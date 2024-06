Delvys Rodríguez resalta el vínculo de la capital con el Caribe como algo «prenatal»

«Las Palmas de Gran Canaria en su condición de encrucijada atlántica, de puerta al mundo y de ciudad de ida y vuelta hoy nos acoge, como lo hizo mi Habana para tantos canarios», señaló el oncólogo Delvys Rodríguez durante su intervención en nombre de todos los nuevos Hijos e Hijas Predilectos, Adoptivos y Medallas de Oro en el marco de las Fiestas Fundacionales. Cubano de origen y de abuelos canarios, el médico puso en valor la relación y el vínculo entre las dos orillas del océano, entre la capital grancanaria y el Caribe «un sentimiento prenatal, es un nexo anterior, codificado en generaciones precursoras, en el ADN y en los sentimientos».

El oncólogo puso en valor el compromiso social «desde la base» y de las comunidades de la asociación de vecinos de Tres Palmas y de la Comisión de Fiestas del Pilar, también el territorio, el medioambiente y la sostenibilidad por parte de la geógrafa Emma Pérez-Chacón. De Marcela Garrón y Hamid Blell señaló que utilizan la cultura «herramienta de transformación, desarrollo intelectual y mejora social».

También habló del compromiso «con el desarrollo industrial» por parte de Tropical y Tirma, «marca que forman parte de la identidad y el Patrimonio de Canarias»; empresas que proyectan a la ciudad «de Barranco Seco y Escaleritas al mundo». En la conexión «con los demás», Rodríguez resaltó el papel de las Oblatas por su labor con mujeres en situación de vulnerabilidad. De Sagulpa habló de su apuesta por la movilidad sostenible e inteligente.

«Ciudad de ida y vuelta»

«Unir y conectar», eso es lo que hace el peluquero Nicolás Jiménez cada Navidad. Una lucha «por una sociedad más justa» es lo que hace Tomás Martín. Aunque si alguien ha mostrado valor y talento es la nadadora Rita Pulido con sus metas olímpicas. Desde el punto de vista médico, el oncólogo no podía olvidarse del Colegio de Enfermería, «mano que acompaña y humaniza como ninguno la atención sanitaria». Tampoco de Carlota de la Quintana, primera doctora del Archipiélago. Conocida como «la médico de los pobres», su reconocimiento a título póstumo lo recogió su hija.

Rodríguez recordó a esos canarios que emigraron a América, un vínculo que, consideró, «trasciende», al tiempo que describió la capital como «puerta al mundo y ciudad de ida y vuelta». Es más, puso en valor el cuadro Emigrantes, expuesto en las escaleras de las Casas Consistoriales. Muchos fueron los viajes hacia el otro lado, incluidos los de sus ancestros y, ahora, «volvemos para reconocernos con una ruta opuesta a la de los abuelos». Unas orillas que plasmaron artistas, escritores y poetas de las dos orillas.

Tras citar a la escritora cubana Dulce María Loynaz, «quien se sentía tan bien en nuestra ciudad como en su Habana», indicó que «no importa la orilla que me traiga hoy, soy de las dos y también de muchas, de la que me vio nacer y de la que me acogió». Y es que «somos islas conectadas, que miramos al azul que nos rodea, encontrándonos; contribuyendo a seguir haciendo ciudad desde esta urbe tricontinental y generosa cuyas orillas abrazan siempre el progreso y el cruce de caminos».

