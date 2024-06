Manuel España: «Los conciertos de La Guardia, con 40 años, siguen siendo muy divertidos»

El año pasado el grupo La Guardia hizo 130 conciertos, por lo que sigue en plena forma. Con cuatro décadas de canciones a sus espaldas, llega a Las Palmas de Gran Canaria para hacer saber que aún tiene mucho que decir en la música. Y es que la veteranía es un grado.

Va usted a actuar en una de las noches más importantes de Las Palmas de Gran Canaria.

Sí, y nos hace una tremenda ilusión hacerlo con esta gira, que es muy especial para nosotros porque es la que conmemora el 40 aniversario del grupo. Estamos doblemente felices. Para nosotros estar ahí se nos hace muy bonito porque sentimos que hay un cariño enorme. Además, lo digo de verdad, de corazón, porque cada vez que visitamos las Islas es brutal. Desde que llegamos al aeropuerto notamos el cariño y el calor de la gente, y eso para una banda como la nuestra es importante, porque no es que estemos todos los días sonando en emisoras con una promoción brutal, pero sí que tenemos una cosa que mucha gente no tiene, un público fiel, y eso es de agradecer.

Cualquier grupo no cumple 40 años en escena.

También llevas razón. Es complicado en la música tener una trayectoria así. O sea, llegar se puede llegar, aunque es complicado también, pero estar activos todo ese tiempo se logra con el cariño de la banda. Nos tratamos como hermanos. Y esa ilusión que tenemos es la que creo que hace que nos mantengamos ahí. Y luego, seguir sacando material nuevo. Estar siempre pensando en un videoclip o en lo que sea. Siempre estamos gestando algo porque somos muy inquietos. Aunque hay mucha gente que conoce Cuando brilla el sol y Mil calles y se queda ahí, pero hay cantidad de canciones más que la gente no las tiene tan presentes. Tenemos 15 discos publicados, imagínate.

¿Cómo son ahora los conciertos de La Guardia?

Pues, francamente, son muy divertidos. Seguimos saltando todavía. Lo único que nos cambió es el color del pelo, pero solo un poquito. Pero la ilusión es la misma. A medida que pasa el tiempo yo creo que en lugar de quemarte, en nuestro caso, lo que haces es valorar más las cosas y le das las gracias a la vida, a Dios o al público, por poder seguir haciendo lo que nos gusta. Poder seguir cumpliendo años encima de un escenario y continuar teniendo el calor de la gente y el respeto de los medios, y todo eso es genial, superbonito.

Cuando comenzaron no sabían que La Guardia iba a formar parte e la historia de la música de este país.

¡Para nada! En absoluto lo creería. Lo que sí es cierto es que tengo amor por la música. He cumplido 58 tacos. Empecé a tocar la guitarra desde muy pequeño. Yo creo que con cinco o seis años estaba ya con una guitarra en la mano porque mis tíos tenían una en casa y me iban enseñando. Ya con ocho añitos ya sabía tocar algo. Entonces creo que realmente llevo con la guitarra toda la vida. O sea, no me recuerdo sin una en casa, jamás. Vamos, que es muy importante para mí seguir en este mundo de la música.

Ahora también forma parte de sus propias canciones cuando decía en ‘Háblame’ «esa música que no podrás olvidar».

Sí, la verdad que muchas veces me sucede eso con las letras. No es hacer una canción y meterla en una cápsula. Al contrario, al paso del tiempo me identifico totalmente con ellas. Pienso que también se debe a la forma de componer tan abierta que tenemos. Hay temas que cuentan una historia, eso hace que envejezcan de una forma mejor, y hace que se adapten bien a los cambios, porque también estamos hablando de sentimientos universales, de desamor o de todo lo contrario, de que vamos a tener un día brutal y vamos a pasarlo bien. Creo que es lo de lo que se trata, de que la gente se divierta y por un momento, una canción de tres minutos, los haga pensar en otra cosa; y así se olviden de sus problemas o angustias.

Con 40 años de música, la veteranía es un grado.

Creo que sí. Por lo menos se aprende lo que no se debe hacer o lo que no se debe decir. Y cada vez tengo más claro que en la música menos es más. Cuanto más sencillito más bonito. Son cosas que aprendes con el tiempo. Al principio te crees que se trata de virtuosismo o de meter el máximo número de acordes, lo más raros posible, y luego, con el tiempo, te das cuenta que es la simpleza y la sencillez lo que hace que las bandas suenen como suenan. Por ejemplo, grupos como Eagles, que si suenan como suenan es porque hay un silencio, unos tiempos. Pero es lo que tú has dicho, la veteranía es un grado.

¿Le molesta la palabra ‘nostalgia’?

Ya lo he dicho alguna vez, no es que me moleste, es que me da como un poco de repelús. O sea, es bonito, ¿no? Porque sentir nostalgia significa que las cosas salieron bien. La nostalgia significa eso. Siempre digo que la nostalgia es bonita, pero nos gusta mirar siempre adelante. Vale, el pasado fue alucinante, pero ahora tenemos muchas canciones, tenemos cosas que hacer y tenemos que seguir sacando temas nuevos. Es bueno mirar hacia atrás, pero no acomodarte en un sofá. Siempre digo también que no hay que utilizar el pasado como un sofá, sino como un trampolín.

¿Qué queda de aquel joven que lo petó en los 80?

La ilusión, el amor por la música y las ganas de dar lo mejor. Creo todo está ahí. Lo que pasa es que aprendes bastantes cosas, como bien te decía antes, y te lo tomas todo con más calma. Ahora somos más disfrutones, porque antes era todo muy rápido, los conciertos eran giras vertiginosas, ahora seguimos rotando por ahí, y haciendo muchos conciertos y creo que tenemos el listón bastante alto.

¿Qué le parece el retorno de los discos de vinilo?

Eso me encanta, esa moda me parece brutal. Me he criado toda la vida en tiendas de discos. Además, somos un grupo que coleccionamos discos de vinilo.

