Carolina Darias: "Quiero seguir cuidando el acuerdo con la Autoridad Portuaria"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, apeló al diálogo con la Autoridad Portuaria para poner fin al enfrentamiento que se desató cuando la administración de La Luz presentó una serie de infografías sobre el proyecto de creación de una zona verde en el istmo de la ciudad, en torno al muelle Sanapú, sobre las que el grupo de Gobierno no tenía constancia. La regidora municipal aludió este viernes en el pleno ordinario de junio a las declaraciones de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y aseguró que sus respuestas "están medidas" porque quiere "seguir cuidando el acuerdo", aunque no ve "que esto sea así".

"Entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria viene existiendo una buena relación ciudad-puerto con distintos alcaldes, presidentes y presidentas, salvo un momento puntual", apuntó Darias. Explica que en el anterior mandato se produjo un acuerdo entre el alcalde, Augusto Hidalgo, y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, que derivó en un proyecto público por el que el Ayuntamiento se comprometió a invertir 10 millones de euros de fondos municipales para trasladar las naves de la Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos a cambio de un gran espacio y una zona verde de 50.000 metros cuadrados para los vecinos.

La regidora cuenta que emitió "reiteradas solicitudes" a Calzada para que no hiciera públicas las últimas infografías del proyecto. "Le he dicho: no hagas público lo que vas a hacer porque me obligas a mí a contradecirte en público y yo no quiero, quiero buscar acuerdos", subrayó Darias.

"Esta alcaldesa respeta al Puerto y lo que este significa y lo que espera es que el Puerto también respete a esta ciudad"

La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento está a la espera de que la Autoridad Portuaria les presente el nuevo proyecto, "que será analizado y valorado por las concejalías implicadas". También manifestó que, cuando se realice ese diálogo entre las dos partes, se sentará con Calzada para "cerrar el acuerdo" y "no para mantener este sinfín". "Esta alcaldesa respeta al Puerto y lo que este significa y lo que espera es que el Puerto también respete a esta ciudad", añadió.

La intención durante el mandato de Hidalgo era unir las ramblas donde se celebraban los mogollones con la trasera del parque Santa Catalina y la nueva zona verde. La declaración inicial contemplaba el soterramiento de la rotonda de acceso al Puerto y la creación de un gran espacio compatible con la organización de eventos multitudinarios como los Carnavales junto al Intercambiador. Cuando Calzada sustituyó a Ibarra rechazó, sin embargo, la creación de una zona de conciertos y espectáculos por motivos de seguridad y por los efectos que pudiera tener el ruido sobre el acuario Poema del Mar.

Proyectos fundamentales

La reunión entre Darias y Calzada está prevista para el mes de julio, pero Calzada ha expresado su preocupación en las últimas semanas porque este rifirrafe público pueda "poner en peligro dos proyectos fundamentales" como la construcción de naves para la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos auspiciado por las Naciones Unidas (ONU). "Si no quieren participar no pasa nada, pero que sean claros y lo digan para poder asumirlo nosotros", declaró recientemente la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Las declaraciones de Darias en el pleno daban respuesta a la pregunta formulada por el grupo municipal del PP sobre la licitación de proyectos para los traslados de las naves. El concejal en la oposición Gustavo Sánchez Carrillo pidió explicaciones sobre si los proyectos previstos se van a licitar o a paralizar "teniendo en cuenta que está tan próxima la fecha límite" y la alcaldesa respondió que ahora valorarán el proyecto.

