El Centro Comercial El Muelle arranca las obras de su reforma integral

El centro comercial El Muelle ha comenzado las obras de reforma que transformarán y renovarán por completo su imagen, coincidiendo con los 21 años que se cumplen desde su inauguración en un enclave privilegiado de la ciudad.

La constructora canaria Urban es la encargada de llevar a cabo las obras que se distribuirán en tres fases y para las que se han invertido más de siete millones de euros. La renovación de los 37.000 metros cuadrados, incluye cambios en el pavimento, la fachada, el sistema de climatización y el aparcamiento.

Un centro que mira al mar

Los trabajos han comenzado en la segunda y tercera planta, zona tradicionalmente de ocio y restauración, donde la construcción de los nuevos locales estará orientada a aprovechar las vistas al mar. El nuevo diseño se caracterizará por tener más eficiencia energética y luminosidad, eso sí, a cambio de sacrificar superficie comercial, todo ello en beneficio del confort del cliente. «Esta reforma supone una pérdida de entre un 10% y un 15% de superficie, pero tener locales que quiten valor a tu fortaleza, como es el entorno marítimo, no son rentables», señaló la gerente de El Muelle, Pilar Delgado. Además, añadió que la apuesta del centro ha sido siempre la diferenciación respecto a otras grandes superficies. «Si todos los centros comerciales nos convirtiéramos en clones no aportaríamos nada atractivo, sobre todo en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria en la que las distancias no son tan largas», subrayó.

Los trabajos de remodelación serán llevados a cabo con el centro comercial en uso, sin afectar a sus clientes ni a los establecimientos ya existentes como el gimnasio o el Hiperdino que se encuentra en la planta baja.

Entre los nuevos operadores confirmados se encuentran la tienda deportiva Xtep, la de animales Guaw -única en Canarias-, Koala Bay, Primor y Uki Uki. Desde su inauguración en 2003 , el centro El Muelle forma parte del proyecto Puerto-Ciudad.