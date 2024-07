Tres meses sin cobrar a la espera de la adjudicación de un nuevo contrato

«Nos tienen cogidos de las manos», señala con preocupación 'Carlos' (nombre ficticio para preservar su identidad). «Estoy con los nervios todo el día en el estómago, cada vez que suena el móvil o entra un mensaje en el chat pienso que son los compañeros que nos van a decir alguna novedad, es un sin vivir».

Él es uno de los 12 empleados subrogados de la empresa UTE Centros Deportivos Las Palmas Servinjaca S.L. que hasta el pasado 5 de junio trabajaba en labores de mantenimiento y conservación de instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Desde ese día, fecha en la que acaba el contrato con el Consistorio, «ha sido un calvario», señala. Desde entonces, agrega, está sin ingresos. «Yo, como todos, hemos intentado apuntarnos al paro para cobrar la prestación -en mi caso tengo dos años acumulados- pero ha venido denegado porque somos personal subrogado, no es culpa del Sepe».

Con la voz entrecortada, Carlos no entiende que no haya una solución temporal para ellos. «Lo estoy pasando muy mal, necesito dinero de forma urgente. Este mes no he podido pagar el alquiler del piso, que son 400 euros. El poco ahorro que tenía se me ha ido en pagar la letra del coche y en comer». Por si fuera poco, dice, «la empresa nos debe el dinero de la liquidación y el aumento de sueldo correspondiente al mes de enero». Carlos es diabético y padece de tensión alta. «Estoy todo el día estresado y necesito tomar pastillas para poder dormir».

Asegura que mantiene la esperanza de que esta situación se solucione, pero que «si en septiembre no sale la licitación prefiero que me den de baja de una vez aunque no cobre nada, al menos así podría ir al paro», concluye.

Versión del Ayuntamiento

Fuentes del Consistorio señalan que «los trabajadores serán subrogados, tal y como establece el pliego, estamos en la fase de adjudicación y está previsto que la nueva adjudicataria comience los servicios en septiembre». Añaden que «la relación del IMD es siempre directamente con la empresa adjudicataria y, por ley, no podemos relacionarnos laboralmente de forma directa con los trabajadores según el artículo 308.2 de la Ley de Contratos». Agregan que esta ley dispone que «a la extinción de los contratos de servicios no podrá producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante».

Carmelo Hernández, asesor del Frente Sindical Obrero de Canarias, subraya que «son trabajadores indirectos del Ayuntamiento, jurídicamente quizás no, pero están adscritos a ese servicio y yo creo que hay una responsabilidad moral y ética con ellos, deberían tener más sensibilidad».

Añade que «alguien en el gobierno municipal no ha hecho los deberes para que esa licitación fuera más rápida y no nos viéramos así ahora, en este limbo». Para el asesor de los trabajadores ha habido «dejadez», lo que ha hecho que «12 familias estén sin nada que llevarse a la boca, sin poder tener vacaciones y sin poder comprar los libros para el colegio de sus hijos». Lo que apremia, recalca, es «que cobren o que les den una solución temporal».

Otro de los trabajadores, quien pide no mencionar su nombre, asegura que «se están haciendo trabajos en instalaciones deportivas con otras empresas externas en vez de cogernos a nosotros, que estamos parados y que conocemos esas instalaciones».

Carmelo Hernández espera que la ausencia de soluciones «no sea intencionada a raíz de varias denuncias previas de los trabajadores por faltas a derechos laborales».