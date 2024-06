Un robot subacuático único en Canarias para mejorar el servicio de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Un buque se incendia en el Puerto de La Luz y los bomberos necesitan valorar el estado de la estructura sumergida, es de vital importancia porque esta estimación permite a los especialistas saber si es seguro adentrarse en el barco. A partir de ahora, este tipo de valoraciones serán mucho más fiables gracias a un nuevo robot subacuático que ayudará a proteger la vida de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Con una inversión de 33.000 euros el Ayuntamiento capitalino también ha incorporado un maletín de comunicaciones starlink. El cuerpo capitalino es el único de Canarias que cuenta con esta tecnología submarina.

Este maletín evitará que los bomberos no puedan enviar comunicaciones cuando la red está colapsada. Podría ser el caso en los fuegos de San Lorenzo o en San Juan, en estas fechas destacadas un mar de móviles graban el paisaje para subirlo a redes sociales, lo que provoca que la red se colapse en esta zona y los bomberos no pueden enviar información de posibles incidentes. El cuerpo de seguridad ya no volverá a sortear estos inconvenientes, ya que el nuevo maletín autónomo cuenta con su propia antena satelital que puede enviar comunicaciones sin necesidad de conectarse a la red.

Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria estrena el primer robot subacuático para emergencias de Canarias. / LP/DLP

Inversión en modernización

"Empezamos en el año 2019, un proceso de modernización de toda el área de seguridad con una inversión muy intensa también en el cuerpo de bomberos. Se creó la unidad de drones y este es un nuevo recurso que se incorpora, en particular el robot acuático que presentamos hoy, no lo tiene ningún otro servicio de bomberos del Archipiélago", aseguró durante su presentación el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. Este robot también servirá para el rescate de personas desaparecidas en la costa. "Desgraciadamente, tenemos un número importante de personas desaparecidas en el litoral y si tiene capacidad para entrar no solo en el mar, sino también en pozos o estanques, es un robot acuático que nos permite entrar en sitios peligrosos", reflejó Íñiguez.

El cabo Rogelio Rodríguez detalló que el robot puede sumergirse a profundidades de hasta 150 metros, y está adaptado con una pinza que puede recoger objetos. Para la presentación, los bomberos lo pusieron a prueba en las piscinas del Complejo Deportivo Julio Navarro, donde el aparato agarró una bandera con las pinzas. Aunque fue una demostración con un objeto ligero, puede arrastrar elementos de hasta 150 kilos. También cuenta con un medidor láser y hasta 6.000 lúmenes de iluminación. Incluso también puede reproducir mensajes que son útiles para comunicarse con personas atrapadas y calmarlas en esta situación.

El vehículo dispone de una potente linterna de 6.000 lúmenes y una cámara de 4K dotada de un objetivo gran angular de 180 grados que permite inspeccionar lugares de complicado acceso como cuevas submarinas. Además, el robot tiene capacidad para transmitir estas imágenes en tiempo real a cualquier tipo de centro de mando de emergencias e incluso a cualquier móvil para recibir indicaciones.

"A los mejores tenemos que equiparlos también de las mejores tecnologías, es una determinación clara del Gobierno de la ciudad de seguir dotándolos de los mejores medios que nos va a permitir más seguridad en las intervenciones, llegar más lejos y sobre todo que nuestros profesionales puedan tomar las mejores decisiones con la máxima seguridad para sus vidas", apuntó la alcaldesa, Carolina Darias.