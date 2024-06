«Estoy dispuesta a olvidar las amenazas de la alcaldesa»: El Puerto de Las Palmas busca el acuerdo con la ciudad

La presidenta de la Autoridad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, tiende la mano al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sacar adelante el traslado de las naves de ayuda humanitaria al interior del Puerto de La Luz y poder construir en ese espacio la gran zona verde del proyecto Puerto-Ciudad prevista en el istmo.

«Se equivocó, creo que tuvo un mal día, estoy dispuesta a olvidar las amenazas», asegura Calzada respecto al comunicado difundido a principios de esta semana por la alcaldesa. Carolina Darias, tras considerar que el Puerto rompía el consenso con la presentación de un proyecto unilateral sobre el futuro parque, emitió una nota de prensa en la que vincula el traslado de las naves de Cruz Roja y Naciones Unidas (ONU) a la recuperación del consenso sobre la construcción del parque y el desarrollo urbanístico de la zona.

Calzada, tras cuatro días de polémica y del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, espera superar las diferencias y llegar a un acuerdo en julio, que es cuando está prevista la reunión con Darias para abordar el proyecto Puerto-Ciudad.

Firme en sus argumentos

La presidenta, eso sí, se reafirma en los argumentos dados durante la semana: «El Puerto no está para resolver los problemas de la ciudad», dijo con relación a la falta de espacio para organizar y celebrar los carnavales.

Calzada rechaza que el traslado de las naves vaya acompañado de una reordenación de la entrada sur del Puerto para habilitar una gran plaza en la trasera del parque de Santa Catalina destinada a la celebración de eventos multitudinarios. Es partidaria, por seguridad, de conservar la rotonda actual y el aparcamiento modular, comenzando el trazado del futuro parque desde ese punto hasta la pasarela Onda Atlántica.

También aboga por levantar un museo en la parcela situada entre el acuario Poema del Mar y el centro comercial El Muelle, además de ampliar el aparcamiento modular de la entrada para evitar el trasiego interior de coches. Considera, en ese aspecto, que no será posible retranquear por detrás del parque toda la Avenida de los Consignatarios porque es una arteria principal.

Origen de la polémica

Estos cambios respecto a la idea original del Ayuntamiento y el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, que apuesta por unir la trasera del Santa Catalina con el suelo de las naves, sin museo ni aparcamiento modular y mediante el soterramiento de la rotonda, han sido plasmados en unas infografías expuestas en la pasada Feria Internacional del Mar (Fimar), y eso es lo que ha motivado la reacción de la alcaldesa.

Darias no asistió al consejo de administración porque estaba en Bruselas. Por respeto, Calzada no dio detalles de la controversia a los vocales, sino que se limitó a «tranquilizarlos», con el argumento de que todo se debía a una «confusión», porque la Autoridad Portuaria no ha presentado ningún proyecto nuevo en Fimar.

La idea, con el añadido del museo, sigue siendo la misma: crear un gran «pulmón verde» de unos 25.000 metros cuadrados en suelo de dominio público portuario. Eso, con la negativa a celebrar fiestas y conciertos en la entrada sur de La Luz, es lo que espera comenzar a negociar con Darias durante la primera semana de julio.

Acuario y retrasos

Calzada, además, recuerda que la actividad del acuario impide ese tipo de eventos porque el ruido y las vibraciones afectan a los animales, al tiempo que se muestra preocupada por los retrasos del traslado de las naves.

Los plazos de las obras para construir los nuevos centros logísticos de Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos han sido prorrogados varias veces en los últimos dos años.

El Puerto de Las Palmas espera que el Ayuntamiento aclare si continúa o no con las licitaciones de las nuevas naves para que no haya más demoras y se puedan buscar alternativas en caso contrario. Calzada se ha mostrado dispuesta a asumir el proyecto si Darias finalmente decide «bajarse del carro».

El objetivo, en cualquier caso, es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, que es quien aprueba las licencias. Ambas instituciones, si quieren sacar el proyecto del parque adelante, están condenadas a entenderse.