Yu Fong, la primera tienda de productos asiáticos de Las Palmas de Gran Canaria

No hay mayor poder de teletransportación que la comida, la gastronomía tiene la capacidad de hacer viajar paladares. Por ello, cualquier migrante busca replicar sus platos típicos en el nuevo país, aunque no sea tarea fácil encontrar los ingredientes. Yu Fong nació en 1983 con este objetivo de llegar a la población asiática asentada en la Isla, así como a los barcos que llegaban al Puerto de La Luz. Sin embargo, poco a poco se fue haciendo un hueco en las despensas canarias y el gofio empezó a compartir estantería con la salsa de soja. Pero la historia de su fundación se remonta a varios años antes, cuando Yao Khoon Ma Liu y Hsue Hsia Tseng se conocieron en Taiwán y se casaron.

Ambos vivieron los estragos de los conflictos bélicos. Ma, nacido en la región china de Cantón, tuvo que crecer antes de tiempo al verse envuelto en la II Guerra Mundial, y desde que era un niño iba armado para asegurar la comida. La taiwanesa Hsia no lo tuvo más sencillo durante la ocupación japonesa, que provocó hambre e inseguridad en la población. A pesar de los difíciles momentos Ma quería prosperar y se unió a un programa de las Naciones Unidas. Pero sus estudios se dirigieron al mar, con el título de capitán de buque, una empresa italiana le ofertó empleo y comenzó a navegar.

De izquierda a derecha, Hsue Hsia Tseng y Yao Khoon Ma Liu, los fundadores del negocio familiar Yu Fong. / LP/DLP

Emprender para sobrevivir

La pareja se asentó en Canarias a finales de los 60 por el trabajo de Ma enfocado en la pesca de atún. Sin embargo, tras la expropiación del gobierno italiano de la compañía, Ma se quedó sin trabajo en una isla muy lejos de su lugar natal. Para sobrevivir tuvieron que emprender, primero abrieron un restaurante asiático en un centro comercial del sur, ya que las dotes culinarias de Hsia eran bien conocidas. Consiguieron una buena cantidad de clientes que apreciaban los rollitos imperiales o de primavera, fideos y otros platos muy demandados. Pero era un trabajo muy sacrificado y que obligaba a la familia a trasladarse todos los días desde la capital hasta el sur.

Fue entonces cuando a Hsia se le ocurrió que podían crear un supermercado oriental para surtir a la comunidad asiática, así como a los barcos del puerto. En 1983 inauguraron su primera tienda en la calle Menéndez y Pelayo, 12, donde actualmente mantienen una de sus sedes. Paul Ma, actual propietario e hijo de los fundadores, recuerda haber pasado su infancia en el supermercado ayudando a sus padres. «Desde que abrieron el local he estado trabajando y también en el restaurante, que yo era muy pequeñito. Recuerdo que incluso había un gallinero en la parte frontal, donde ahora está la fachada de la tienda», comenta.

Los comienzos fueron difíciles, la importación de productos era una transacción compleja y no tan frecuente como hoy en día, además de que la demanda de los productos era poca porque la población aún desconocía la comida oriental. Ma apunta que las películas y actores estadounidenses consiguieron que la clientela española se familiarizara con la comida asiática, y especialmente, con la china. En los años 90 fue el boom y en Canarias comenzaron a llegar los restaurantes asiáticos que ofrecían una amplia carta asequible.

Nueva tienda

A finales de 2020 abrieron su segunda tienda en la calle Barcelona, 33. Ma explica que a partir de los 2000 comenzaron a instalarse nuevos supermercados asiáticos en la trasera del Mercado Central y ellos querían estar presentes, ya que algunos clientes que se dirigían a Yu Fong se confundían de local. Además, en 1996 construyeron sus oficinas comerciales y almacén en El Sebadal. Antes de traspasar el negocio a su hijo en 2015, el fundador ya le había comentado sus intenciones de futuro con el negocio que involucraban la apertura de las dos nuevas instalaciones. «Siempre fue un visionario», asegura Ma.

Por su parte, Ma ha intentado reforzar la imagen de la empresa con un diseño rompedor en la nueva tienda. Su fachada negra resalta entre el resto de locales y en su interior han querido dejar pinceladas de las tradiciones asiáticas como unas tablas de madera tradicionalmente usadas en las artes marciales, pero que aquí son usadas para enumerar los productos de la tienda. Así como los ojos de dragón que reciben a los clientes en la puerta o las luces que están inspiradas en los pinceles tradicionales chinos. Ma confiesa que en la tienda antigua también habrá remodelaciones en el futuro: «Se va a derribar y se va a hacer algo nuevo que ya tengo el diseño y la idea de lo que vamos a hacer».

«Seguimos surtiendo a restaurantes orientales, pero básicamente nuestro enfoque actual es suministrar a hoteles, grandes superficies, supermercados de proximidad y proveedores de buques», afirma Ma. En la actualidad, las ventas de los clientes de a pie va por modas, por ejemplo, la gastronomía tailandesa ha sido un gran descubrimiento para muchos canarios. Y como la tailandesa, entre los pasillos del local se fusionan ingredientes de Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Taiwán y China. Después de 41 años Yu Fong sigue siendo un viaje por una rica gastronomía tanto por su diversidad como su sabor.

