza en la ciudad será el hilo conductor del pregón que ofrecerá este viernes la arquitecta Flora Pescador, elegida para abrir las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria 2024. «Será la excusa para hablar de otras cosas importantes, y que todo el mundo reconocerá, ya que son como emblemas de la ciudad», dijo este jueves la paisajista, muy precavida para no desvelar su discurso, que ya ha entregado a Cultura para su publicación. El pregón se celebrará en la plaza de Santa Ana, a las 20.30 horas.

La que fuera Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria en 2018 confía en no salirse del guion escrito. «Mi intención es animar a la gente, así que puede que meta algo que se escape del guion, aunque no me quiero desviar, ni desorientar al público que me escuche», comentó la profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que vive «con asombro» el cariño que le está dispensando estos días la gente tras su elección.

«Estoy muy sorprendía por la cantidad de gente que me ha felicitado, por la repercusión que ha tenido el que me hayan nombrado pregonera de las fiestas Fundacionales. Es muy bonito que te llamen por teléfono, que te paren por la calle. Para mí es un placer hablar de esta ciudad, de su pasado, de su presente y de su futuro. Es un honor ser la pregonera, ha sido algo sorprende y está siendo un momento muy bonito», declaró la pregonera, que no descarta dar algún ‘tirón de orejas’ a los gestores municipales, así como alguna sugerencia.

Música y rutas para disfrutar VIERNES, 14 La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y la Banda Juvenil de Música de Firgas ofrecerán un concierto en la plaza de Santa Ana, bajo la dirección de Pilar Rodríguez, tras el pregón de la arquitecta Flora Pescador. (20.30 horas). El concierto será especial ya que tocarán las campanas de la Catedral de Canarias. La pieza ha sido creada por Laura Vega para la ocasión. La compositora adelantó durante la presentación del acto este miércoles, que será una pieza que tiene como punto de partida el asedio del pirata Ven del Does a la ciudad, hace 425 años. Los asistentes al acto, que será libre hasta completar aforo, escucharán diversos toques de campana. Entre ellos, el toque a rebato, con el que se advertía a la población del peligro. SÁBADO, 15 La plaza de Santa Ana será el escenario para la celebración del XVI edición de Noche de Boleros. Actuarán Margot García, Manuel Estupiñán, Los Que no Escarmientan, Luis Villa ‘La voz de Los grandes tríos de México’ junto al Trío Estelar. El concierto será gratis hasta llenar el aforo. (20.30 horas) LUNES, 17 El Castillo de Mata inaugura (19.00 horas) una exposición con el título ‘Las Palmas de Gran Canaria, objetos para 546 años’ en el que se descubre la historia de la ciudad a través de diversas piezas. La muestra ha sido comisariada por el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Laforet. MARTES, 18 El cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Laforet hará de cicerone para descubrir los orígenes de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. El paseo, de carácter gratuito, aunque hay que inscribirse previamente en la web lpacultura.com, se enmarca dentro del programa Patrimonio Vivo en el que se da a conocer a la ciudadanía enclaves históricos de la urbe (20.00horas). La misma ruta se ofrecerá el miércoles, 19. JUEVES, 20 El Castillo de Mata abre sus puertas para una nueva noche de Conciertos de Autor. En está ocasión será Rubén Rodríguez. La cita es a las 20.00 horas y el concierto será libre y gratuito hasta completar aforo. VIERNES, 21 El Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas acogerá, a las 17.00 horas, la celebración del Día internacional de la Música con la Escuela Municipal de Música. Por la tarde, en los patios de Los Naranjos de la Catedral de Canarias, la Fundación Mapfre, el Colegio de Abogados, la Casa de Colón y la Fundación Juan Negrín también habrá diversos conciertos. El programa Música en el Corazón de Vegueta tiene también la entrada libre hasta completar aforo (19.00 horas)

La arquitecta, miembro de número desde 2016 de la Real Academia Canaria de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel, confiesa que la ciudad ha sido muy generosa al otorgarle el título de Hija Predilecta y el elegirla como pregonera de las Fiestas Fundacionales, pero también en el plano profesional. Flora Pescador ha realizado diversos proyectos en la urbe como el plan especial del parque del Barranco de la Ballena, el ajardinamiento de la Ladera de La Minilla, la reforma del Parque de San Telmo, el Centro Cívico de La Ballena en la Feria del Atlántico y las viviendas en Ladera Alta; entre otros trabajos. «Me ha dado muchísimo sin tener un plan previsto. Estoy muy contenta. Las cosas han ido sucediéndose en mi vida sin ningún plan. Creo que son los demás los que me han dado las oportunidades, los que me han llevado por aquí o por otros lugares», manifestó.

La arquitecta, que este miércoles acudió a la presentación oficial del proyecto Paseo de las Artes del Guiniguada que ha diseñado el gobierno municipal para el barranco del mismo nombre, declaró al respecto que será una actuación «decisiva para la ciudad», ya que desde que se desvió el tráfico, la Carretera del Centro se ha convertido en un «aparcamiento de coches»; más si cabe desde que se abrió la Circunvalación. «Ya no es necesario que este espacio esté muerto», dijo Pescador, teniendo en cuenta que es el punto de unión entre los dos barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria -Vegueta y Triana-, donde se encuentra el origen de la ciudad.

La pregonera no descarta presentarse al concurso público, tras leer y estudiar las bases. «Ya hubo un concurso de ideas sobre el Guiniguada al que nos presentamos -años 80- e incluso llegamos a ganar algún premio, pero no sé si servirá para ahora; hoy las cosas son totalmente diferentes», señaló sobre los cambios experimentados por la ciudad. Su deseo para Las Palmas de Gran Canaria es conseguir que sea una urbe «más vertebrada y más verde».

