"¡Ni un paso atrás!": los trabajadores del Puerto recuerdan a Belén María

"¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás!", coreaban los trabajadores del Puerto de La Luz y de Las Palmas congregados hoy en la rotonda de la plaza Belén María, a los pies de la escultura en recuerdo a la niña fallecida hace 44 años, atropellada por un coche, durante las manifestaciones de los estibadores que reclamaban mejoras laborales, entre ellos su padre.

Portuarios de todas las islas llenaron de flores la escultura y la base del faro ubicado en la plaza que lleva su nombre. "Es un referente de lucha, no solo en las islas, sino en el resto del país", decían. Algo que evidenciaba la cantidad de coronas procedentes también de otros puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona que se entregaron durante la misa en su honor.

Ofrenda floral y suelta de palomas en el homenaje a Belén María en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

"Hoy el Puerto se para, un día como hoy toca venir y recordarla", dice Maximiliano Díaz, presidente de los estibadores. "La mayoría de las personas que vivieron el accidente ya han fallecido o están jubilados, pero las generaciones nuevas que están hoy aquí siguen manteniendo el recuerdo del motivo de su lucha, lo llevan en el ADN", añadió.

Una tradición que se repite cada 25 de julio y que para el colectivo de la estiba es símbolo de lucha. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, resaltó que "hay que recordar lo que representó la lucha por unos derechos que finalmente se consiguen. Belén María representa un símbolo, más allá de lo que evidentemente fue una desgracia para la familia, como es la pérdida de una niña, por eso hay que mantener el recuerdo siempre".

La escultura volverá tras las obras de soterramiento

La presidenta de la Autoridad Portuaria señaló que "hay un compromiso por parte de todas las administraciones de que no solo se tendrá el cuidado debido al retirar la escultura y tenerlas en depósito, sino también de volver a colocarla en la rotonda, pero habrá que ver si con el túnel debajo podrá sostener la estructura completa o se tendrá que rodar un poco, pero será en esta misma ubicación". Añadió que si hay que cambiarla de ubicación será solo para rodarla lo que la nueva vía permita. "En función de eso, se verá si el faro se puede mantener o no debido a su peso, pero el compromiso de mantener la escultura y la placa aquí mismo es firme", dijo.

El presidente de los estibadores, Maximiliano Pérez, confirmó ese compromiso. "Comprendemos que va a haber un túnel y que a lo mejor no puede sostener todo el peso porque el faro es de hormigón. Aunque le tenemos mucho cariño, el faro es lo de menos, pero lo que no puede faltar es la escultura de la niña", añadió. Añadió que les han propuesto participar en esa toma de decisiones y que "nos están tratando con toda la delicadeza del mundo por lo que supone en lo sentimental esta estructura para los portuarios, los estibadores en particular, y para todo el pueblo de La Isleta", dijo.

Años después de aquellas reivindicaciones, "hoy la verdad es que estamos viviendo un momento dulce en el Puerto, tenemos una cordialidad entre empresas, trabajadores y administración", añadió Pérez. "Se está viviendo un momento de mucha actividad y trabajo, y esa cordialidad y paz laboral se transmite a la propia actividad del Puerto, que crece a pasos acelerados".