El local que ofrece los mejores bocadillos de Las Canteras, el mejor plan para la noche de San Juan

"Hemos visto como Las Canteras, y sobre todo esta zona de La Cícer, se ha ido convirtiendo en esta maravilla que es ahora". Estas son las palabras de María del Pino Santana, dueña de la tienda Pinomar en una entrevista concedida a LAPROVINCIA /DIARIO DE LAS PALMAS en 2018. Por aquel entonces ese clásico del arenal de Las Palmas de Gran Canaria cumplía 24 años, en estos días ha cumplido 32 años de existencia superando distintos retos como el de la pandemia del a Covid-19.

Ubicado en la calle Lepanto, número, 3, justo en la esquina con el paseo de Las Canteras, este emblemático establecimiento ha visto la transformación que ha vivido la playa estos últimos años como es el caso de la construcción del Auditorio Alfredo Kraus, el levantamiento de nuevos y moderanos edificios y la ida y venida de multitud de comercios en las inmediaciones.

"Este es el lugar de encuentro de la Cícer de los surferos. Ellos están aquí siempre, sea la época del año que sea. A ver, que clientes tenemos siempre, no nos podemos quejar"; comentaba entonces María del Pino, la del Pinomar, como muchos vecinos la llaman. "La verdad es que hemos tenido bastante suerte, pero sobre todo es por el trabajo duro que llevamos haciendo tantos años", añade.

Y no es para menos. Sus bocadillos son todo un clásico en la zona: de pollo normal, especial, pollo-queso, vegetal, con cebolla frita o bacon se han convertido en la mejor forma de recargar energía de los surferos y muchos otros vecinos de la capital de grancanaria, además de turistas, para disfrutar de un soleado y apacible día en la playa de Las Canteras.

También sus hamburguesas, croissanes, sandwiches y perritos han ido sumandose a la carta con el paso de los años permitiendo que el establecimiento gane cada vez más adeptos.

Pinomar cumple 32 años / La Provincia

"Yo lo que necesito es que me dejen el sol permanente, no esta panza de burro. Necesito que inventen algo que me ponga un solajero permanente . Yo juraría que hace unos años la panza de burro no se pasaba tanto tiempo la verdad, te cogía un par de días", aseguraba María del Pino. "Si te asomas un día nublado no hay nadie, solo los surferos. Ahora parece que hay más gente porque están las escuelas con los niños en verano, pero esos al final no se toman nada", afirma la dueña que ha sido una testigo de primera línea de la transformación del orgullo de Las Palmas de Gran Canaria en estas últimas tres décadas.

Uno de los que ha reconocido la labor e historia del Pinomar ha sido el prestigioso medio de Mi Playa de Las Canteras que destaca que "está en La Cícer desde antes de que se construyera el paseo, cuando una loma de tierra marcaba la frontera entre las casas y la arena negra" y felicita por ello a la familia Díaz en este aniversario.