El ruido y la confusión marcan el primer día de la obra de Juan Manuel Durán

Los vecinos de la zona comercial de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, amanecieron este lunes con más ruido de lo habitual. El cruce de las calles Juan Manuel Durán González y Galicia fue escenario del comienzo de unas obras de mejora en la red de saneamiento que se centran en la renovación de colectores, albañales y registros domiciliarios. El habitual sonido de los vehículos cesó, pero a cambio comenzó el de la maquinaria para llevar a cabo los trabajos.

El reloj marcaba las nueve de la mañana en la capital. El acceso a la calle Juan Manuel Durán todavía estaba operativo. Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esperaban a que fuese colocada la valla que marcaría el comienzo de las obras. Los peatones, mientras tanto, aprovechaban para realizarles varias preguntas.

«Yo aún no sé a dónde tengo que ir para coger la guagua», confesó Jose Román. Esta era una de las dudas más repetidas entre los viandantes. «A mi parecer», argumentó, «la nueva parada de guaguas está en una calle algo lejos de aquí para personas a las que les cuesta algo andar». Román reconoció que las obras eran «necesarias». «Las grandes ciudades siempre están sometidas a un mantenimiento constante como pasa en Madrid y Barcelona», recalcó mientras se dirigía a su casa. «Espero que duren lo que han dicho que tienen que durar, a no ser que quieran ver a los vecinos furiosos», finalizó.

Obras necesarias

No todos los habitantes de la calle Juan Manuel Durán y los alrededores estaban informados sobre la renovación del saneamiento que se va a llevar a cabo el próximo mes y medio. Pilar Alonso, que acudía a su plaza de garaje sobre las diez de la mañana, se sorprendió al encontrarse con varios agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y con una valla de color amarillo que ocupaba los tres carriles de la calzada.

Pese a la sorpresa, se mostró comprensiva con los trabajos: «Las obras en esta zona son totalmente necesarias». «Muchas personas», insistió, «se quejan por caminar dos calles para ir a coger una guagua y esas son las mismas que viven tranquilas con el deterioro de una zona tan comercial y turística». «Nadie está conforme con nada, me parece absurdo que se quejen tanto por una obra», remató Alonso.

Otros vecinos tenían críticas más ‘técnicas’. Tomás Blanco es de los que piensa que podría haberse hecho el mantenimiento de la calle «de otra forma». «Yo trabajo en la construcción y he frecuentado obras de los aeropuertos , pero yo no he visto que dejen de aterrizar aviones», explicó con un tono sarcástico.

Afluencia constante de vehículos

«A mi parecer», continuó, «podría haberse hecho primero una mitad, y luego la otra, dejando siempre un carril habilitado para la conducción, porque de esta forma es un caos». Blanco espera que se haga «todo de una vez» y que «dentro de un año» no vuelva a haber obras.

Jorge Rubio, hostelero y dueño de un negocio situado en el área afectada, manifiestó que «es imposible vivir y trabajar con una plancha en el asfalto que no para de hacer ruido cada vez que pasa un coche por encima», en referencia a las cubiertas colocadas sobre los socavones aparecidos en la calle en los últimos tiempos. Explicó que, en circunstancias, incluso los clientes se «han quejado» de este «escándalo». Rubio convive con esta situación desde hace más de un año y medio, pero asegura que le parece cada vez «más difícil» seguir así.

Cierre por obras de la calle Juan Manuel Durán / José Carlos Guerra

«Hacer peatonal la Avenida José Mesa y López», prosiguió, «ha sido un punto clave en el deterioro de esta zona». «Esta era antiguamente una carretera con poca afluencia de vehículos, pero ahora pasan demasiados coches, y, sobre todo, guaguas y camiones, que pesan bastante», resaltó.

Blanco espera que esta sea la obra «definitiva» para finalizar con el «malestar» que acompaña a sus trabajadores durante el horario laboral. El empresario se preocupa por su negocio y por el bienestar de cada uno de los empleados, pero también por las personas mayores que habitan en la parte alta del edificio y que viven este «calvario».

«Las personas que viven en algunos pisos de este edificio, no pueden ni si quiera descansar bien, porque se despiertan del ruido continuo que hacen las planchas» reiteró mientras volvía a la cocina del restaurante.

«Ahora habrá gente quejándose del ruido, el polvo, y las calles cortadas durante el mes y medio que tienen previsto que duren», insistió. «Las obras no agradan a nadie, sobre todo cuando se realizan al lado de tu lugar de residencia habitual, pero al final todos lo agradecen», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo