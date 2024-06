Delvys Rodríguez Abreu: «En esta ciudad he podido crecer como profesional»

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Para mí es todo un orgullo. Las Palmas de Gran Canaria me ha dado mucho. Tuve la suerte de estudiar en Cuba, pero es en esta ciudad donde he crecido como profesional y donde he podido desarrollar todo lo que siempre había soñado. Por tanto, solo tengo palabras de agradecimiento para la ciudad y para la Isla.

Llegó a Gran Canaria en 2007. ¿Cómo recuerda la ciudad?

Sin duda, ha crecido mucho desde entonces, pero desde el principio me pareció una ciudad preciosa, cosmopolita y alegre. Cuando llegué, me fui a vivir a un apartamento en la zona de Las Canteras y me enamoré de ese entorno. Siempre me ha dado mucha energía ver el mar. De hecho, me ayuda a eliminar el cansancio propio del día a día.

A nivel clínico, ¿ha variado el perfil de los pacientes que atienden en el servicio?

En realidad, ha variado todo. Por desgracia, muchos pacientes siguen llegando a las consultas con la enfermedad en estadios muy avanzados, pero hemos observado que cada vez atendemos a personas más jóvenes. Por otro lado, tengo que decir que el servicio ha crecido muchísimo. Tanto es así, que cuando llegué al Hospital Insular en 2008 solo contábamos con estudios observacionales, y no de primer nivel. Además, muchos pacientes tenían miedo a participar en ensayos clínicos. Ahora sucede todo lo contrario y son ellos mismos los que nos preguntan por estos estudios.

Su trabajo ha contribuido a posicionar a Canarias en el mapa mundial de la investigación en cáncer de pulmón. ¿Este logro se encontraba entre sus retos cuando llegó a Las Palmas de Gran Canaria?

Fue algo que surgió solo. Mi reto era disponer de los mejores tratamientos para mis pacientes. Quería que contaran con las oportunidades que existían en otros lugares porque confiaba en que esto podía ser una realidad en Canarias. Así empecé a investigar y, a día de hoy, estamos muy bien posicionados a nivel internacional. Sin embargo, el logro ha sido posible gracias al trabajo en equipo.

Uno de sus grandes proyectos ha sido la creación de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón. ¿Cómo están trabajando desde la agrupación para frenar la incidencia de esta neoplasia?

Este ha sido otro de los pasos que he dado en mi carrera. Con los mismos recursos de la investigación, creamos la Fundación para continuar estudiando, ayudar a las personas afectadas y sensibilizar a la sociedad. Hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón se siente avergonzado de padecer la enfermedad, ya que está asociada a factores de riesgo como el tabaquismo. También estamos haciendo una importante labor a nivel de prevención. De hecho, ya hemos visitado 102 colegios de Gran Canaria y Tenerife para hablar de los peligros que tiene este hábito y también el uso de los sistemas de vapeo. Este mensaje ya ha llegado a más de 3.000 menores de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria. Por otra parte, estamos luchando por crear más espacios libres de todo tipo de humo y estamos en contacto con los centros de salud para poder actuar como un enlace y ayudar a las personas que se nos acerquen a dejar de fumar. Además, estamos trabajando junto con la Fundación Canaria Yrichen para impartir charlas de concienciación a los usuarios que tienen problemas de adicción. A todo esto se suma la búsqueda de fondos para crear la primera unidad de Biopsia Líquida y de Biología Molecular en Cáncer de Pulmón en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Insular, algo que ha sido posible gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

«La mayor revolución terapéutica la han protagonizado la inmunoterapia y las terapias dirigidas»

Usted siempre ha defendido la necesidad de implantar un cribado de cáncer de pulmón en el Servicio Canario de la Salud. Muchos centros españoles ya han puesto en marcha el programa piloto Cassandra, al que se han adherido los cuatro grandes hospitales del Archipiélago. En el caso concreto del Insular, ¿por qué se ha demorado tanto su inicio?

Es cierto que se ha demorado mucho, pero voy a seguir insistiendo hasta que se consiga. Ya contamos con la aprobación del Comité de Ética de Las Palmas para poder empezar, y ahora nos encontramos en la fase de estudiar cómo hacerlo. Sabemos que habrá que destinar muchos recursos y que no será sencillo establecerlo, pero es una actividad totalmente necesaria.

¿Cuál diría que es la mayor revolución terapéutica que ha surgido en los últimos años para manejar el cáncer de pulmón?

Sin duda, la mayor revolución la han protagonizado la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Además, ahora estamos a las puertas de asistir a otra gran revolución gracias a los anticuerpos biespecíficos y conjugados. Ya estamos ensayando con ellos y tenemos estudios en curso con estos fármacos. Lo que esperamos es que nos ayuden a mejorar aún más la tasa de supervivencia.

¿Qué retos quiere conseguir a corto plazo?

Para mí, el reto social más importante se centra en conseguir que el diagnóstico del cáncer de pulmón se haga cuanto antes y no en estadios tan avanzados como sucede en la actualidad. Por esta razón, es fundamental contar con un programa de screening y mejorar los circuitos de atención en el sistema sanitario, desde los centros de salud hasta los hospitales. Por otra parte, me gustaría conseguir que los mensajes de concienciación que transmitimos lleguen a los niños y que no debuten nunca en el consumo de tabaco.

¿Se siguen potenciando los ensayos clínicos en el Hospital Insular?

Sí. Afortunadamente, contamos con el respaldo de la Gerencia y de la Subdirección del centro, y estoy muy agradecido. Ahora mismo, tenemos 55 estudios abiertos en materia de cáncer de pulmón.

