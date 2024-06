Carolina Darias: «En el tiempo que llevo como alcaldesa se han producido dos vertidos en la bahía que nos han puesto en alerta»

Los contratos vencidos han vuelto a elevar el saldo de la cuenta 413, que recoge los pagos pendientes. ¿Cuándo comenzará el Ayuntamiento a poner en marcha todos esos concursos?

Ya hemos empezado, estamos en marcha. En los seis primeros meses de mandato, la cuenta 413 estaba a 110 millones de euros. Cuando acabó el año pagamos 55 millones de euros de esos 113. Eso es algo ciertamente importante y quiero valorar el esfuerzo que hicimos para llevarlo a cabo. Ahora hemos incorporado, como ustedes han visto, 57 millones de euros para hacer frente a deudas de años anteriores, algunas de las cuales no se pudieron abonar o pagar en mandatos previos. Esperamos que entre junio y julio podamos abonar gran parte de esos pagos. Con las grandes licitaciones, estamos en marcha: con respecto a los dos contratos de recogida de residuos sólidos y de limpieza, hemos llevado a pleno la aprobación de un periodo de ocho años para garantizar la amortización de la maquinaria. Son contratos de un gran importe que llevan también licitación europea y serán una realidad a lo largo del presente año. También estamos trabajando con parques y jardines; con limpieza de playas; en el caso de vías y obras, pagando también sentencias que debíamos. Estamos en marcha y vamos a seguir apretando el acelerador todo lo que podamos en procedimientos administrativos que son complejos y tienen también su tramitación.

¿Qué le diría al comité de empresa de limpieza, que ha mostrado preocupación por lo que consideran que es una privatización encubierta del servicio?

La ciudad tiene un modelo de gestión mixta y vamos a continuar con ese modelo. Por cierto, somos una de las pocas ciudades que tiene este modelo de gestión. Nuestro compromiso es reforzar la gestión indirecta con los contratos, porque los de recogida y de limpieza suscritos en 2012 y 2013 nada tienen que ver con la ciudad de hoy, que ha crecido en espacios públicos. No solo vamos a reforzar la gestión directa, ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando en un contrato de renting para sustituir parte de los vehículos, vamos a seguir necesitando los talleres que tenemos en limpieza. También vamos a reforzar los recursos humanos de la gestión directa y vamos a tener que recoger los fines de semana sí o sí. Esta ciudad necesita limpieza y recogida los 365 días del año y tenemos que garantizar que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras municipales sean compatibles con los derechos de ciudadanía. Por tanto, confianza, tranquilidad y mejora de los servicios públicos, tanto en el modelo de gestión directa como indirecta, porque estamos hablando de un servicio público.

Mencionaba antes la incorporación de nuevos trabajadores al Ayuntamiento y a servicios como la Policía o los Bomberos. ¿Hay otros procesos previstos? ¿Tienen alguna estimación del personal que aún faltaría tras cubrir esas plazas?

Nuestro objetivo prioritario es el proceso de estabilización. Tenemos hasta 31 de diciembre para llevarlo a cabo y hemos tenido que aprobar la plantilla, la RPT. Al personal tenemos que darle garantías de continuidad, de fijeza, de estabilizar las plazas a las que los empleados y empleadas públicas tienen derecho, y además es algo que por ley tenemos la obligación de cumplir. Además, estamos llevando a cabo nuevos procesos. Hemos adscrito definitivamente a personal funcionario que llevaba muchísimo tiempo en adscripción provisional. Eso lo hemos hecho en este tiempo de mandato, pero también vamos a proceder a procesos de interinos, tenemos que cubrir nuevas plazas y dar respuesta a distintas ofertas de empleo público que vamos a acumular de años anteriores. Reconociendo el trabajo, con concursos internos, pero también con concursos abiertos a otras administraciones.

Entrevista a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias / Jose Carlos Guerra

Acaban de presentar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas. ¿Cómo va la búsqueda de fondos para materializarlo?

Este plan viene del anterior, lo que hemos hecho es actualizarlo y llevarlo a pleno. El anterior se aprobó en diciembre de 2007 y tenía una duración de 2008 a 2020, había pasado con creces su tiempo de vigencia. Estamos haciendo una ronda con todas las administraciones para trasladarles el plan y la importancia de buscar recursos entre todos, porque no estamos hablando solamente de Las Palmas de Gran Canaria, estamos hablando también de Gran Canaria. Son infraestructuras de máximo interés, incluso regional: cuando hablamos de una nueva desaladora en la zona norte de la ciudad, estamos hablando de prácticamente duplicar la capacidad de producción y de abasto, porque tenemos una sola en Piedra Santa, que tiene su tiempo, que además necesita algunas paradas de mantenimiento y a veces nos vemos en situaciones de complejidad y también en una gran criticidad.

¿Por ejemplo?

Cualquier posible vertido en la bahía nos puede afectar. Es un tema que me preocupa mucho y ya me he dirigido a todas las entidades e instituciones implicadas, porque tenemos que mejorar ese aspecto. En el tiempo que llevo como alcaldesa se han producido dos incidentes de vertido que nos han puesto en alerta por si hubiera que paralizar la desaladora. Si eso sucediera, que hasta ahora no ha sucedido, pero hemos tenido momentos de dificultad, significaría pararla. Tenemos una capacidad aproximadamente de 48 horas con los depósitos, no más. De ahí la importancia de mejorar todo lo que tiene que ver con el fondeo en la bahía para preservar la desaladora. También se plantea una nueva depuradora en la zona norte. La actual de Barranco Seco está en una situación de saturación importante.

Suscríbete para seguir leyendo