Carlos Segura: el rey del bachazouk es de Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Segura conoció el éxito tras ganar, junto a su compañera de baile Laura Rodríguez, el World Bachata Fusion 2019. Desde entonces, el bailarín y coreógrafo natural de Guanarteme, asegura ser "consciente de que el baile es un medio de vida pasajero que no va a estar conmigo siempre". Graduado profesional en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (Csmc), la música impregnó su vida antes que el baile.

"Yo tengo muchísimas facetas como artista", declara orgulloso. A día de hoy, es socio fundador, director y coreógrafo de Asento Academy, escuela de baile ubicada en el barrio madrileño de Usera. Además de ser el coreógrafo titular del grupo Asento, del que tomó prestado el nombre, Carlos Segura viaja todos los fines de semana a diferentes países para impartir talleres y conferencias, además de realizar shows de demostración junto a su compañera, Paz Mederos.

Conoció el mundo del baile a través de su tía y su exnovia con 18 años, "pero no me lo había tomado muy en serio", reconoce Segura. No fue hasta que se hizo con el primer puesto del campeonato que el futuro se planteaba bastante favorable. Lo que parecía convertirse en una carrera profesional repleta de premios, se interrumpió de la noche a la mañana. La pandemia trastocó los planes de esta joven promesa canaria del baile. "Todos los eventos se cancelaron", apunta.

Pequeña crisis

El bailarín recuerda con pesar que "solo estaba enfocado en la competición". A los pocos días de regresar a Canarias tras ganar el certamen, no fue lo que esperaba y comenzó a sentirse "muy mal mentalmente". "Tuve una pequeña crisis existencial y tras hacer un poco de introspección fui también al psicólogo".

El punto de inflexión llegó tras reconocer que lo que realmente le llenaba era "transmitir" emociones "por medio del baile". "No se me ocurre una actividad mejor para una persona en un punto complicado de su vida que el baile".

De hecho, no duda en afirmar que "las competiciones oprimen mucho lo que puedes expresar". Descarta, por tanto, la posibilidad de dedicarse exclusivamente a competir. "A día de hoy, cuando voy a los eventos y hago mis demostraciones, me siento mucho más realizado y también noto que la gente conecta mucho más. Esa es la diferencia de conseguir un trofeo".

Oportunidad de emprender

Su vida dio un vuelco a raíz de una broma que acabó con Carlos mudándose a Madrid. "Tres semanas después, prácticamente, estaba en Madrid y no conocía a nadie". Aprovechando que su tío se encontraba allí, comenzó a interesarse por la comunidad local de baile. Junto a Paz Mederos, vieron el covid "como una oportunidad de emprendimiento" y comenzaron a visibilizarse en redes sociales mediante "una campaña de promoción muy agresiva".

Siguiendo la estela de los tinerfeños Airam López y Verónica Rodríguez, ganadores de la tercera edición del World Bachata Fusion, Segura buscó elevar a la máxima potencia las posibilidades que brinda el bachazouk, una nueva modalidad de baile de la que afirma que él y Mederos son "fundadores". A sus 27 años, dice ser "uno de los bailarines más jóvenes de bachata y bachata fusión".

El bachazouk consiste en la fusión entre la bachata moderna, procedente de República Dominicana, y el zouk brasileño, con raíces en las Antillas Menores (Guadalupe y Martinica) y la Guayana Francesa. El zouk, además, es un baile que combina la percusión tradicional afro caribeña con la incorporación de sintetizadores. Carlos admite que esta fusión "no estaba para nada de moda en ese momento en Madrid, ni siquiera el zouk brasileño por separado".

El bailarín y coreógrafo Carlos Segura, en la Plaza del Pilar / Juan Carlos Castro

No fue fácil popularizarlo en la comunidad de coreógrafos de Madrid. "Al principio era bastante rechazado, no paraban de decir que eso no es bachata". Cinco años después, el bachazouk es, probablemente, "la tendencia coreográfica más grande que hay ahora mismo en Europa", indica. Se puede decir que "no hay nadie que haya promocionado tanto el bachazouk en redes sociales como nosotros", sostiene sobre el impacto de sus publicaciones en Instagram.

La apertura de Asento Academy "fue un arrebato". Es un proyecto que a Carlos le ha enseñado "muchísimo", a pesar de que aclara que "no es tan importante" para su vida como bailarín, sino para su vida como empresario y emprendedor. Tanto es así, que reconoce que no recibe "muchísimos ingresos". Ahora mismo solo imparte clases dos días a la semana, con vistas a que el año que viene incluso de "solo una".

Al principio tuvo problemas, "sobre todo con otra gente que abría escuelas en ese momento". Con el paso del tiempo, entendió que "si quiero estar en el mercado como escuela de baile, pues tendría que ser con todas sus consecuencias". El coreógrafo se queda mucho más "con el apoyo de la gente que con las dificultades que tuvimos, pues el recibimiento de los clientes fue genial".

Baile para todos

Asento Academy está muy enfocada en enseñar a bailar todos los niveles. Apuestan decididamente por "abarcar el mayor número de clientes". En sus pistas puede encontrarse usuarios que asisten a las clases "para pasárselo bien y disfrutar un rato", además de los perfiles más profesionales o exigentes. Tal es la repercusión en redes de los perfiles del centro que "me viene muchísima gente de fuera cada semana".

"Aquí puede venir prácticamente cualquier persona con casi cualquier tipo de condición física", recalca Segura. Obviamente, siempre "tienes que ser consciente de tus límites y desarrollar tu conciencia corporal", matiza. Para satisfacer la demanda, el joven coreógrafo anuncia que "dentro de poco sacaremos un proyecto online que va a intentar suplir de muchas formas el hecho de que estemos separados de la persona con la que estamos dando clases".

En cuanto a sus viajes, asegura "no parar de viajar los fines de semana" y llevar "muy bien" el jet lag, aunque suele tener "mucho cansancio mental y físico constante". Sin ir más lejos, confiesa que "esta es la única semana de vacaciones que tengo en mucho tiempo". Estos días los aprovecha para "no hacer nada" y pasar tiempo de calidad con su familia, a la cual aún le cuesta asimilar el ritmo de trabajo de Carlos.

"Todo el mundo entiende que no puede llamar a un cirujano en medio de una operación, pero no todo el mundo entiende que no puede llamar a una persona en medio de una clase a 300 personas", reconoce a regañadientes. Considera que su familia "no termina de verlo como un trabajo".

La distancia de sus seres queridos es una losa que a veces le pesa. Sin ir más lejos, "el año pasado me perdí la boda de uno de mis mejores amigos porque me surgió una oportunidad muy importante", lamenta entristecido.

Emoción al bailar

Preguntado por lo que más le satisface de su trabajo alrededor del mundo, Carlos Segura responde el público que se emociona "después de verte bailar", algo que "siempre" le ocurre en todas sus conferencias. A pesar de que hace "el esfuerzo por empatizar" cada vez que se encuentra con un admirador, "llega un momento que hay que poner los pies en la tierra".

Carlos Segura se despide, no sin antes desearle suerte para la Brazilian Zouk World Championships que tendrá lugar en Phoenix, Arizona (EE.UU.) en las próximas semanas, donde competirá en las categorías de grupo y pareja. Hasta septiembre no volverá a pisar España, luego de una temporada que lo llevará por Italia, República Checa y Corea del Sur.

