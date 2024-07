Protesta de los trabajadores municipales frente a las Casas Consistoriales: «sin más personal y más medios, no llegamos»

Más personal, más medios y acabar con el proceso de estabilización son algunas de las demandas de los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que este viernes, a golpe de batucada, silbatos y bocinas reclaman en el exterior de las Casas Consistoriales mientras dentro tiene lugar el último pleno municipal antes del verano.

Bajo carteles donde se lee: “Se vende el servicio de Limpieza” o “No más discriminación ni clasismo”, miembros del sindicato Csif o Intersindical Canarias señalan que hay una necesidad de contar al menos con 500 trabajadores más para atender adecuadamente los servicios municipales. “Entre las bajas médicas por ansiedad y las jubilaciones no llegamos”, asegura Leonardo Perera, representante del sindicato Csif. “Los compañeros de bomberos y policía local no tienen sus equipos en condiciones ni sus coches para atender los servicios, en las oficinas no hay no tóner ni papel para las impresoras, algo tan básico como eso, fotocopiadoras rotas”.

Perera añadió que uno de los servicios más afectados es el de Limpieza: “en vez de reforzar las carencias con personal municipal se han dedicado a sacar gestión indirecta, estaba en un 25% y ahora han sacado un contrato por ocho años y esa gestión municipal externa se amplía a un 75%”. De esta manera, dijo, “están dejando morir a los medios municipales”. Y además, a esas empresas privadas les están dando las zonas más cómodas de la ciudad y al personal municipal a las zonas periféricas”.

Javier Pascua es policía local, lleva seis años prestando el servicio. Bocina en mano, es uno de los que está manifestándose frente a las Casas Consistoriales “para defender nuestras condiciones de trabajo y el buen servicio que se merecen los ciudadanos”, dice.

Protesta de los trabajadores municipales frente a las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Empieza a enumerar los problemas que la plantilla de 500 policías locales tienen: “Cada vez hay menos policías en la vía pública y más haciendo labores administrativas. Eso, al final, repercute en los servicios diarios, nos retrasamos en las atenciones del 092 y el 1-1-2. Estamos teniendo problemas con servicios con arma blanca en la vía pública, que están aumentando y, en cambio, los dispositivos electrónicos de control que se han prometido desde hace tiempo para repeler esas situaciones de riesgo no llegan y solo las tienen los grupos de intervención que no pueden estar las 24 horas”.

Para este policía local supondría contar con esos dispositivos sería tener “una herramienta menos letal de lo que sería un arma de fuego y así neutralizaríamos las amenazas sin necesidad de usar armas”, dice. Hace pocos días recuerda que sus compañeros tuvieron que entrar a un domicilio “donde no sabes lo que te vas a encontrar y no tenemos ni escudos”, concluye.

Alumbrado y Seguridad Pública

“En 30 años de servicio no hemos vivido una situación así”, cuenta Domingo Batista, responsable del servicio de Alumbrado Público municipal. “Los vehículos tienen más de 30 años y la mayoría no han sido renovados. Algunos han pasado la ITV, pero de los camiones, pero no de la grúa cesta, y así no podemos salir a trabajar”.

Señala que son muchas las quejas vecinales que les llegan, “nos afecta porque quisiéramos llegar a todos, pero no podemos. La gente nos dicen que no hay puntos de luz, y eso genera inseguridad, está claro, pero es que somos cuatro personas para toda una ciudad”, añade.

La oposición sale del pleno para reunirse con ellos

Durante la concentración, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, se ausentó del pleno por unos minutos para reunirse con los representantes sindicales. “Yo hemos planteado a la alcaldesa este tema en el pleno, hemos dicho que la ciudad no va bien y nos responden que las únicas personas que vemos que no va bien somos los nueve concejales del PP. Le he contestado a Carolina Darias que si no escuchaba que fuera tenía a empleados públicos que no pensaban lo mismo”. La portavoz de la oposición añadió que aún hay procedimientos “que no se ponen en marcha” como la oferta de empleo público 2025 o la estabilización del personal que afecta a mil empleados”, señaló.

(Habrá ampliación)