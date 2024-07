El menú del día más barato de España está en Las Palmas de Gran Canaria

«Cocinar no es mi punto fuerte y por eso vengo a menudo a comer el menú del día», explica Carmen Cardona, una auténtica «fan» de los restaurantes y bares que ofertan diariamente un menú variado. «He empezado la dieta hace algunos meses y siempre puedo encontrar en el menú un pescadito a la plancha o una ensalada», recalca mientras recoge su almuerzo para llevar. Eso sí, de los postres, «ni hablar». Como Carmen, miles de personas al día en Las Palmas de Gran Canaria acuden a su restaurante de confianza en busca de una gran variedad de platos, un servicio rápido y un bajo coste. La asociación empresarial Hostelería de España afirma que en la capital grancanaria se encuentra el menú del día más barato del país. Aunque desde el año 2022 el precio ha aumentado un 3,4%, el coste medio para poder disfrutar de un almuerzo completo en la ciudad ronda los 11,9 euros.

La cafetería Pío Pío, en pleno corazón de Vegueta, ofrece el menú del día más barato de la Isla. La propietaria del local, Montserrat Benítez, explica que en su bar no puede faltar «nunca» una opción de plato caliente y otra de plato frío. El Pío Pío cuenta únicamente con dos alternativas a elegir entre los primeros y los segundos, pero son «suficientes» para salir con un buen sabor de boca. «Gracias a los productos frescos que nos oferta el propio mercado, nosotros podemos poner un menú a 3,50 euros», recalca Benítez. El establecimiento no es demasiado grande, pero cuando se acerca la hora de comer las mesas «siempre» están llenas. «Aquí», argumenta, «vienen trabajadores, clientes fijos y personas que están de paso».

José Falcón busca rápidamente un lugar dónde poder almorzar antes de volver a su puesto de trabajo. «A mi el menú del día me ha salvado la vida», cuenta entre carcajadas. «Tengo un horario algo complejo y muchas veces no me da tiempo a prepararme algún plato, aunque sea simple, para llevármelo a trabajar», lamenta. Falcón expresa que tiene un trabajo «muy sedentario», pero que el menú del día le permite alimentarse con platos «más caseros». «En los últimos años», razona, «los precios han aumentado algunos euros, pero a mi parecer, poder comer en la ciudad un primer plato, un segundo, un postre y una bebida por un precio de aproximadamente 10 euros, no está mal».

Los menús en la capital se adaptan a todos los gustos. El restaurante La Traviatta, en plena zona comercial de Mesa y López, es uno de esos lugares dónde por el mismo precio puedes comerte un filete de pescado a la plancha o un plato típico italiano. El propietario del restaurante, Jackson Romero, afirma que cada día hay un menú diferente. «Los clientes nunca van a encontrar escrito en la pizarra de la entrada los mismos platos dos días seguidos», resalta. Ternera, cerdo frito, pollo a la plancha y potaje son algunas de las opciones que «siempre piden» los clientes. «Mi restaurante», prosigue, «tiene un menú laboral». El propietario aclara que «si una persona quiere comer lo mismo que incluye el menú fuera de la carta, el precio se elevaría hasta llegar incluso a los 30 euros».

Un tablón con el anuncio del menú del día / José Carlos Guerra

El menú de La Traviatta tiene mucha aceptación. De lunes a viernes, unos 50 platos recorren las mesas del restaurante. Sus productos de calidad y su elaboración casera atraen a los clientes más hambrientos de la zona. Romero es consciente de la subida del precio de los productos y también de los impuestos. Argumenta que para su negocio ha sido «muy difícil» mantener el precio inicial tanto del menú como del resto de platos que se ofertan en la carta. «He intentado», explica, «que tuviese el mismo coste todo el tiempo posible, pero estos últimos meses ya se ha vuelto muy complicado». «A veces», continúa, «los aficionados del menú del día afirman que mi restaurante tiene que tener pérdidas, porque por un bajo precio les pongo un plato de entrecot y un refresco grande».

Aun así, hay clientes que no están de acuerdo con la subida del precio en la hostelería. «Al principio costaba 9,90 euros, cuándo vi que no podía aguantar más, lo subí a 10,90€ y para mí ese eurito de diferencia me ayuda a poder seguir sirviendo productos de calidad», recalca Romero. Para poder elaborar cada semana una serie de platos diferentes y sabrosos, el restaurante La Traviatta le compra los productos frescos a establecimientos que están por la zona. «Las verduras», explica, «se las compramos a nuestro amigo de este lado de la calle y el pescado al de la parte de atrás». «Al final», concluye con una sonrisa, «por el precio de 11,90 euros no te comes ni un menú grande en el McDonald’s».

Un cocinero le entrega los platos a una camarera / José Carlos Guerra

El ambiente familiar se respira cada vez más en las terrazas a la hora de comer. El restaurante Aroma de Jazmín abrió hace relativamente poco cerca de la calle Venegas. Su propietaria, Buchi Ennaji, apunta que «al principio la mayoría de clientes que iban a comer el menú del día eran sobre todo trabajadores, pero cada vez vienen más familias que viven por la zona». «A veces», prosigue, «vienen padres con sus hijos o incluso abuelos con sus nietos». El restaurante cuenta con un menú «saludable y cuidado», que facilita a las personas alimentarse de una forma «más sana y casera».

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y directora del Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies, Yanet Acosta, subraya que «en Canarias, el menú del día fue un recurso en la crisis de 2012 para favorecer a que los clientes pudiesen probar su cocina a precios más bajos». Este modelo ya no se ajusta a la realidad. Acosta manifiesta que actualmente «muchas» de las personas no acuden a comer el menú por necesidad, sino «por placer». Muchos ciudadanos recorren los restaurantes para conseguir degustar unos platos elaborados con productos locales. «Lo más respetable», retoma, «sería cocinar con lo que nos da la huerta y la ganadería en las medianías y lo que nos da la mar en la costa». La realidad, sin embargo, es bien distinta. Acosta lamenta que las Islas asisten desde hace años a un «abandono» de los sectores agroalimentarios que «repercuten directamente» en lo que comemos, pero también en el entorno social.

El gerente de Hostelería de España, Emilio Gallego, asegura que el menú del día tiene tanto «tirón» por la previsibilidad y planificación. «Esto es muy importante», argumenta, «ya que el bar o restaurante que cuente con el menú del día tiene una previsibilidad de ventas». Planear el consumo y el gasto semanal que va a tener un establecimiento con el menú del día permite al empresario comprar «más cantidad» del producto que va a ofertar a un «menor precio». «El menú es tan importante para el empresario, porque cuenta con un número de ventas bastante fiable y, por lo tanto, tiene un ingreso fijo, algo que no puede predecir sólamente con platos individuales», concluye.