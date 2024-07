Las oposiciones para la policía local acumulan dos años y medio de demora

Para ‘Cristina’, nombre ficticio usado para preservar su identidad, se trataba de sus primeras oposiciones. Después de un año de preparación fue considerada ‘No Apta’ en las pruebas físicas. «Me lesioné en la piscina y puse una reclamación ante el Tribunal, que me remitió a su vez al Ayuntamiento. Aún estoy esperando una respuesta», señala. «No dan lugar ni siquiera a la vía administrativa, quiero poner una reclamación disciplinaria porque se han excedido en los tiempos y no hay manera». Cristina añade que «según las bases de la convocatoria no pueden pasar más de 45 días entre prueba y prueba, y queda claro que esos tiempo están más que superados», dice. Para ella estas oposiciones han supuesto, no solo un alto nivel de frustración, sino también una merma económica. «Sigo pagando la academia y los entrenamientos porque nunca se sabe cuándo puede saltar. Entre todo, a día de hoy me gastado unos 10.000 euros». Para ella es una vocación de servicio, «seré policía pase lo que pase, si no aquí, en otro municipio».