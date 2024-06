Marco Moreno: «El Solar Norte es el lugar desde donde parte la historia de la ciudad»

Gerente de la empresa de arqueología Tibicena, es uno de los responsables de desarrollar el proyecto que permitirá visitar y conocer la riqueza histórica y arqueológica que guarda el Solar Norte, el espacio junto a la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Destaca que cuando esté visitable se recuperará para la ciudad un espacio que siempre estuvo apartado, y que se vincula a nuestro propio devenir.

Durante la reciente celebración del 50 aniversario de la declaración de BIC de la Catedral, desde el Cabildo se anunció la puesta en valor de los restos arqueológicos existentes en el Solar Norte. ¿En que consiste ese plan?

Pues se trata simplemente de rescatar la memoria existente en el solar y hacerla visitable. Para ello, a partir de una subvención que da el Cabildo de Gran Canaria a la Diócesis de Canarias, se configura un proyecto donde participan profesionales de la Arquitectura, de la Arqueología y de la interpretación del Patrimonio Histórico, del diseño y de la restauración. Todos ellos trabajando con el objetivo común de mostrar el yacimiento arqueológico, sin que ello suponga un menoscabo para el mismo.

¿Cuál es la historia que contiene el Solar Norte?

Para explicar la historia o historias del Solar, debemos retrotraernos quizás a su propio descubrimiento, allá por el año 2000. En ese momento se pensaba terminar la obra iniciada en 1781 por Diego Nicolas Eduardo. Sin embargo, la sospecha de la existencia de posibles restos arqueológicos en el lugar, hizo que se realizará una primera intervención arqueológica donde empiezan a aparecer diferentes restos de los que no se tiene noticia. Así, tras esta intervención, se generaron dos más, siendo la última en el 2010 y desarrollada por Tibicena, bajo la dirección de Ignacio Sáenz Sagasti y María del Cristo González, vinculados al proyecto de forma previa. Y de estas excavaciones, y del trabajo realizado en los archivos se concreta los espacios que tenemos ahora.

Pero la historia viene de mucho más atrás.

Así, para resumirte, la historia del local, se inicia en 1481, es decir, incluso antes de finalizada la conquista de la Isla, cuando Martín González de Navarra, dona a través de su testamento el dinero y el espacio para la realización de un hospital para pobres de solemnidad, es decir, para personas sin atención alguna, siendo el primero de Canarias. Este hospital abarcaría un espacio mucho mayor que el actual Solar Norte ocupando parte de la manzana que ocupa hoy la calle Herrería. Disponemos de algunos muros que son de ese momento, pero además, se mantiene en buen estado de conservación el callejón de San Martín, calle empedrada del siglo XV. Además, tenemos la planta de la Iglesia de Hospital que funcionó de forma temporal como Iglesia del Sagrario asociada a la Catedral. Para finalizar el propio cierre y los cimientos existentes en el interior son las trazas de Diego Nicolás Eduardo en 1781 y que materializó Luján Pérez entre 1809 y 1815, año de su muerte.

¿Hay elementos que se han conservado a pesar del tiempo?

Se conservan suelos realizados con callaos en forma de flor, además de la gran cantidad de restos humanos existente en el osario realizado a finales del siglo XIX y aquellos ubicados en su posición original. De hecho, en la última excavación realizada por nuestro equipo se obtuvieron gran cantidad de restos que se han transformado en una autentica biblioteca para conocer a los protagonistas de esos momentos. Además, tenemos los restos y la historia de lo que fue este espacio en el siglo XX, incluida el intento en los años 70 de construir la iglesia con tal poca fortuna, ¡fíjate que la llamaban el adefesio!, que apenas diez años después, estando sin terminar fue derruida. Estamos, pues, como se ha señalado en otras ocasiones, es el km0 de donde parte la historia de la ciudad sino, que a partir de este espacio podemos trazar y contar parte de la Historia de nuestra ciudad.

Solar suena a espacio yermo y vacío, pero por lo que dice es un lugar lleno de historia.

Sí, realmente Solar Norte es un oxímoron, ya que pocos lugares hay en la ciudad donde se concentra tanta historia grande y pequeñas, porque no solo tenemos las historias de los grandes monumentos, sino también muchas historias pequeñas que se han podido recuperar, por ejemplo, el espacio fue arsenal vinculado a la guerra de Cuba, o carpintería en el XX. Hay un sociólogo, Marc Auge, que inventó el termino de los no lugares y que nos ayuda a entender la importancia de este lugar. Él describe estos sitios como aquellos que no generan interacciones humanas y por lo tanto, apenas configuran nuestra historia como comunidad, un ejemplo serían los aeropuertos. Este caso es todo lo contrario, es un palimpsesto, es decir, un documento escrito infinidad de veces, donde cada momento se incorpora al anterior, sin borrarlo del todo, pero redefiniéndolo, y por ello, con cada momento aumenta su historia y su valor. De hecho el termino Solar Norte, cumple ahora 100 añitos, ya que hace poco lo pude localizar en la prensa de ese año, por lo que, con todo lo que sabemos, el oxímoron que es el Solar Norte creo que representa bien el proyecto arqueológico y museográfico realizado.

¿Cómo se verán afectados los restos arqueológicos con la puesta en valor del lugar?

Desde un primer momento se tuvo en cuenta que lo importante eran los restos arqueológicos, su estudio, difusión y conservación, y como tal, hemos pensado y elaborado el proyecto. Así que, partiendo de esa concepción, el equipo de Guacimara Delgado preparó un proyecto minimalista basado en la creación de cubierta que permita la conservación de los restos arqueológicos existentes, además, de crear un programa de accesibilidad integral de forma que cualquier persona pueda disfrutar del lugar. Esto se configuró a partir de un sistema de pasarelas que junto a unas pequeñas ‘neocapillas interpretativas’ permitirán conocer la historia del Solar Norte. De hecho, todas las pasarelas y espacios interpretativos, así como la propia cubierta son ‘temporales’, y por temporales me refiero que, llegado el momento, se quiere dentro de X años hacer otra cosa y podrán retirar fácilmente, no quedando apenas rastro de aquellas, dándole, si se quisiera otra funcionalidad al solar.

¿Falta aún trabajo arqueológico que hacer?

Sí, todavía falta trabajo arqueológico por hacer, que ayudara a que los restos no sufran daños, ya que falta por excavar varios habitáculos de los proyectados por Diego Nicolas Eduardo, y estamos seguros que en más de uno de aquellos aparecerán restos arqueológicos nuevos que, de aparecer, se integrarían en el discurso interpretativo propuesto.

¿Y cómo será ese discurso interpretativo?

Como comenté en las jornadas organizadas en Santa Ana, se apoyarán en tres vértices, por un lado, en mostrar a las personas visitantes los restos arqueológicos visibles a través de elementos analógicos, tipo maquetas y digitales, como pantallas táctiles los restos existentes. Además, los tres volúmenes propuestos permitirán desentrañar la importancia de la iglesia en la evolución histórica temprana de Canarias, con la creación de varios obispados, como el de la Fortuna o el de Rubicón, y como tras la conquista la Isla se fue llenando de iglesias y ermitas, formando núcleos de población estable que luego acabaron transformándose en las cabeceras de los 21 municipios. También se mostrará a través de la conjunción de un gran diorama y un videomapping como era la técnica entre los siglos XVI y XVIII para la construcción de estos grandes monumentos, y finalmente, el último espacio interpretativo, explicará la evolución constructiva de la Catedral desde el siglo XV hasta nuestros días, y lo motivos de sus retrasos y avances. Esta sala será importante ya que se pretender generar varias maquetas de los proyectos recuperados haciendo hincapié sobre todo en aquellas personas y acontecimientos que de una forma u otra dejaron su impronta en La Catedral y el Solar Norte anejo, sobre todo a los arquitectos que trabajaron en ella.

Suscríbete para seguir leyendo