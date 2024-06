Las Canteras promueve el buen uso de la cosmética en la Feria de la Salud de la Piel

Las Canteras se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la piel sana. Una élite de dermatólogos dio a conocer sus trucos para cuidar el rostro y el cuerpo y protegerlos de factores externos como el sol durante la décima edición de la Feria de la Salud de la Piel, que se ha desarrollado este sábado y domingo en la plaza Saulo Torón frente a un millar de asistentes. Los profesionales que han participado en las ponencias, coloquios y talleres aprecian una mayor concienciación entre la población para prevenir enfermedades cutáneas como el cáncer de piel, pero también advierten de las secuelas negativas que tiene el abuso de productos de belleza entre niños y adolescentes.

La moda de seguir rutinas de skincare (o cuidado de la piel) con más productos de los que una cara es capaz de absorber recibe el nombre de cosmeticorexia y es uno de los temas que han protagonizado las charlas formativas. El bombardeo de recomendaciones de cosméticos y principios activos a través de las redes sociales ha llevado a que cada vez sean más jóvenes quienes padecen este trastorno -también conocido como los Sephora kids- y acuden a las tiendas buscando, incluso, productos para prevenir el envejecimiento como el retinol.

Laura Revenga Porcel, dermatóloga en el Hospital Insular y en la clínica Meditecnia, advierte de que estas prácticas en realidad generan daños en las pieles de los menores. "Sobre todo lo que estamos viendo es que se pueden sensibilizar con productos que se aplican en la piel, un empeoramiento del acné por el hecho de utilizar muchos cosméticos que terminan obstruyendo a pesar de que no lo queramos y alergias cutáneas desarrolladas por el abuso de estos productos", explica la profesional. La especialista incidió en la importancia de que los menores que sufren esta patología acudan a un dermatólogo que les explique "cómo tienen que cuidar realmente la piel".

Riesgo de la exposición solar

Revenga impartió una ponencia sobre cómo mantener sana la piel de los más jóvenes y una de las principales dudas que le plantearon los asistentes es si es posible exponer la piel de un niño al sol antes de los seis meses de vida. "Los menores de seis meses no tienen todavía desarrollada la melanogénesis y no deberían exponerse al sol ni aun con protector solar porque no sabemos si estos protectores solares pueden absorberse en la piel del niño, que es aún muy inmadura, y hay que extremar los cuidados", recomendó la dermatóloga.

En el otro extremo de la franja de edad, el doctor y dermatólogo Gregorio Carretero Hernández contribuyó a concienciar a la población sobre el envejecimiento cutáneo y cómo cumplir años con dignidad. "Si uno quiere mejorar en la vida el punto de vista estético, tiene que prevenir, evitando factores como el sol excesivo, mantener una nutrición adecuada, evitar factores tóxicos y si además uno quiere dar un pasito más adelante, poder rejuvenecer. Rejuvenecer dentro de lo razonable, de lo que es una estética asociada al estilo de vida, porque envejecer también es bello", aludió el experto.

"No se puede hacer la misma indicación a una persona con recursos escasos que a otra con recursos mayores"

Carretero explicó que el envejecimiento comienza a partir de los 30 años, pero "hay que tener cuidado con las percepciones de autoimagen deterioradas que pueden llevar a errores, como son la cosmeticorexia o la midorexia, que está muy imbuida en nuestra sociedad, que es el deseo de quedarse siempre en los 40".

También enfatizó en la necesidad de cuidar la piel con ayuda profesional y evitando dejarse asesorar "por el comercial de la tienda a la que uno acude, porque muchas veces no se analiza ni el tipo de piel, ni la fisionomía, ni el estilo de vida, sino que vende unos productos". El cuidado de la piel también tiene un coste y los productos pensados para pieles maduras muchas veces son los más inasequibles. "No se puede hacer la misma indicación cosmética a una persona con recursos escasos que a otra persona con recursos mayores. Eso también el profesional debe valorarlo y debe proporcionarlo", aclaró el ponente.

Una iniciativa consolidada

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, asistió este domingo al cierre de la feria junto a la concejala de Bienestar Saludable, Carmen Luz Vargas. "Para mí es un honor que esta feria se haya consolidado como un espacio para el cuidado, como un espacio para el encuentro y la enseñanza a la ciudadanía de cómo protegernos y cómo cuidarnos la piel", aseguró Darias. La ciudad fue reconocida en 2018 como Ciudad Dermosaludable, el título que otorga la Fundación Piel Sana de la AEDV para reconocer a aquellas ciudades comprometidas en la promoción de hábitos saludables para la piel y la educación sanitaria.

Los expertos aconsejan evitar el sol excesivo u otros factores tóxicos junto a una nutrición adecuada

El último día de la feria contó con actividades para los más jóvenes, talleres interactivos y rondas de preguntas y respuestas con los profesionales de la dermatología. Patricia Hernández, directora regional de visita médica de los laboratorios dermatológicos Avène, coordinó un taller de maquillaje terapéutico, que se basa en la teoría de corrección del color para utilizar colores contrarios que neutralicen por ejemplo las rojeces. "El objetivo es ayudar a los pacientes que tienen alguna afectación dermatológica a nivel cutáneo, bien sea facial o corporal, a mejorar su autoestima y su imagen", explicó.

También se desarrollaron iniciativas para concienciar sobre la importancia de aplicar correctamente el protector solar, como la máquina que revela las zonas expuestas a los rayos solares de La Roche Posay o las cámaras ultravioletas de ISDIN.

¿Sabemos protegernos del sol? La Academia Española de Dermatología y Venereología puso en marcha una encuesta entre los mil asistentes de la Feria de la Salud de la Piel para evaluar el conocimiento que tiene la población canaria sobre cómo protegerse del sol. Los participantes contestaron a preguntas de verdadero o falso sobre si la cámara de rayos UVA aumenta o no el riesgo de melanoma, si la radiación solar envejece o si en la sombra o solo con protector solar se está protegido del sol. Los participantes recibieron un sombrero cuando terminaron el cuestionario, que tiene fines educativos y pudieron resolver sus dudas con los profesionales de la dermatología.

