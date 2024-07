La santa sin altar

Huyendo del abrasador sol de la tarde, busqué refugio en la parroquia de San Francisco, atraído por la penumbra que emanaba desde su interior. Al caminar por el recinto, mis pasos resonaban en el suelo de piedra, creando un eco que se fundía con la atmósfera solemne del templo. De repente, me encontré con una placa de mármol adosada en una de las paredes. Al aproximarme, observé que contenía los nombres y apellidos de once personas, cinco mujeres y seis hombres, cuyos cuerpos yacen bajo el santuario. Por sus nombres, era evidente que algunos eran nobles, otros clérigos y la mayoría villanos. Sobre el blanco mármol, los apellidos españoles se entremezclaban con los italianos, pero todos correspondían a personajes olvidados cuyas vidas, no obstante, habían quedado inmortalizadas en ese rincón sagrado. Sobrecogido por la sensación de estar conectado con el pasado, me pregunté: ¿quiénes serán estas personas?

Comencé a leer sus nombres en voz alta y al llegar al cuarto exclamé:

-¿Ana Cibo de Sopranis? Ese nombre me suena. ¿Quién diablos será? Recordando a Galdós, bautizado en aquel templo, invoqué a Clío. Al no obtener respuesta, conjuré a cualquier otro ser, del Hades o del Olimpo, para que me concediera la inspiración que la musa de la historia me había negado.

En ese mismo instante surgió detrás de una columna una anciana macilenta y pálida, con la cabeza cubierta por una toca negra y vestida con un hábito blanco. Parecía como si mis palabras la hubiesen materializado de la nada. Avanzó hacia mí lentamente hasta detenerse justo enfrente. Ambos permanecimos en silencio, mirándonos fijamente, hasta que aquella figura misteriosa habló con voz sombría:

-Acabáis de rogar al cielo o al infierno aquel conocimiento del cual carecéis. Yo lo poseo y vengo a ofrecéroslo. ¿Queréis aceptarlo?

-Pero ante todo –pregunté a aquella aparición que se expresaba de manera tan arcaica–, ¿quién es usted?

-¿Para qué necesitáis saberlo –replicó la desconocida–. ¿No respondo a vuestro llamamiento y traigo lo que con tantas ansias habéis solicitado?

-Ana Cibo de Sopranis –continuó– nació el día 26 de julio del año del señor de 1546 en esta ciudad. Sus padres eran el mercader ligur Felipe Cibo de Sopranis, regidor de esta ínsula, y Clara Inglés del Castillo.

-Recuerdo haber leído algo sobre ella –añadí atónito ante aquella anciana que hablaba en castellano antiguo–. Creo que fue Agustín Millares Torres quien escribió acerca de su vida. Decía que era víctima de su ardiente misticismo y de sus alucinaciones.

-Efectivamente, aunque nuestra Santa Madre Iglesia no la reconoció oficialmente como mística, es tenida por la primera de nuestra fe en el archipiélago. De hecho, José Miguel Alzola también escribió sobre ella, mencionando que renunció al matrimonio y vivió en austeridad, compartiendo su exigua pitanza con los más menesterosos.

-¿Cuándo comenzó a manifestar los primeros signos de misticismo?

-Desde muy temprana edad mostró tendencias ascéticas y una fuerte inclinación hacia el estudio de los textos religiosos. Su infancia y mocedad estuvieron marcadas por una vida contemplativa, casi monástica, volviéndose muy conocida en la ciudad.

-Debió ser muy diferente a las otras jóvenes de su edad.

-Sin duda, vivía enclaustrada en su morada, ensimismada, con los ojos fijos en el suelo, las manos cruzadas sobre el pecho y el cuerpo inclinado hacia la tierra. Pasaba horas enteras absorta y en silencio, de rodillas en la iglesia o con un libro de mística lectura, recorriendo ávidamente sus páginas y meditando sobre ellas en las tristes y lentas horas de la noche.

-¿Pero llegó a hacer algún voto especial?

-Hacia el año de 1562 su fama era ya notoria y, una década después, hizo un voto privado de castidad, lo cual causó revuelo entre sus progenitores, que, como era costumbre a la sazón, tenían apalabrado su matrimonio con Alonso de Ponte, hijo de los marqueses de Adeje.

-¿Qué ocurrió cuando quisieron casarla?

-Hubieron de solicitar a su Majestad el Papa que la librase de la obligación de cumplir con tan inmotivado voto, alegando que lo había hecho sin reflexionar, lo cual obtuvieron mediante una dispensa que ella rechazó tenazmente.

La anciana dejó escapar una risa contenida:

-Con semejante vida, no resulta extraño que viviera en olor de santidad y que su ilustrísima, el señor obispo, Cristóbal Vela, se tornase su confesor.

-¿Entonces cómo acabó ante la Inquisición?

-Porque debido a la creciente rivalidad entre las autoridades eclesiásticas de esta ínsula, los enemigos del obispo quisieron importunarlo denunciando a su penitente, dando lugar a que el Santo Oficio la investigase y que posteriormente su tío materno, fray Cristóbal Inglés, la convenciese para que el 19 de marzo de 1572 compareciese ante el inquisidor Pedro Ortiz de Fúnez y confesase su relación espiritual con el fraile portugués Antonio de Jesús, uno de tantos religiosos que, de camino a las Indias, acabaron acá.

-¿Estaban liados?

-¡Válgame Dios!, sólo era su consejero y orientador espiritual.

-¿Entonces dónde estaba el problema?

-El lance radicaba en que dicho fraile, a pesar de pertenecer a la Orden de Predicadores, que siempre se ha distinguido por su defensa de la fe verdadera, no era muy ortodoxo. De hecho, en su primer encuentro le mostró una cruz negra con unas cuentas atadas, asegurando que con ella podía liberar ánimas del Purgatorio. Posteriormente, la convenció de que había tenido una visión en la que nuestro señor Jesucristo la encomendaba a guardar varias sagradas formas que él mismo había cocido y consagrado en misa.

-¿Eso era pecado?

-Por supuesto, nadie puede llevarse el Santísimo Sacramento a su casa. El creyente que recibe la eucaristía debe consumirla inmediatamente, pues se trata del Cuerpo de Cristo.

-¿Y qué hacía con ellas?

-Antonio de Jesús insistió en que las conservara con sumo cuidado en un relicario de plata, que al no poder fabricarse a tiempo fue sustituido por otro de madera. El religioso instó a la joven a que, por la noche, descansara lo más cerca posible de ellas, y durante el día, las llevara entre las mangas.

-¿Cómo se lo tomó la Inquisición?

-El Tribunal la oyó y tras requisar el improvisado sagrario la declaró libre de todo cargo e imputación que mancillara su buen nombre. Empero, ocho años después se reabrió el caso.

-¿Volvieron a acusarla del mismo delito?

-Sí, en julio de 1580, el fiscal de la Santa Inquisición, José de Armas, reabrió el caso con falsas acusaciones aprovechándose de que Cristóbal Vela había sido promovido al arzobispado de Burgos, por lo cual no estaba aquí para protegerla. En aquella ocasión, fue declarada encubridora de herejes e ingresada en la cárcel del Santo Oficio, lo cual le provocó un ataque de melancolía que la llevó a perder su ya de por si parco apetito. Empero, Cristóbal Vela consiguió, desde la capital del reino, probar la inocencia de su protegida, que tres meses después fue liberada y restituida en su honra por el Consejo General de la Inquisición para gran regocijo de la población de esta ciudad.

-¿Cómo lo celebraron?

-La muchedumbre que aguardaba fuera de la prisión la escoltó con vítores y aclamaciones hasta su morada, a lo largo de un trayecto alfombrado con flores, mientras el repique general de campanas de todas las iglesias de la ciudad anunciaba su liberación.

-¿Qué otros eventos adornaron su vida?

-Los propios de cualquier santa. Se martirizaba de continuo, flagelándose las espaldas con tal furor que las paredes de su cámara estaban cubiertas de salpicaduras de sangre.

-¿Se le atribuyen milagros?

-No en demasía, el día de la expectación de Nuestra Señora, que se celebraba en la desaparecida iglesia de los Remedios, asistía desde sus vísperas hasta las siguientes en continua oración.

En aquel momento su hablar se volvió más denso y sus ojos adquirieron un extraño brillo:

-Entonces se le henchía el rostro de tal resplandor, que mostraba a todos los presentes estar asistida de la divina gracia, pero el más asombroso fue su levitación en esta misma iglesia el 6 de octubre de 1595.

-Eso es imposible, nadie puede vencer a la fuerza de la gravedad por arte de magia –repliqué.

-Pues existen millares de testimonios que avalan esos fenómenos. Muchos testigos fidedignos han asegurado haber visto levitar a numerosos personajes, como el santo epónimo de esta parroquia o contemporáneos de Ana, como San Francisco Javier, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, o el amigo y consejero de la mística de Ávila, San Pedro de Alcántara, retratado en una talla del imaginero guíense José Luján Pérez durante uno de sus éxtasis ascensionales.

Entonces, me condujo hasta la talla en la que se le veía levitando sobre las nubes con la vista en el cielo y una pareja de ángeles a sus pies como si de un momento a otro fuese a iniciar un dialogo con el Altísimo y una vez allí añadió:

-Las levitaciones más espectaculares y documentadas fueron las de otro fraile franciscano, José de Cupertino.

-Todas esas historia son invenciones o producto de una hipnosis colectiva –volví a replicar.

-Lo mismo pensaban los coetáneos de aquel pobre napolitano, por lo que fue enviado al superior general de su orden en Roma y luego al papa Urbano VIII quien deseaba saber si era cierto lo que se contaba acerca de él. Y mientras hablaba con el Sumo Pontífice, entró de nuevo en éxtasis y levitó.

-Esos testimonios no son dignos de crédito, viniendo de católicos que buscan demostrar la veracidad de su fe a través de los milagros de sus santos.

-Pues hay testimonios de herejes protestantes, como el príncipe tudesco Juan Federico, duque de Brunswick-Luneburgo, quien también fue testigo de sus levitaciones y quedó tan impresionado que abandonó su emponzoñada secta convirtiéndose a la fe verdadera y mandando que su capilla fuera consagrada según nuestro rito y servida por frailes cartujos.

-Aun así –exclamé con ironía–, me sigue resultando bastante sospechoso que en el pasado levitaran tantas personas y nadie lo haga en la actualidad.

-Eso sucede porque habéis tenido la desgracia de nacer en esta época marcada por el estigma de la incredulidad y el ateísmo, sin ascetas ni contemplativos. ¿Sabéis que en nuestra católica España, reserva espiritual de Occidente hasta no hace tanto, se cierra al menos un convento cada mes por falta de vocaciones y que la edad media de las monjas sobrepuja los ochenta años? Mas frente a este archipiélago se extiende un vasto desierto de arena que oculta un oasis espiritual, donde aún conservan la fe que nosotros hemos olvidado.

-¿Se refiere al Sáhara?

-Ciertamente, sus moradores juran, por lo más sagrado, haber visto a morabitos levitar en numerosas ocasiones. Él último de ellos Ibrahim Niass, fallecido hace menos de medio siglo.

-¿Y usted los cree?

-¿Por qué habrían de quebrantar el octavo mandamiento? Para la morisma, elevarse por los aires es un fenómeno que carece de importancia, pues los pájaros lo hacen a diario. Mas volvamos al 6 de octubre de 1595, porque aquel día Ana Cibo de Sopranis hizo algo aún más increíble que eso.

-¿Qué ocurrió?

-En esa fecha, una escuadra inglesa que había partido del puerto de Plymouth con la misión de atacar nuestros asentamientos en el mar Caribe intentó invadir Las Palmas para abastecerse.

-¿Se refiere a expedición de Francis Drake y John Hawkins?

-La misma. Tras avistar sus velas en el horizonte, el gobernador Alonso de Alvarado apenas tuvo tiempo de reunir a mil quinientos hombres, la mayoría civiles, para la defensa, cuando quince buques ingleses comenzaron a bombardear la fortaleza de las Isletas y los restantes el castillo de Santa Ana, mientras medio millar de soldados se dirigieron en barcazas a desembarcar en la playa.

-¿Qué tiene que ver Ana Cibo de Sopranis con todo eso?

-Como gran parte de la pía población de esta ciudad, acudió a la iglesia para rezar y rogar por la intervención divina. Se dice que en estado de trance, levitó ante los cuantiosos testigos congregados en este sacro recinto.

La anciana fue poseída por un extraño éxtasis, su rostro adquirió una intensa expresividad, aunque curiosamente, su peculiar lenguaje comenzó a complicarse:

-Poco después alguien entró gritando alborozado que había ocurrido un milagro: contra todo pronóstico, antes de desembarcar, los invasores fueron repelidos por un nutrido fuego de mosquetería y su flota hubo de retirarse tras perder unos cuarenta hombres, cuatro barcazas, y sufrir fuertes daños en el resto de sus buques, mientras que los canarios apenas sufrieron algunas bajas.

-¿Está diciendo que salvó Gran Canaria de los ingleses? Es la primera vez que oigo decir que la intervención de un santo repelió una invasión naval.

-Pues no era la primera vez que acaecía algo semejante. Al otro cabo del orbe, cuando la gigantesca flota del Gran Kan arribó en 1281 a las costas de Cipango con la finalidad de conquistarlo, sus pobladores, que no estaban preparados para repeler una invasión de tal envergadura, pidieron a un bonzo llamado Nichirén, que elevase sus plegarias a los dioses. Al hacerlo, se formó un tifón de la nada que arrasó la flota invasora.

No podía creer lo que acababa de oír, ¿había dicho Cipango en vez de Japón? ¡Aquella anciana hablaba como si tuviese quinientos años!, estaba tan impresionado que sólo pude exclamar tímidamente:

-Menuda casualidad.

-Existen demasiadas historias similares para pensar que fueron meras casualidades. Muhammad al-Arabi al-Darqawi, un santón sarraceno, contaba que en una ocasión, mientras enseñaba el Alcorán a unos zagales en la ciudad de Fez, experimentó una bilocación, esto es, la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Al mismo tiempo que recitaba el libro sagrado de su fe ante sus alumnos, se encontraba dentro de un navío, cerca de la costa del Beylicato de Túnez.

-Eso sí que es un milagro –interrumpí–, irse de vacaciones sin dejar el trabajo.

La anciana me miró indulgentemente, como si perdonara mi impertinencia, y continuó:

-Aquel viaje no fue de placer, pues la tripulación divisó cuantiosas velas con la señal de la cruz. Eran buques de guerra que se dirigían hacia ellos. El pánico cundió a bordo, mas gracias al poder de sus oraciones logró hundir la mayoría y que el resto fueran capturados, y todo sin abandonar su escuela. Posteriormente corrió la noticia de que una flota de infieles que se dirigía contra las costas de Berbería había sido destruida por una misteriosa fuerza surgida de la nada.

-¡Es increíble! ¿Pero se sabe cómo murió Ana Cibo de Sopranis?

-Dejó este valle de lágrimas el 28 de marzo de 1599, entregando su alma a Dios con tan sólo 52 años, como consecuencia de las rigurosas mortificaciones a las que desde su más tierna infancia se había sometido.

-¿En qué convento?

-En ninguno, pues en aquella época aún no había conventos de monjas en esta ciudad, que al nacer Ana era una pequeña villa fundada apenas sesenta y ocho años antes. Mas ello no desalentó su vocación, pues convirtió su cámara en una celda y uno de los salones más apartados de su casa en un oratorio con un altar que adornó con crucifijos e imágenes de santos ante los cuales pasaba las noches meditando. Allí vivía en una austeridad y entrega espiritual más intensa que la mayoría de las monjas que poblaban los nutridos conventos que descollaban en el resto del reino.

-Me alegra que me haya revelado la historia de este personaje tan sorprendente.

-Sí, y es importante mantener viva su memoria. Aunque no haya sido canonizada, Ana Cibo de Sopranis debería ser recordada como una figura clave en la historia de nuestra ciudad.

-¿Por qué no es santa?

-Por el mismo motivo que no hay ningún santo grancanario. La mayoría de los que ha reconocido la Iglesia provienen de regiones con mayor influencia política y eclesiástica que esta minúscula tierra rodeada de agua por todas partes que hasta el siglo XVI era pagana.

-Me pregunto qué otras fascinantes biografías se ocultan detrás de estos nombres –dije señalando la placa de la pared.

Entonces volví a preguntarle el suyo a aquella extraña, convencido de que se trataba de Ana Cibo de Sopranis, cuyo espectro había abandonado su tumba, bajo el suelo de aquel templo, para revelarme su historia. Esperaba que, tras revelarme su identidad, se desvaneciera como esos fantasmas de los cuentos y leyendas que regresan al otro mundo después de haberse materializado en este para transmitir un mensaje. Sin embargo, en vez de desaparecer, apareció otra monja, vestida de idéntica manera, que la llamó por su nombre. Tras despedirse de mí, ambas abandonaron la parroquia.

Un feligrés me informó que eran dos dominicas del colegio de enfrente que solían visitar la iglesia para realizar sus oraciones.

Suscríbete para seguir leyendo