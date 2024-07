Un paseo musical por la trayectoria de Los Chancletas en el pregón de las fiestas del Carmen de La Isleta

Comienzan las fiestas del Carmen de La Isleta entre música y discursos llenos de fervor. Los Chancletas fueron los encargados de pregonar el inicio de la celebración del barrio que les vio nacer. La murga de Las Palmas de Gran Canaria lleva 30 años cantando a la Virgen durante la procesión, sin embargo, ayer se subieron al escenario para recordar al público su trayectoria íntimamente ligada con su patrona a través de palabras, pero también de cuatro canciones icónicas.

La murga comenzó sus andaduras con la fabricación de alfombras. Desde julio de 1993 en la calle Malfú empezaron a cantar a la virgen. Luego, se trasladaron a Faycanes, Tecén, y por último, a la calle Menceyes con Benartemi.

Una cita irremplazable

«Uno de los motivos que nos llevó a realizar el tradicional canto a la Virgen, era la inmensa devoción que existe en todo el barrio», aseguró el vocal de la junta directiva de la murga, Yehudá Santana. Esta devoción también la han transmitido a aquellos compañeros que no son de La Isleta. «A día de hoy este sentimiento nos sigue vinculando con el barrio que nos vio nacer y crecer, y al que siempre volveremos para tener una cita, no sólo en febrero cuando se presupone que la murga se acercará hasta La Isleta, sino cada julio para realizar esta particular ofrenda», añadió.

Para alguno de ellos, el fervor religioso es tal que no solo homenajean la virgen con sus letras sino que también forman parte de los costaleros. «Pancho, Alex, Abián, Paco, Dorian, Suso, Pepe, y una persona que quiere absolutamente todo el mundo en nuestro barrio, en toda Canarias y en parte del extranjero. Nuestro querido Pedro Daktari», enumeró Santana. En honor a todos ellos y a tantos otros, la murga cantó una canción de 2003 dedicada a los costaleros.

Aniversario en breve

El grupo más antiguo de la capital que participa en los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, cumplirá en 2025 45 años de trayectoria. A lo largo de esas más de cuatro décadas han pasado por momentos buenos, así como altibajos. Para despertar a la suerte tienen muchos amuletos como un colgante, una pulsera, o una medalla. Pero hay uno que sobresale: la imagen de su patrona. «La llevamos en el corazón en cada actuación, con un grito que nos sale del alma para recordar de dónde venimos», apuntó Santana. Por ello, la murga dedicó una canción sobre la inspiración que supone la Virgen.

El vicepresidente, Pepe Quintana, tomó la palabra para recordar momentos tan complicados como la pandemia. Durante el 2020 les tocó cantar en el interior de la iglesia, sin apenas público por las restricciones, pero ante todo, no quisieron fallar a la tradición.

El presidente de la agrupación, Tito Rosales, desveló una de las tradiciones de la murga antes de salir al escenario: «Antes de las actuaciones más importantes gritamos con fuerza su nombre para que nos ayude a que salga todo bien». De esta forma se despidieron con ese grito que es tanto un reclamo a la Virgen como un homenaje, ya que siempre la tienen en el corazón, así como en sus letras. "¡Qué viva la Virgen del Carmen!".