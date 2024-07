Javier Peña de Haro, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas: «La Guardia Civil debe abrir sus puertas a la sociedad»

Javier Peña de Haro (Valladolid, 1971) tomó posesión en febrero de su cargo como coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, un puesto que define como la culminación a su trayectoria después de treinta años de servicio. Tras cinco meses al frente de la Guardia Civil en la provincia, hace balance de la situación del Cuerpo y de los principales desafíos: inmigración, insularidad, población flotante, droga, desapariciones y cibercriminalidad.

Comenzó en 1993 en un pueblo valenciano; de ahí a Gandía y, en 1999, al servicio aéreo en La Coruña. ¿Cómo recuerda esos inicios?

Al principio da un poco de vértigo, no sabes si vas a estar a la altura, pero recuerdo afrontar todos los retos con mucha ilusión. Y recuerdo también jornadas de trabajo interminables, de mucho sacrificio, de estar permanentemente a disposición y en contacto con la población, al pie del cañón. Cuando una persona entra en una dependencia de la Guardia Civil quiere que le solventemos un problema personal, normalmente, de cierta gravedad o consideración, y lograrlo es muy gratificante. Eso es lo que nos mueve a todos los que trabajamos en esto.

Posteriormente pasó por la Comandancia de Valladolid y la Plana Mayor del País Vasco... Pero también tuvo etapas en el extranjero: un año en Bosnia y otro en Mozambique.

Cada destino aporta algo distinto y me ha permitido conocer el funcionamiento interno de la Guardia Civil. Yo he estado en contacto prácticamente con todas las especialidades y eso te da la capacidad de saber cómo funcionan, qué necesidades tienen y te va preparando para tener una visión integral del funcionamiento de una Comandancia. Las experiencias en el extranjero son dos de las más interesantes que he tenido tanto a nivel profesional como personal, porque te permiten estar en contacto con otros cuerpos policiales y percibes el gran nivel que tiene en la Guardia Civil. También ayuda a replantearte tu escala de valores personales.

¿Lleva la vocación en la sangre?

Soy hijo, nieto y hermano de militares, todos de Caballería. Yo soy la oveja verde de la familia, pero siempre me atrajo la vocación de servicio de los demás. Cuando empecé a opositar y vi lo que hace la Guardia Civil y el contacto directo que tiene con la población supe que lo que quería hacer era eso. Ser guardia civil es más que una profesión, es una vocación. Con las servidumbres que uno pasa y los riesgos que asume si no le gusta lo que hace no sería guardia.

Los delincuentes han encontrado en la red un nicho de mercado rentable y poco arriesgado»

¿Cuál ha sido el momento más complicado en estos 30 años de servicio?

Tengo grabadas a fuego las pérdidas de los compañeros en actos de servicio. Siempre tengo un recuerdo para el coronel Jesús Gayoso Rey, jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR), compañero de promoción y amigo íntimo, que falleció cuando combatía el covid en primera línea. Y también para otro coronel, Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), ‘Perico’, que estando yo en Valladolid de jefe de Operaciones vino a hacerse cargo de un dispositivo de toma de rehenes. En la actuación lo abatieron de un disparo desde dentro de la vivienda. Eso es lo más complicado en la profesión. Sin duda.

Tres décadas en la Guardia Civil y ahora en Las Palmas. ¿Tuvo clara la decisión?

Me gusta esta faceta de la Guardia Civil. Estás muy en contacto con la sociedad. Mi objetivo en este último ascenso era mandar una Comandancia, porque para mí era la culminación de mi trayectoria profesional. Creo que es el buque insignia de las unidades de la Guardia Civil y tengo la ilusión de hacerlo bien.

¿Cómo fue la primera toma de contacto con Las Palmas?

Con las instituciones he percibido que la Guardia Civil sigue teniendo un prestigio muy importante. He percibido afecto y respeto en todas las instituciones donde he ido y eso me llena orgullo. Me he puesto como objetivo mejorar estas relaciones y profundizar en ellas. Y en lo personal, la amabilidad de los canarios la hemos comprobado de primera mano. Desde que hemos llegado todo el mundo nos ha hecho la vida bastante fácil. Tenemos que asentarnos aquí familiarmente, pero creo que no nos va a costar mucho integrarnos.

Tomó posesión en febrero. ¿Qué balance hace de estos cinco meses?

Corroboro lo que dije en mi discurso de toma de posesión, la complejidad que intuía. Es una unidad muy grande, con muchos efectivos, muchas especialidades, y con cuestiones muy específicas, como la insularidad. Estos primeros meses han sido para identificar las áreas de mejora y trazar unas líneas de actuación que permitan que la Comandancia funcione mejor. Yo creo que el balance es positivo porque tenemos varios proyectos en marcha para que la Comandancia esté engrasada. En estos meses se han ido incorporando tenientes coroneles y comandantes que han ido cubriendo vacantes y estamos conformando un equipo directivo de trabajo que creo que va a dar un muy buen resultado.

¿Cuáles son esas áreas?

Fundamentalmente son cuestiones de carácter interno: procedimientos o cuestiones relacionadas con el despliegue que puedan optimizar los recursos que tenemos.

¿Cómo es el día a día de trabajo de un coronel jefe?

Uno no tiene mucho tiempo. La agenda está repleta de eventos que requieren de la representación de la Guardia Civil o de reuniones para abordar los temas del día a día. Además, van saliendo cosas a diario que hay que acometer, y eso requiere de toma de decisiones. A mí me cuesta, por decirlo de alguna manera, todo el tema de personal. Es una gran responsabilidad tomar decisiones en materias que afectan a los cerca de 2.000 efectivos que hay aquí y donde uno tiene que ser muy cauto y velar siempre por que se cumplan los objetivos de las misiones, pero que los guardias lo hagan en las mejores condiciones de seguridad y de conciliación familiar.

En lo que va de año hemos intervenido cuatro toneladas de hachís y dos y media de cocaína»

En su discurso de toma de posesión marcó como caballos de batalla la inmigración, la violencia de género y el aumento de población con la llegada de turistas. Con la experiencia de estos meses, ¿añadiría algún otro aspecto?

Me reitero en esta primera impresión. Esos son los grandes caballos de batalla de esta Comandancia. Después de hacer un análisis, llego a la conclusión de que viene asociado al volumen de población que tiene la Guardia Civil en su demarcación. Tenemos más del 80% del territorio de la provincia en demarcación de Guardia Civil y tenemos más de medio millón de personas que son nuestra responsabilidad. Esto en lo relativo a la población de derecho, pero hay un fenómeno muy marcado que es la población flotante asociada al turismo y el 70% de las camas hoteleras de la provincia están en demarcación de Guardia Civil. Esto incrementa notablemente las personas bajo nuestra responsabilidad. Y ahora en concreto hay épocas más complejas porque afrontamos muchos eventos multitudinarios, como las fiestas del Pino, donde la Guardia Civil tiene que hacer un esfuerzo enorme para dar una respuesta adecuada y que todo discurra con normalidad, por no hablar de la infinidad de fiestas patronales en época estival.

En ese acto también habló de reforzar las relaciones con las instituciones y la sociedad.

La colaboración y cooperación entre cuerpos policiales e instituciones me parecen imprescindibles. Trabajar de manera conjunta multiplica las capacidades. Al ciudadano le da un poco igual quién le solvente los problemas, lo que quiere es que se los solventemos. En ese ámbito, me gusta que nos acerquemos a la sociedad y que abramos las puertas de la Guardia Civil, que tengamos claro, desde el primer hasta el último efectivo de la Comandancia, que trabajamos para la sociedad. La sociedad debe ser consciente y palpar lo que hacemos. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para abrirnos a la sociedad. El acto de fundación los sacamos a la calle, fuera de la Comandancia, algo que hacía tiempo que no ocurría. Además nos llevamos a 300 niños a que vieran en una exposición lo que es la Guardia Civil. Probablemente, el Pilar lo hagamos también fuera de la Comandancia en esa línea de buscar el acercamiento a la población.

Su llegada a Las Palmas coincide con el 180 aniversario de la Guardia Civil. ¿Cómo ha evolucionado el Cuerpo?

El éxito de la Guardia Civil está en los valores y en esa capacidad de adaptación que ha demostrado. Partimos con ventaja porque tenemos un legado que nos dejó el duque de Ahumada que es la Cartilla del Guardia Civil, un código ético donde se reflejan valores como el honor, la lealtad, la honradez y el espíritu de sacrificio, que yo creo que se han convertido en señas de identidad. Los que hoy vestimos el uniforme tenemos una gran responsabilidad y nuestro afán debe ser incrementar este prestigio del que goza la Guardia Civil. Por eso el capital humano es lo más importante que tenemos. Nuestros guardias son los que nos dan ese valor añadido y los que han permitido a la Guardia Civil irse adaptando a las necesidades que requiere la sociedad. No en vano, comenzamos patrullando caminos a pie y a caballo para evitar que los bandoleros los asaltaran y hoy patrullamos el ciberespacio en busca de delincuentes en la red.

Habla de ciberespacio... La ciberdelincuencia, ¿el mayor reto de este siglo? La cibercriminalidad, según el Ministerio del Interior, ha aumentado un 30% en solo un año en la provincia.

Es un reto muy importante, somos conscientes de ello. Con carácter general, una cuarta parte de todas las infracciones cometidas contra el patrimonio se cometen en la red. Hay algunas cuestiones que dificultan este fenómeno. La primera es la preventiva. Es una cuestión que no se puede asemejar a la delincuencia tradicional, ya que esta, a base de controles, puede reducirse. La red se patrulla, pero no tiene un efecto tan directo sobre esta disminución de hechos delictivos. Que aumenten o disminuyan depende de muchos factores, pero fundamentalmente de las medidas de seguridad que van implantando las entidades bancarias y las empresas asociadas a los medios de pago, pero también de la sensibilización de las personas. Hace unos años era bastante más sencillo pinchar en un enlace o atender a una llamada inconveniente; ahora creo que la gente está mucho más concienciada de la necesidad de tener medidas de autoprotección.

¿Está la Guardia Civil preparada para combatirla?

La Guardia Civil ya se ha preparado para este fenómeno. Ya tenía una estructura con los Edites, los Equipos de Investigación Tecnológica, pero se ha visto necesario reforzar esta estructura con los Equipos @, relativamente de reciente creación. En la provincia contamos con cuatro equipos de especialistas que ayudan a darle un tratamiento más específico a aquellos delitos relacionados con la ciberdelincuencia. Los delincuentes han encontrado en la red un nicho de mercado muy importante porque es relativamente rentable y poco arriesgado. No es lo mismo salir a robar un domicilio que estafar desde tu casa a miles de personas. Las técnicas son cada vez más complejas y cada vez es más complicado identificar cuándo está siendo objeto de una estafa. Creo que hay que trabajar mucho en la formación y en la concienciación.

Hay que velar por que los guardias cumplan las misiones en condiciones de seguridad y de conciliación familiar»

La llegada de drogas es otro de los grandes problemas por la ubicación geográfica de las Islas. La Guardia Civil tiene las competencias del mar territorial. ¿Cómo tratan de frenar la actividad delictiva?

Es cierto que es un fenómeno global pero que, como en todo, las Islas tienen su peculiaridad. Su ubicación geográfica hace que algunos de los ‘modos operandi’ relacionados con el tráfico de drogas se desarrollen con mayor intensidad. En concreto, una de las modalidades es la de tráfico transoceánico, bien a través de buques de gran tonelaje, bien con veleros deportivos. Este fenómeno va asociado al tráfico de cocaína. Y el otro fenómeno es el del hachís a través de embarcaciones neumáticas que viene asociado a la proximidad de las costas africanas. La Guardia Civil tiene un despliegue potente. Contamos con unidades fiscales desplegadas en puertos y aeropuertos que auditan los buques tanto deportivos como de carga, e incluso en los aeropuertos vigilan la entrada de mulas. En lo relativo a la protección de las costas, además, se complementa con plantillas de Seguridad Ciudadana y unidades especializadas como el Servicio Marítimo Provincial, el Grupo Marítimo y una Unidad Aérea con base en Fuerteventura. En lo que va de año llevamos intervenidas cuatro toneladas de hachís y dos toneladas y media de cocaína.

Se han dado casos en los que las narcolanchas no se utilizan solo para el transporte de droga, sino también para el traslado de migrantes. ¿Lo han detectado en Canarias?

Es un fenómeno aislado, sí que creo que hay documentado algún caso en la Península en el que había alguna pequeña cantidad de droga asociada a uno de estos traslados, pero no, creo que no estamos en disposición de hablar de un fenómeno consolidado. No es un ‘modus operandi’ que esté asentado en esta zona.

La insularidad complica las desapariciones. No sabes dónde termina una persona que cae al mar»

Antes hablábamos de que la cibercriminalidad ha aumentado, en cambio los homicidios o asesinatos consumados han bajado un 14%.

Son delitos que generan muchísima alarma social y que también son difícilmente atajables en materia de prevención, pero lo que sí puedo decir es que todos los delitos cometidos de esta materia están esclarecidos, y se han esclarecido con una celeridad y eficacia considerables. Creo que es un elemento tranquilizador que no sea una tónica que haya este tipo de delitos tan graves y que cuando los haya la respuesta que dé la Guardia Civil sea tan contundente.

Las desapariciones, otro de los grandes problemas.

A diferencia de en otros sitios, aquí tienes otro componente que son las desapariciones en el mar, muy demandantes para todos los servicios. Estableces unos dispositivos de búsqueda que a veces son fructíferos y otras no, y eso va asociado a la insularidad. Es complejo para todos. Todos los medios, tanto del gobierno canario, como los autonómicos, estatales y de toda la fuerzas de seguridad cuando hay un caso como el de El Confital pone a todo el mundo a trabajar de manera inmediata. Se coordinan de manera excepcional en un puesto de mando avanzado. A veces los podemos encontrar, como encontró el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) a los pescadores en La Aldea de San Nicolás, y otras veces los dispositivos no finalizan con éxito, pero más que nada por las peculiaridades de esta zona. Uno nunca sabe dónde puede acabar una persona que se lanza o que cae al mar.

Uno de los casos que más afectó a la sociedad es el de Yéremi Vargas, ¿alguna novedad?

Es un tema que por el que me interesé nada más llegar. Yo soy consciente de que todas las desapariciones son traumáticas para la familia y su entorno, mucho más cuando hay menores por medio, y lo que he podido ver y me consta es que la Guardia Civil hizo un esfuerzo tremendo por intentar resolverlo. Se abrieron multitud de líneas de investigación y me consta también que la relación que se estableció con los familiares y entre los investigadores trascendió de lo profesional y llegó a lo personal. Yo sé que es un tema que se mantiene vivo, nosotros estamos a disposición del juzgado para continuar con cualquier licencia de investigación que fuera necesaria. La Guardia Civil nunca abandona un caso, pero ahora mismo está decretado sobreseído provisionalmente.