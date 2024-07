Un huerto urbano bajo candado

"Actuando de esta manera le quitan todo el sentido a los proyectos comunitarios», lamenta Lucía, nombre ficticio de una usuaria del huerto urbano del Parque de La Mayordomía, en Lomo Los Frailes (Tamaraceite), que pide preservar su identidad por «miedo a represalias». Gestión del huerto, restricción de horario, retirada de plantas y presuntas calumnias en su contra, son algunas de sus quejas con respecto al servicio.

«Lo que varios pedimos es que se nos dé una llave de acceso porque a pesar de que hay un horario, la persona encargada de abrir nos limita a una hora concreta, antes de las 9:30, cuando que el horario de mañana es hasta las 14:00», explica Lucía. Trabaja de tarde-noche, por lo que «me limitan el acceso, y lo único que te saben decir es ‘organízate’, pero es que para eso ya hay un horario que no cumplen».

Desde el Consistorio señalan que ante la falta de personal en el servicio de Medio Ambiente se decidió designar «a otro hortelano, en acuerdo con el resto de concesionarios, como personal de confianza para que abra y cierre». Algo que niega esta usuaria. «Esa persona ha sido elegida a dedo, porque ni siquiera se ha votado entre todos, para mi es una forma de abuso de poder», añade.

Aclaran, además, que «existe un chat de Whatsapp en el que pueden avisar si necesitan entrar en otro momento del día». Un servicio de mensajes que, según el municipio, sirve también para notificar cualquier incidencia. Medidas que se adoptaron ante «robos y desperfectos en los últimos años», añaden. Lucía admite que los hubo, pero lo que cuestiona es que a partir de ahí se les diera «a unos pocos». Y pregunta: «¿Por qué a unos hortelanos sí y a otros no? ¿Son ellos más de confianza que el resto?». La usuaria del huerto urbano de la Mayordomía añade que planteó como solución poner un candado numérico, «pero también se niegan», dicen.

La poca flexibilidad horaria no es su única queja, lo es también la retirada de plantas. «Sé que la normativa prohíbe árboles y arbustos, pero yo tenía un maracuyá, que no es un árbol, y que además daba mucha sombra. Aunque la concejala ordenó que no lo quitaran, terminaron arrancándolo».

Pero antes que ella, Bernabé Rodríguez también había tenido diferencias con la gestión del huerto cuando fue hortelano durante cinco años, hasta 2020, tiempo en el que cultivó la parcela de su hermano. «En ese entonces se permitía que el concesionario la trabajara con un familiar», añade. Este patrón de pesca tenía papas, pimientos, tomates, lechugas y hasta cebollas, y eso que era un pizquito de 21 metros cuadrados», aclara. Incapacitado por una enfermedad, el huerto era su única vía para conseguir alimentos. «No podía trabajar y vi una oportunidad en esa parcela». De esa huerta dependía su sustento, «hasta que me cansé del trato y me fui», dice.

Juan Castellanos es un vecino retirado que, aunque no es hortelano, le gustaba entrar a ayudar a los que estaban allí, «pero un día me dijeron que si no tenía parcela no tenía nada que hacer en la huerta». Y añade, «la gente no puede entrar, es como si fuera un cortijo privado».

Bernabé por necesidad, Lucía por conciencia medioambiental y Juan, como un vecino más, reclaman «devolver al proyecto el sentido para el que fue creado», concluyeron.