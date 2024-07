Los campos de fútbol del barrio de La Suerte acumulan un año de retraso

La apertura de los campos de fútbol de La Suerte, en Las Palmas de Gran Canaria, estaba prevista para junio del año pasado, sin embargo, un año después no se ha celebrado ningún partido. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que la inauguración "será en breve" y concretan que los retrasos se deben a que están poniendo a punto algunos "detalles". El Partido Popular lamenta que el presupuesto del proyecto ha incrementado, y a pesar de ello, denuncian que hay aspectos deficientes.

La obra está compuesta por dos campos; uno de fútbol 11 y otro de fútbol 7. Además, el proyecto incluye vestuarios para los equipos y los árbitros, cuarto para el auxiliar, almacén, cuarto eléctrico, almacenes para los equipos, una sala destinada a la labor de los fisios, aseos públicos, cantina y gradas cubiertas. El espacio también cuenta de un aparcamiento para 80 plazas de coches y 14 plazas para bicicletas.

El campo de fútbol 7 por licitar

La inauguración se hará sin el campo de fútbol 7 en funcionamiento, ya que es "una licitación posterior que se hará en el futuro", según informa el Consistorio. "El campo de fútbol 7 se queda en un terraplén con hierbajos encima, a pesar de que el presupuesto ha aumentado", denuncia el concejal del PP en el Ayuntamiento capitalino, Ignacio Guerra de la Torre. El presupuesto inicial era de 2.990.624,44 euros por toda la obra, sin embargo, en la actualidad ha ascendido a 3.200.000 euros, a falta de conocer a cuánto ascenderá la licitación del campo de fútbol 7.

El campo de fútbol 11 tiene unas medidas en las solo podrán competir categorías hasta cadete, es decir, jugadores de 16 años o menos. "Todos los campos de la ciudad que vemos pueden jugar todas las categorías desde benjamines hasta tercera división o senior", observa Guerra. El Ayuntamiento respalda que en la ciudad faltan campos de fútbol de estas características, por lo que era una necesidad de la población. Pero Guerra considera que "no los cumple porque hicieron el terreno y no cogieron las medidas oportunas".

Vandalismo

Como aún no ha sido inaugurado, pero las instalaciones se encuentran prácticamente finalizadas, algunas personas saltan la cerca para acceder de forma ilegal. "Hay mucha gente que está saltando la valla, por ejemplo, entró un chaval con una patineta por en medio del césped, incluso nos dicen que los extintores los han vaciado", apunta Guerra. En algunas ocasiones ha llegado a sufrir altercados, como por ejemplo, una de las porterías que fue destrozada y reparada posteriormente. La basura se acumula en algunas esquinas del campo como botellas, briks de zumos o papeles.

Una portería rota en el campo de fútbol 11 de La Suerte. / Juan Castro

"Lo que dijo el Ayuntamiento hace como dos meses es que había un problema en la red eléctrica y ahora lo último que han dicho es que hay dificultades en la red de saneamiento, que no me consta porque le he preguntado a gente interna del IMD [Instituto Municipal de Deportes] y me dicen que no tienen ni idea", expone Guerra. Al ser preguntado por este periódico el Ayuntamiento no ha querido exponer los problemas que han provocado los retrasos, más allá de asegurar que trabajan en algunos "detalles" para la breve reapertura.

