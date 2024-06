Carolina Darias, sobre la Metroguagua: «Hay que reconocer que hay dificultades, pero también la máxima determinación para superarlas»

Hablemos de la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que parece que no será posible ponerla en marcha a finales de este año o a comienzos del próximo, en el tramo entre el Teatro y el Puerto, como era su intención. ¿Se están replanteando el proyecto?

Yo no dije tramo, dije fue que circule por tramos de la ciudad, porque somos conscientes de las dificultades.

¿Cuáles son?

Primero, la estación de Hoya de la Plata. Tuvimos que resolver un concurso al poco tiempo de llegar por incumplimientos importantes de la empresa. Estamos ahora mismo en el proceso de volverlo a licitar, espero que no se demore mucho. La intervención de mayor complejidad es la que le corresponde al Gobierno de Canarias, la ampliación de la Avenida Marítima. Esa, ahora mismo, está en fase de informe de impacto ambiental, y es la que se va a demorar más, bastante más, pero para eso hay una solución, en su caso, de un trazado provisional, hasta que esto concluya. Y luego la otra complejidad está en la estación de Santa Catalina, donde tenemos ahora mismo una dificultad y estamos viendo cómo la solventamos. Espero que en breve digamos cuál es la solución, que va a ser difícil, no va a ser fácil, y que puede significar una dificultad añadida. Ahí están quizás los grandes escollos de la de la Metroguagua. No son fáciles de solventar, pero tenemos la determinación de hacerlo. Es verdad que hay dificultades, hay que decirlo claramente, porque las hay. Algunas sobrevenidas, tanto en la estación de Hoya de la Plata como la de Santa Catalina, donde al bajar hemos encontrado muchas más cosas de las que en principio se preveía que iban a estar.

De algún modo, la palabra ‘Metroguagua’ se ha convertido en una broma entre la ciudadanía para hablar de cosas que tardan. ¿Le inquieta, al ser un proyecto de tanta relevancia para la ciudad?

Lo primero es que yo empatizo con la ciudadanía, también en el sentido del humor que hay que ponerle las cosas. Hay que reconocer que hay dificultades, pero también hay que manifestar el máximo compromiso y la máxima determinación para superarlas, y estamos determinados. Quiero lanzar un mensaje de confianza, en ello estamos. No está siendo fácil, pero estoy convencida de que será posible.

¿Ya hay ubicación para el Carnaval de 2025?

Sí, Las Palmas de Gran Canaria [ríe].

¿Y dentro de Las Palmas de Gran Canaria?

Ya lo diremos en su momento. Yo sé que ustedes son ávidos siempre de tener la información y nosotros de irla proporcionando cuando estemos en condiciones de hacerlo. Sí tengo otra primicia, haremos un gran carnaval nuevamente, como el que ha sido el del año 2024. Estoy tremendamente satisfecha, pudimos recuperar ese ansiado carnaval de calle y tener el primer carnaval como fiesta turística de interés internacional, con grandes conciertos, con grandes eventos, con grandes galas y con un gran nivel. Esa es la exigencia, ese es el mínimo. Por tanto, igualar y si podemos, superar.

El anterior gerente de la Sociedad de Promoción ha recurrido su despido a los tribunales y el PP ha llevado a la Fiscalía las cuentas de la entidad. ¿Le preocupa la judicialización?

A mí lo que me ocupa y me preocupa es rendir cuentas, dar gestión, transparentar y ser eficaz en la gestión. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que yo le exijo y estamos compelidos todos en el gobierno, porque me lo exijo a mí misma. Este tiene que ser el gobierno de la eficacia, de la eficiencia, de la mejora permanente, de la prestación de los servicios públicos y de la rendición de cuentas. Eso es lo que me ocupa y lo que me preocupa. Lo que hagan los demás será su ocupación, no la mía.

La ciudad ha comenzado a celebrar su 546 cumpleaños. Ahora que además aspira a convertirse en capital europea de la cultura, ¿cuál debe ser su proyección hacia el futuro para poder avanzar sin convertirse en una ‘ciudad escaparate’?

Yo creo que es una ciudad que lo que cuida es la vida. Es una ciudad que lo que quiere es que la gente disfrute de ella, que la gente ejerza el derecho a la ciudad, que está reconocido como tal por ONU Hábitat. Me parece fundamental crecer, pero tener en cuenta cómo lo hacemos para ser una ciudad sostenible y sobre todo, una ciudad donde resulte cómoda la vida y que la gente pueda disfrutar de ella. Pero además, que seamos referentes y sobre todo, que tengamos vectores que tiren. Uno de ellos es el reconocimiento a lo que hemos sido, ese patrimonio vivo de Las Palmas de Gran Canaria, que nos identifique. Proyectos culturales que nos sintamos identificados todos en ellos, como esa Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Espero que sea ese revulsivo que necesitamos y estoy convencida de que lo va a ser. un proyecto de todos, de toda la corporación, que incluya todos los grupos, porque es un proyecto de toda la ciudad. Quiero nos identifiquemos en el pasado, en el presente, pero sobre todo que dejemos un mejor legado del que nos hemos encontrado.

