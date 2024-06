Carolina Darias, tras un año en la Alcaldía: «Tenemos un altísimo grado de cumplimiento de los objetivos»

En estos días se cumple un año desde que asumió la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ha cambiado en la ciudad en este tiempo?

Ha cambiado por dentro, especialmente toda la estructura administrativa, y también hay cambios importantes en la ciudad, que van desde los pequeños detalles a los grandes proyectos. En la casa hemos abordado un proceso de modernización fundamental, nos pusimos manos a la obra nada más llegar e hicimos una nueva estructura directiva. Hemos procedido en tiempo récord al nombramiento de 14 personas profesionales, empleados y empleadas públicas. Eso ha supuesto una inyección importante para toda la estructura administrativa, pero también con la incorporación de los 14 A1, los 22 C1... Y ahora vamos a proceder también a la incorporación de nuevo personal interino para seguir avanzando. También lo estamos haciendo en la Policía Local, con el Servicio de Extinción de Incendios... En definitiva, reforzando la maquinaria administrativa, poniendo al día en este año todo lo que requería esta ciudad para llevar a cabo acciones políticas públicas, que es donde realmente se traduce esa traslación a la ciudadanía.

¿Y fuera de la casa?

A eso me refiero con la traslación de proyectos. Pequeños detalles que también son importantes: sigo visitando los barrios, es un compromiso que asumí en primera persona y también es un compromiso de gobierno, estar cerca de la ciudadanía y también coger el pulso a los barrios. Por ejemplo, mejorando la vida de la gente con acciones concretas como en Nueva Isleta. Cuando fui, me plantearon que las personas con discapacidad no podían acceder a la farmacia en la calle Sancho Panza: pues hicimos una rampa de acceso. Y los grandes proyectos, desde los grandes contratos que teníamos que poner al día a los grandes proyectos de transformación: la Oficina de la Capitalidad Cultural, el proyecto Guiniguada… Estamos en un grado de cumplimiento altísimo de los objetivos que nos hemos propuesto en este primer año.

¿Cómo va el plan para construir mil viviendas de alquiler durante este mandato? ¿Ya tienen localizados los suelos?

Sí, vamos muy bien. En este año de mandato, uno de los grandes logros que destacaría es el impulso a la vivienda, especialmente a la construcción de vivienda en régimen de alquiler, porque en el mandato anterior, el gobierno de Augusto Hidalgo dio un gran impulso a la rehabilitación y la reposición. Nosotros hemos continuado con ese legado y hemos dado un gran impulso a ese compromiso de la construcción de mil viviendas en régimen de alquiler en la ciudad, tanto a precio asequible como alquiler social. Con respecto a las 27 viviendas de León y Castillo, ya hemos finalizado la toda la estructura. También vamos a un excelente ritmo con las 36 que estamos construyendo en Tamaraceite Sur. Ya hemos licitado, y adjudicaremos en breve, las 131 de un nuevo concepto, el coliving. Y estamos también próximos a terminar las 76 últimas de la reposición del extinto Patronato Francisco Franco de Tamaraceite. De las mil, tenemos aproximadamente 500 con suelo y financiación. Para las restantes, tenemos suelo y estamos a la búsqueda de financiación.

Desde el año pasado, el alquiler ha subido un 12% y la venta, un 6%. Más allá de la declaración de la ciudad como zona tensionada, ¿qué se puede hacer desde el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento está haciendo su trabajo, lo que hemos pedido es que se declare zona tensionada. Todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello. Como saben, el Gobierno de Canarias ha elaborado un borrador de protocolo que ha circulado a través de la Fecam y que establece un procedimiento que entiende que nos corresponde a los ayuntamientos realizar. Estamos valorándolo. Seguramente le daremos contestación, porque tenemos otro parecer. Esperamos ponernos de acuerdo, es importante que esta ciudad sea declarada como zona tensionada. Cada administración tiene su ámbito competencial, a nosotros nos compete trabajar de la mano de todas las administraciones para poner viviendas en régimen de alquiler, en este caso a precio asequible y también en régimen social. Estamos haciendo lo que nos corresponde y somos uno de los primeros ayuntamientos de Canarias en cuanto a vivienda. Tenemos una gran capacidad de gestión, una empresa municipal que tiene capacidad no solamente para construir vivienda para nosotros, sino también, por ejemplo, para el Icavi, como con las 27 de León y Castillo. Colaboramos con todas las administraciones. Y es más, seguimos adquiriendo suelo para ponerlo a disposición. Eso es lo mejor y lo más importante que pueden hacer los ayuntamientos. Somos conscientes de la necesidad de tener más y seguimos adquiriendo suelo, pero no podemos olvidar quién tiene las competencias en materia de vivienda.

Entrevista a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias / Jose Carlos Guerra

¿Cómo van las negociaciones con el Ministerio de Defensa para asuntos como el mirador de Punta de Diamante o el retranqueo de la Base Naval?

El retranqueo está planificado y tiene recursos asignados. Es un proyecto que tienen Urbanismo y Ciudad de Mar, también para la rehabilitación de una parte Alcaravaneras, especialmente de los locales. Es importante una intervención conjunta con ese paseo de las Alcaravaneras, con el retranqueo del Club Náutico y con el retranqueo también de la Base Naval, para ofrecer un gran museo naval a disposición de la ciudadanía. Ya he tenido contactos, incluso con el director del Museo Naval de Madrid. También he tenido reuniones con la ministra de Defensa. Con respecto a Punta de Diamante, espero también dar buenas noticias pronto.

Siguiendo con la Base Naval, ¿es necesario un documento para señalar lo evidente? Me refiero a los vestigios franquistas. ¿Es necesario esperar por un catálogo para retirar el escudo que hay en la fachada? ¿No resulta evidente, como los nombres claramente vinculados a la dictadura que aún figuran en el callejero?

En el caso de la Base Naval, estamos ante un elemento de protección integral, por el Catálogo del Plan General de Ordenación. Para estos supuestos, la Ley de Memoria Democrática establece unas condiciones singulares que se ha de tener en cuenta para el desarrollo de esta ley. Desde el Ayuntamiento, estamos trabajando en dos vías, por un lado, lo que tiene que ver con aquellos elementos o vestigios franquistas, desde el nombre de las calles y plazas de la ciudad hasta edificios y, todo ello, a través de una mesa técnica específica del Consejo Sectorial de Cultura que se encargue de su tramitación. Y, por otro, en los casos singulares, por razones artísticas o patrimoniales, su reinterpretación, como es el caso que me pregunta.

O sea, que se contempla que se pueda quedar, pero reinterpretado o explicado.

Estamos hablando de un bien que pertenece al Ministerio de Defensa, al que haremos llegar los informes oportunos.

