Una farmacia con corazón de barrio en Los Tarahales

La farmacia de María Teresa Castellano fue la primera en el barrio de Los Tarahales. La propietaria recuerda que los residentes estaban emocionados, ya que no volverían a desplazarse a La Paterna para comprar algo tan básico como sus medicamentos. El próximo año el negocio cumple 50 años de devoción a sus vecinos y clientes.

Castellano acabó la carrera con 21 años y comenzó trabajando en una sustitución en la clínica El Pino, y poco tiempo después trabajó farmacia de la Plaza España para acostumbrarse al funcionamiento del negocio. Mientras estaba estudiando su padre le echó el ojo a una vivienda que estaba en construcción para su futura farmacia. Cuando se graduó y tuvo cierta experiencia compró el local y comenzó el proceso de construcción. «La solicité a Sanidad y enseguida me la concedieron porque no tuve recurso ninguno», afirma.

La fundadora tuvo ayuda de su padre, que se encargó de la remodelación y ella de encontrar el mobiliario. Tardaron un año en terminar las obras y la inauguraron fue el 28 de agosto de 1975. Durante 42 años Castellano compaginó su trabajo en la farmacia con su desempeño en el Hospital Insular como analista clínica y bioquímica clínica. Por la mañana iba al hospital y por la tarde a la farmacia. Fueron años frenéticos, pero Castellano asegura que siempre contó con ayuda y gente que la apoyaba. «Mi madre sobre todo era un puntal en ese sentido», asegura.

Comercio histórico: Farmacia de Los Tarahales / José Carlos Guerra / LPR

Segunda generación

Su primera opción de carrera era Medicina, pero al ser hipocondriaca decidió tomar el camino de la farmacia. Por ello, trabajar en el hospital le llenaba de vida. «En la carrera yo había hecho la especialidad de análisis porque es un mundo que me gustaba y también me encantaba la relación con los pacientes», asegura. En su familia la mayoría se han decantado por la rama sanitaria, uno de sus hermanos era cardiólogo y el otro cirujano. Por otra parte, su hija María Teresa Pérez es copropietaria de la farmacia desde 2005.

Para aquellos medicamentos no regulados ponen precios adecuados al bolsillo de los vecinos

En la farmacia se han adaptado al barrio, después de verlo crecer. También han respetado los bolsillos de sus clientes, ya que de aquellos medicamentos no regulados ponen un margen de beneficio mínimo. «Te tienes que hacer al bolsillo del barrio», apunta.

La relación con los vecinos es muy cercana, las farmacéuticas suelen regalar algunos caramelos a los clientes y muchos las consideran como una segunda consulta médica. «Los clientes que tenemos son muy fieles y nosotros tratamos de darle un trato familiar y cercano», destaca. «Nosotros lo asesoramos en todo lo relacionado con el medicamento, las reacciones adversas y también nos preguntan por sus problemas de salud, además de que muchas veces van al médico y no se quedan con los tratamientos», añade.

Más accesible

«Los pacientes piensan que les podemos dedicar más tiempo, y yo la misión que siempre les digo a las chicas es que el cliente o el paciente es lo primero», explica. Precisamente con la mente puesta en gran parte de los pacientes se embarcaron en una de las cuatro reformas más importantes del local. Para mejorar la accesibilidad de la farmacia incluyeron una rampa con el objetivo de que las personas mayores o con discapacidad pudieran acceder. «Tuvimos que afianzar la casa con pilares y salió bien, esa es una de las cosas de la que más satisfecha estoy», afirma.

Una de las ventajas de la farmacia, para Castellano, es estar en una zona de tránsito, por lo que no solo tiene clientes del barrio, sino también aquellos que pasan por la zona. «Tengo la parada de guagua aquí enfrente, también los vados», expone. Como parte de sus ventas provienen de clientes que pasan por la zona siempre intenta tener la farmacia lo más surtida posible. «Mi hermano siempre me decía que le gustaba venir a comprar aquí porque siempre encontraba de todo», asegura. Y aquello que no tiene le asegura a sus clientes que lo conseguirá en la misma tarde o al día siguiente. «Incluso aunque me salga más caro lo pido por el taxi a la cooperativa», detalla.

La hija de la fundadora, María Teresa Pérez, es la que gestiona las compras en el negocio y la madre organiza las cuestiones laborales. Ambas se compaginan desde hace casi dos décadas y han lidiado con momentos tensos como la pandemia de Covid-19. «Yo muchas veces le digo ‘mira, yo ya no voy a venir más’, y ella me dice ‘mamá tú y yo somos un pack indivisible», cuenta con una sonrisa.

