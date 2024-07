Paseo Guiniguada: un mal comienzo para una buena idea

El pasado 19 de julio finalizó el plazo para acreditar la solvencia técnica y económica de los equipos que quieran presentar su propuesta para la ordenación del Guiniguada, dentro del proyecto ‘Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias’, el nombre con el que Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, impulsa la transformación de los más de 30.000 metros cuadrados que separan la desembocadura del barranco y el Rectorado.

Muchas páginas se han escrito desde que, a finales de los años 60 y principio de los 70, la ciudad decidiera borrar de un plumazo el Puente de Palo, el de Piedra, pero sobre todo tomara la decisión de entubar el barranco de Guiniguada y colocar encima una losa de hormigón, sobre la que se construyó el principal vial de acceso al centro de la Isla, la conocida hoy en día como GC-110.

Esos hechos han terminado por revelarse como traumáticos para la ciudad, desde un punto de vista paisajístico, histórico e incluso funcional, motivo por el que hace años que los distintos responsables políticos de nuestro Ayuntamiento han tenido como una de sus prioridades, en mayor o menor medida, la recuperación del cauce del Guiniguada y la renaturalización de este espacio de encuentro a tres bandas: entre Vegueta y Triana, de la ciudad con el mar, y por último del casco histórico con los riscos.

Ese ‘abrazo’ es una aspiración no solo legítima, sino necesaria para nuestra ciudad, como mi formación política -y yo misma- llevamos años defendiendo. El proyecto para esta zona de Joan Busquets es un ejemplo de ello. Se llegó a ejecutar la primera fase, con la demolición del scalextric, hasta que el PSOE paradójicamente acabó metiéndolo en un cajón.

Pero esto no es únicamente una cuestión de políticos, sino que la sociedad civil de nuestra capital lleva años organizada en torno al deseo de recuperación del cauce y su devolución a la ciudad para su uso como espacio público de calidad, como demuestran las numerosas publicaciones que, por ejemplo La Provincia, atesora al respecto.

Hasta el punto de que entidades de reconocido prestigio como el Gabinete Literario, la Real Sociedad Económica Amigos del País, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y así hasta una veintena de organizaciones y colectivos, firmaron un manifiesto encaminado a solicitar la recuperación de la desembocadura del barranco más reconocido de cuantos tenemos en la capital, bajo la premisa de levantar la ‘losa’ de hormigón.

Valga esta introducción como prueba de que existe un consenso general de la sociedad civil sobre qué modelo de transformación es la deseable. Por eso sorprende que nuestra alcaldesa, seguramente movida por las prisas de quien sabe que los mandatos corporativos duran cuatro años -y ella ya ha consumido uno- diera a conocer de forma súbita a comienzos de junio un concurso de ideas para la ordenación del Guiniguada, todo ello con un exiguo plazo de 35 días.

Y más aún que lo hiciera estableciendo de partida un marco general que apuesta por esa intervención ‘blanda’, que mantiene viales para el tráfico y paradas de guaguas, pero sobre todo que conserva las bóvedas que aplastaron el cauce, lo que choca de frente con la aspiración colectiva de quienes llevan años luchando para que el Guiniguada vuelva a transitar a cielo abierto en su encuentro con el Atlántico.

De golpe y porrazo se ha obviado la participación de entidades largamente vinculadas al proyecto, y será un jurado de ocho personas -del que solo sabemos que estará presidido por Carolina Darias y que como vocal tendrá al Concejal de Urbanismo, Mauricio Roque- quien decidirá algo tan importante para el futuro de Las Palmas de Gran Canaria. Cierto es que en la fase final, para la elección de proyecto, se reservará una pequeña parcela a la participación del ciudadano, que tendrá un peso de un 10% frente a un 90% del jurado presidido por Darias.

Esta forma de manejarse en un espacio tan estratégico y a la vez tan sensible ha provocado que instituciones emblemáticas como el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria hayan expresado su sorpresa. Las condiciones generales con las que arranca este proyecto -presentado en un acto pomposo donde no faltaron las pantallas y las cámaras de televisión- apuntan más a decisiones tomadas en clave únicamente política que tanto desapego generan en el ciudadano.

En este caso, parece que la única intención que subyace es dejar un legado en forma de ‘proyecto estrella’ para cumplir el compromiso electoral de la actual regidora, apartando lo que realmente esta ciudad necesita: una estrategia de cambio, una visión a largo plazo ilusionante y motivadora, pero sobre todo consensuada y compartida con toda la ciudadanía. Las Palmas de Gran Canaria requiere de una transformación profunda para convertirse en una metrópolis verde y creo que todos debemos ser partícipes del proceso de repensar la ciudad. En la que además debe tenerse en cuenta el papel que juegan los barrancos, no solo el del Guiniguada.

Carece de sentido seguir adoptando decisiones cortoplacistas como las que ya hemos visto en el pasado, porque no olvidemos que Augusto Hidalgo, antecesor de Darias en el cargo, ya puso sobre la mesa otra intervención de baja intensidad que no contó con el apoyo de ninguna fuerza viva de nuestra sociedad, por lo que ese proyecto acabó guardado bajo llave. El planteamiento actual con el que ha arrancado este nuevo intento de recuperar el Guiniguada parece más, a mi juicio, el proyecto de un partido político que un proyecto de ciudad, que sería lo deseable.

A pesar de lo cual quiero mostrar mi apoyo a la iniciativa y tender la mano a Carolina Darias. La idea es la acertada, pero no ha tenido un buen comienzo. Estamos aún a tiempo de encauzarlo: no vetemos la capacidad de participar en este proceso a los ciudadanos y a los expertos, poniendo al servicio de esta transformación urbanística tan relevante la creatividad y el talento de la ciudad. No repitamos los errores del pasado y contemos con todos. Ahí tendrán siempre a su lado al Partido Popular.

