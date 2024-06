La fallida picaresca de un camionero en Las Palmas de Gran Canaria

"Aunque lo parezca, no se trata de un novedoso pañal para camiones, aunque si se rompe, al igual que estos, puede provocar un auténtico desastre". Así anunció este lunes, 17 de junio, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria la infracción que cometió el conductor de un camión en la Avenida Marítima de la capital grancanaria.

El vehículo circulaba por la citada vía, a la altura de la playa de La Laja, cuando una unidad de la policía ordenó que se detuviera en una parada de guaguas de la autovía.

La carga del camión sobresalía por la parte trasera "sin la correspondiente señal V-20 y estaba sujeta con cinta de embalar", indicaron desde la institución municipal que procedió a realizar las pertinentes diligencias.

Multas y sanciones

En España, la normativa que regula la conducción de camiones con carga que sobresale está contemplada en el Reglamento General de Circulación. Según esta normativa, la carga de un camión no debe sobresalir por la parte delantera del vehículo. Sin embargo, se permite que la carga sobresalga por la parte trasera hasta un máximo del 10% de la longitud del vehículo, siempre y cuando la longitud total de la carga no exceda los límites establecidos para el tipo de camión en cuestión. En el caso de los vehículos que transportan cargas indivisibles (cargas que no pueden ser divididas en varias partes), se permite una sobresaliente de hasta el 15%.

En cuanto a la señalización de la carga que sobresale, es obligatorio que esta esté debidamente señalizada con paneles homologados, reflectantes y visibles tanto de día como de noche. Estos paneles deben colocarse en los extremos de la carga sobresaliente para garantizar la seguridad y visibilidad. Si la carga sobresale por la parte trasera más de un metro, también es necesario colocar una luz roja en el extremo para ser visible en condiciones de baja visibilidad o nocturnas.

Las sanciones por no cumplir con la normativa pueden ser severas. Conducir un camión con una carga que sobresale sin la debida señalización puede resultar en multas que varían desde los 200 hasta los 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias específicas. Además, si la sobresaliente de la carga pone en peligro la seguridad vial, el conductor podría enfrentarse a la inmovilización del vehículo hasta que se corrija la infracción, así como a posibles sanciones adicionales por poner en riesgo la seguridad de otros usuarios de la carretera.