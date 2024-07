La flota se hunde en la romería marinera de las fiestas del Carmen de La Isleta

«Yo me apunto hasta a un bombardeo», aseguró Ani Salvador en la carreta de la asociación de vecinos Amigos del Carmen. Es la primera vez que se embarca en esta romería Marinera y la Ofrenda a la Virgen del Carmen tan peculiar por usar barcas y no animales. Este es el segundo año que la comisión de fiestas opta por los navíos y a Salvador le parece que esta innovación consigue que se «salga de lo habitual». En esta ocasión estaba previsto que cinco carretas desfilaran por las calles de La Isleta, pero la rotura de las ruedas de una de ellas redujo la flota a cuatro.

Este imprevisto de última hora no fue un impedimento para que el jolgorio continuara. Fue la carreta de los costaleros, que repartieron el interior entre el resto de barcos para comenzar la romería. El capataz de la Virgen, David Sánchez, aseguró que este es un día especial para «olvidarse de la responsabilidad y presión que es llevar a la virgen». A los costaleros les toca cargar hoy en la procesión marinera, por lo que la romería es un momento para despejar los nervios. Sánchez afirmó que esperan que la procesión de hoy se pueda desempeñar sin problemas meteorológicos, ya que la lluvia empañó la procesión de la Aurora. «Esperamos no tener impedimentos», aseguró. Al menos la mala suerte ya la gastaron con el chasco de la carreta en el día de ayer.

Lado solidario

Los costaleros aportaron productos de aseo, limpieza del hogar y alimentos no perecederos para la iglesia. «La romería también tiene un fin solidario para aportar al aluvión de necesidades que hay en el barrio», recordó Sánchez. Por su parte, la murga Los Chancletas también contribuyó con alimentos como leche, aceite y otros artículos. La murga no falta a una romería, pero esta es especial porque en esta edición han sido los pregoneros de las fiestas. «Muy orgullosos de que nos hayan nombrado pregoneros después de 45 años de historia, hacía tiempo que no sacábamos una barca y en esta ocasión animamos a los jóvenes para que sigan la tradición», apuntó Toni Brito, director de la agrupación. La afilarmónica no solo tiene marcado en su calendario los Carnavales capitalino, las fiestas del Carmen son una fecha especial en la que participan activamente. Durante la romería cantaron algunos de sus temas dedicados a la virgen. «Nos gusta pasarlo bien y estar un rato con nuestra gente en el barrio», resumió Brito.

La agrupación la Orden del Timple del Club Náutico de Gran Canaria también acompañó con su ritmo la ruta que empezó en la explanada de El Sebadal entre el bar Díaz y la base militar, hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen para dar la ofrenda a la Virgen, y de ahí, a la plaza Manuel Becerra. El miembro José Pérez confesó que tenían una nueva canción casi sacada del horno que estrenaron ayer. Se trató de una nueva versión de la conocida ¡Qué bonita es Gran Canaria! para dedicarla a la Virgen. ‘La orden del timple viene con romeros en su carreta a ver a la virgen del Carmen en su fiesta de La Isleta’, cantaron al unísono.

La murga Los Chancletas asiste por primera vez como pregoneros de las fiestas

Pérez ha asistido toda la vida a esta romería, con razón la denomina «histórica». Sin embargo, en los últimos años considera que ha disminuido demasiado el número de carretas: «Antes venían 12 por lo menos y ahora hay nada más que cinco». «Yo aún así vengo porque me llaman y me gusta mucho, pero cada vez hay menos gente y esto es una romería de toda la vida», añadió.

Salto insular

Desde Tenerife llegó la familia de Iván y Gregorio Medina. Es la primera vez que participan en esta romería porque les cuadró en la agenda vacacional. A La Isleta llegaron por Iván, que es costalero en las fiestas del Carmen de La Isleta, pero también en las del Puerto de la Cruz. Cada año viaja de la isla vecina hasta el barrio grancanario para cargar a la virgen, y en esta ocasión decidió quedarse para conocer también la romería. «Es diferente, la de allá es con el hombro y aquí es por debajo, somos los pies de la Virgen», comparó el costalero. Medina echa por tierra los piques insulares, ya que desde su experiencia cada vez que viene le acogen como a uno más y se siente como en casa.

El secreto para estar presente en ambos eventos religiosos aseguró que es hacerlo con «amor y devoción». La familia iba ataviada con los trajes típicos de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz y se percataron de algunas diferencias entre las romerías de ambas islas. «Es tan diferente a las de allá, porque en Tenerife son carretas con animales y allí tienes que ir vestido como tal porque si no, no te dejan. Pero en general hay cosas parecidas como las parrandas», comentaron.

Ambiente familiar

También de otra isla, en este caso desde Lanzarote, llegó el grupo de amigas de Dara Camacho. Para algunas era su primera vez y otras ya repetían. Camacho junto a un grupo de familiares y vecinos de la calle Faicanes lleva una barca anualmente. «Es muy familiar vas a cada carreta y coges lo que quieras», destacó. El impacto familiar de esta romería es para la joven un valor esencial que no ha olvidado transmitir a su pequeño, que ataviado con traje típico jugaba en el interior de la carreta. «Él venía desde que estaba en mi barriga», rio Camacho.

No solo había ambiente familiar sino también de la realeza, ya que las ganadoras de la gala de la reina, que tuvo lugar el viernes no se perdieron el acto. Con la banda y la corona recién estrenadas la reina Neisha Ajwani confesó que en su familia hay una gran devoción por la virgen del Carmen, por lo que fue especialmente emotivo ganar el certamen. «Estoy súper agradecida de representar al barrio y a la Virgen con honor», detalló. A pesar de ser del sur de la Isla, este era un concurso al que siempre había soñado presentarse. A la romería ya había asistido en otras ocasiones, pero la de ayer fue la más especial porque lo vivió «de una manera diferente».

Le acompañaron la segunda y tercera dama de honor, Miriam Hernández y Michelle del Olmo respectivamente. Hernández, de Cruz de Piedra, asistía todos los años a la procesión de la Aurora, menos este que no pudo llegar, por ello, asistir a la romería ha sido una forma de quitarse esa desazón. La joven ya se había presentado a otros tres certámenes sin éxito y cuando consiguió ser dama de honor en este fue todo un orgullo para ella. «Tenía muchas ganas de presentarme y la Virgen del Carmen significa mucho para mí», expresó. Por su parte, Del Olmo había asistido varias ocasiones como espectadora y tenía ganas de pasar a la acción.

Con una copa en la mano y los pies con ganas de bailar Ani Salvador aseguró que, sin lugar a dudas, repetirá la experiencia los próximos años. Y es que desde que comienza la época de romerías hace una ruta por toda la Isla, por ejemplo, le encanta la de Gáldar. Esta vecina de Schamann, sin embargo, encontró la de su barrio muy desmejorada, por lo que ha ido migrando a la de otros barrios. «Yo ya me enganché, vendré todos los años», prometió.

