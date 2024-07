Romerías, hamburguesas y rock: estos son los actos este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

El mes de julio finaliza en Las Palmas de Gran Canaria de la forma más fiestera. Las celebraciones en los barrios y los eventos gastronómicos llenarán las calles de la ciudad de actividades y diversión.

Fiestas en honor a la Virgen del Carmen de La Isleta. La festividad del Carmen está a punto de finalizar. Esta noche la plaza bailará y cantará al son del grupo Armonía Show. Mañana tendrá lugar a las 18:00 la romería y la ofrenda a la Virgen. Esa misma noche la rama canaria recorrerá las calles junto a la Banda Isleña. El domingo tendrá lugar la tradicional procesión marítima a partir de las 18.00 horas. Las risas y el buen carisma conquistarán el barrio con la noche de humor del Maestro Florido y Pedro Daktari el día 24. El 26 de julio la gala drag queen llenará de color la plaza Manuel Becerra. De la nota musical se encargará el sábado 27 el cantante puertorriqueño Edwin Rivera. El domingo 28 de julio los vecinos podrán evadirse un poco del calor en la verbena del solajero. Al finalizar, una gran paella saciará el apetito a los asistentes.

Fiestas en honor a la Virgen dela Medalla de La Milagrosa. Mañana a las 21:00 los vecinos podrán disfrutar de un baile en el local de la asociación del barrio. El domingo estarán todos invitados a un buen desayuno de churros con chocolate a partir de las 11:00. Los pequeños de la casa se divertirán el 25 de julio con las actividades infantiles que se realizarán en la plaza del pueblo. El viernes 26 de julio, un karaoke convertirá la asociación de vecinos en un gran escenario. El sábado los habitantes de la zona podrán disfrutar de un día de senderismo y actividades al aire libre.

La Milagrock. El festival Milagrock tendrá lugar este sábado 20 de julio a partir de las 12:00 en el barrio de La Milagrosa. Los amantes del rock podrán bailar y cantar las canciones más conocidas del género. Los asistentes disfrutarán de más de ocho horas de fiesta junto a media decena de grupos. TO-K2, Maremotus, I am Solitude, Phalmuter, The Old Cave y Underground Kombustible pondrán la plaza a saltar. Hanky Panky DJ seleccionará música para el festival, que contará con un servicio gratuito de guaguas cada 30 minutos para todos aquellos que no dispongan de vehículo o no les apetezca conducir. La salida se realizará desde la parada de taxis del centro comercial Los Alisios a las 11:00. Este servicio estará operativo hasta las 21:30.

Burger Fest Canarias. Desde esta misma tarde hasta el próximo domingo, las mejores hamburguesas de Canarias se encontrarán en el parque Santa Catalina. La entrada será gratuita. Artistas invitados como Serial Killerz y Twinyi, además de otros DJ, harán sonar la mejor música. El evento contará con un concurso a la mejor hamburguesa, con un premio de 1.000 euros a la ganadora.

Food trucks. Este fin de semana los food trucks llenarán las plazas de Las Palmas de Gran Canaria. La Quícara es uno de ellos y está especializado en hamburguesas. En el año 2022 su hamburguesa sueño americano fue reconocida como la mejor de Canarias. Las personas que quieran saborear esta y otras muchas más, podrán encontrar La Quícara situado en El Confital, concretamente en la plaza Pepe Limpiabotas. De una cocina rodante pasamos a otra, pero esta con un toque argentino. El típico choripan y las empanadas originarias de este país llegarán este fin de semana a los Jardines del Atlántico, en las inmediaciones del auditorio Alfredo Kraus. Los amantes de las croquetas podrán acudir a La Bermeja. Los rellenos son muy variados. Para los menos atrevidos, la carta cuenta con croquetas de jamón serrano o pollo. Los más valientes podrán degustar el relleno de gofio escaldado. Este fin de semana aparca en la plaza de la Música.