La carrera por controlar la importación de automóviles en el Puerto de Las Palmas entra en su recta final

Los grandes puertos europeos, tras el parón del Covid y el boom del vehículo eléctrico chino, se han convertido en almacenes de coches, con terminales especializadas que demandan más espacio para el sector de la automoción, considerado estratégico en España por sus fábricas de producción y capacidad de exportación.

Ocurre en Amberes-Brujas, Bélgica, principal plaza europea en importación y exportación de automóviles, o en Bremen y Bremerhaven, Alemania, puertos con un gran peso en el sector de la automoción, incluso en Barcelona, que ha aprobado la construcción de una tercera terminal para afrontar la demanda y consolidarse en el Mediterráneo como centro logístico de referencia.

En Canarias, sin fábricas ni trenes que enlacen con el continente, siempre rodeados de mar, no ocurre este fenómeno. En la provincia de Las Palmas, con el Puerto de La Luz a la cabeza, apenas se superan las 50.000 unidades de automóviles anuales, una cifra pequeña frente a los más de 700.000 vehículos que mueve Valencia o los casi 800.000 de Barcelona.

La realidad insular

Pero 50.000 coches son 50.000 coches, sobre todo en las Islas, con un mercado muy competitivo y de márgenes tan ajustados como es la venta de automóviles. De ahí que grupos como Domingo Alonso, con presencia también en mercados internacionales como Venezuela, Portugal o Colombia, entre otros, expanda sus instalaciones hasta el Puerto de La Luz, con un edificio pionero que le permitirá almacenar hasta 6.000 coches en altura.

A la inauguración de esa terminal, con servicios integrales para el cliente, como chapa y pintura, limpieza o entrega en el mismo Puerto, se ha sumado esta semana un segundo centro de preparación de vehículos en La Luz.

Adaptar la terminal de contenedores

Boluda Corporación Marítima ha recibido autorización de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) para montar un centro de recepción y de preparación de coches en su terminal de contenedores. La compañía, líder mundial en el sector del remolque, tiene también en exclusiva con la naviera Suardiaz el transporte y la descarga de los vehículos que llegan a Canarias.

De los 173.480 metros cuadrados de su terminal, Boluda destina 40.000 a la logística de los automóviles. Ahora da un paso más para consolidar el negocio, que arrancó 15 años atrás con el acuerdo con Suardiaz, y ha optado por ceder 1.000 metros cuadrados a la competencia de Domingo Alonso, liderada por un grupo empresas asociadas a la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), de la que Domingo Alonso salió en 2019 para crear Faconauto Canarias.

Polémica

La mercantil que explotará las instalaciones alquiladas a Boluda se llama Carcanarias Logistics SL, y está integrada por accionistas como Grupo ARI, Orvecame y Toyota Canarias, entre otras marcas. Ambos grupos empresariales no solo apuestan por el Puerto de Las Palmas como punto estratégico para almacenar y preparar sus coches, sino que se han lanzado a la carrera para inaugurar uno antes que el otro, con acalorados debates incluso en el propio Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Varios consejeros, entre ellos los representantes de las Cámaras de Comercio de Gran Canaria y de Lanzarote, presionaron para aplazar el proyecto de Boluda y apelaron a un acuerdo externo entre los promotores de esos nuevos servicios automovilísticos en La Luz, aunque la iniciativa finalmente salió adelante por unanimidad.

Como dicen en el Puerto, «quien tiene el barco tiene el poder», y el acuerdo de Boluda con Suardiaz, única naviera que trae coches a Canarias todas las semanas, le confiere a esta empresa una posición de fuerza frente a la llegada de Domingo Alonso, líder en automoción, pero sin socios o experiencia previa en La Luz.

Todo empezó en 2018

El interés por montar centros de inspección y preparación de coches, sin embargo, comenzó a fraguarse en 2018, con Luis Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria. Domingo Alonso apostó por levantar su innovador edificio en Cambulloneros, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se opuso por su impacto visual y cercanía a la ciudad. La solución fue la Dársena de África, en el interior del recinto. La obra, que comenzó en 2022, heredó los retrasos y complicaciones de la pandemia, pero el avance este último año ha sido espectacular, con cuatro plantas terminadas y la inauguración prevista para después del verano.

Boluda lanzó también en 2018 un proyecto para destinar más de 20.000 metros cuadrados como depósito e inspección de coches. La iniciativa, por la pandemia, se pospuso hasta que llegase un momento propicio. Se adelantó en 2022 Hamilton, que pidió 25.000 metros a la entrada del Puerto para competir con Domingo Alonso, pero Boluda bloqueó su iniciativa al pedir el mismo espacio y lograr después un acuerdo con los principales grupos de automoción asociados a Fredica.

Jugada maestra

Ese acuerdo motivó que Hamilton desistiera y Boluda se llevase el nuevo servicio al interior de su propia terminal. Eso, además, permitía a la Autoridad Portuaria disponer de los 25.000 metros cuadrados solicitados por Hamilton, que ocupan las viejas instalaciones de Transmediterránea.

Boluda, además, tenía un as en la manga: su asociación con la familia Suárez, propietaria de Astican. La creación de la compañía Boluda y Suárez se gestó sobre el compromiso de que una no se dedicara al sector de la otra, es decir, Suárez no puede cargar ni descargar coches, al tiempo que Boluda tampoco puede reparar barcos o mover hélices o molinos. Esto motivó que la familia Suárez saliera de la empresa creada por Domingo Alonso para gestionar su nueva terminal y, por tanto, perdiera al socio destinado a abrirle las puertas de La Luz. Ambas esperan estrenar sus nuevos servicios antes de octubre.