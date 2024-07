El final de las obras de Juan Manuel Durán se adelanta a este viernes

Las obras para renovar la red de saneamiento de la calle Juan Manuel Durán, en Las Palmas de Gran Canaria, se han adelantado cuatro semanas en el calendario. El director de operaciones de Emalsa Operaciones, Antonio Piñeiro, y el director de la obra, Marcos Ortega, apuntan a que este viernes podrán concluir las actuaciones y reabrir la calle al tráfico, siempre que no haya problemas de última hora con el asfaltado y las marcas viales. Los trabajos en el subsuelo de la ciudad han contado con el doble de medios y personal de lo que estaba previsto inicialmente y han venido acompañados de algunas sorpresas, como el descubrimiento de una galería que recorre el barrio de Guanarteme y que tiene, como mínimo, un siglo de antigüedad.

Las actuaciones eran necesarias porque la calle contaba con unas tuberías de los años 60 que habían sufrido más daños de lo habitual por lo complicado que es el terreno, en el que se mezcla la arena con un contenido de sal elevado conocido como ataque biológico. Este fenómeno degrada la tubería, que se rompe y provoca que el terreno que está por encima baje. Es el motivo por el que en los últimos años la calle se ha llenado de socavones y la solución temporal ha sido colocar planchas, un total de seis, para ir paliando el problema ante el intenso tráfico de la vía.

La vida de una tubería no es de 10 ni de 20 años, sino que puede rondar entre los 40 y los 70, tal y como explica Antonio Piñeiro. "Depende precisamente de la situación y de la solicitación a la tubería. La mayor urbanización sobre la zona, el mayor tráfico rodado junto a unas condiciones de suelo no muy agradables hacen que esta tenga una menor vida útil", añade el director de operaciones. A esto se le suma que la instalación no cuenta con las tuberías de plástico estructuradas que se aplican hoy en día, sino unos hormigones y cementos que no estaban preparados para hacer frente a los ataques biológicos.

Acortar plazos

Frente a este problema, Emalsa optó por trasladar al Ayuntamiento la necesidad de ejecutar los trabajos porque "ya la situación era crítica, más que crítica, era un peligro evidente para la circulación vial", según advierte el director de la obra. El Consistorio solicitó entonces comenzar las actuaciones por la vía de urgencia, unos trabajos que se han unido a otras obras como la de la Metroguagua y han protagonizado numerosos atascos en las últimas semanas.

"Esta obra tenía un plazo de ejecución de dos meses, con fecha de inicio el ocho de julio y fecha de finalización el 30 de agosto. Empezamos el ocho de julio, con unos desvíos de tráfico previamente consensuados, pero la actuación simultánea de varias obras en Las Palmas de Gran Canaria provocaba un colapso circulatorio que ya el 12 de julio se constató y se transmitió al Ayuntamiento la posibilidad de terminar el trabajo en un plazo inferior de tiempo", explicó Ortega.

Las nuevas tuberías que se están instalando en Juan Manuel Durán. / José Carlos Guerra

En estas tres semanas, los trabajadores han adelantado un 80% de la obra. Se han sustituido aproximadamente 230 metros lineales de colector, que es la tubería central que lleva el agua de todos los edificios, y 165 metros lineales, que son la salida de los edificios a ese colector, dispositivos de recogida de aguas fluviales y conexiones de la red existente a la actual. Aprovecharon el corte de la calle para hacer otras actuaciones en la red de abastecimiento y en vías adyacentes como Galileo, que resultan inviables en otras situaciones por el tráfico.

Los trabajos se realizaron en profundidades en torno a los dos metros, pero, al tratarse de un suelo arenoso, existe el riesgo de colapso por desprendimiento. Para solventarlo hay que hacer un movimiento de tierra mayor y utilizar maquinaria pesada. Algunos vecinos proponían realizar la obra dejando un carril libre, pero el director de obra rechaza esta posibilidad porque además de utilizar el carril central para cambiar el colector general, hay que conectar los edificios que están a ambos lados.

Un edificio se quedó una mañana sin datos por un cable que no aparecía en los planos

"Lo que se hizo fue trabajar simultáneamente con dos empresas desde un punto central, cada uno hacia un lado para terminar los trabajos a la mayor brevedad. Eso ha supuesto un problema porque las entradas y salidas a la obra son las que son: la zona de Juan Manuel Durán, zona de la calle Galicia y zona de la calle Olof Palme. Dos empresas trabajando, muchas veces se estorban desde el punto de vista del tráfico", aseguró el director de obra.

La solución del problema tampoco es tan sencilla como meter a más personal para acabar antes, dice Ortega, porque los empleados deben estar vacunados contra el riesgo biológico, tener formación en espacios confinados para acceder a los pozos y estar especializados en trabajos en altura. "Las dos empresas han metido prácticamente a todo su personal aquí para poder ejecutar esta obra", añade.

Cambios e imprevistos

Las actuaciones tampoco han estado exentas de imprevistos y problemas de última hora. Cuando estaban terminando los trabajos de instalación hidráulica, los operarios dieron con una antigua galería a más de cuatro metros de profundidad. El tipo de ladrillo de arcilla y no de piedra caliza —que es el habitual porque es el medio disponible en la zona— les indicó que data al menos de 100 años de antigüedad y sospechan que puede ser de la etapa de la presencia inglesa en la capital.

"Es una infraestructura hidráulica en desuso, pero que está presente, atravesando perpendicularmente la calle Juan Manuel Durán. Ante la premura por terminar los trabajos y la afección al tráfico, lo que hicimos fue una solución provisional para permitir la continuidad porque desconocemos el origen de esa galería, que en principio no circula agua residual, pero no podemos dejarlo sin saber lo que es", indicó Ortega.

Renovación de la red de saneamiento en Juan Manuel Durán. / José Carlos Guerra

El director de operaciones de Emalsa añade que, una vez asfaltada la vía, continuarán trabajando para identificarla y conocer qué es exactamente, pero fuera de Juan Manuel Durán.

Otro de los grandes problemas es que los planos "es muy complicado que coincidan". En ambas aceras y en los cruces de la calle hay líneas de tensión de 20.000 voltios. El director de obra concretó: "El trabajo en las proximidades de una línea de alta tensión, en este caso, precisa un protocolo muy concreto de trabajos manuales, distancia… Una rotura de un conductor, de la protección mecánica de un conductor de 20.000 voltios, supone un accidente grave que puede incluso provocar la muerte del trabajador".

Fruto de esos cruces y esas conducciones de las líneas de fibra óptica, uno de los edificios de la calle tuvo que pasar una mañana sin datos por un cable que no venía especificado en los planos del operador. "Ese es el gran problema que supone el trabajo manual", resume Ortega.