Los turistas en Las Palmas de Gran Canaria crecen más del doble que en toda Canarias

El número de turistas alojados en Las Palmas de Gran Canaria crece a más del doble que en el conjunto del Archipiélago. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística del Ayuntamiento capitalino, los viajeros que llegaron a la ciudad en los primeros seis meses del año crecieron un 10,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra contrasta con las aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para toda Canarias durante el primer semestre de 2024. En este caso, los visitantes alojados en establecimientos hoteleros y extrahoteleros crecieron un 4,2%. La ocupación, además, superó el 90% en los meses de enero y febrero.

De enero a junio, la ciudad recibió a 233.686 visitantes frente a los 211.690 de hace un año. Por otro lado, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y extrahoteleros han crecido a un ritmo todavía mayor. El crecimiento acumulado en el primer semestre del año ha sido del 12,4%, al pasar de 727.480 noches de hospedaje a 817.847 en el mismo periodo. Con respecto a todo el Archipiélago, en cambio, el incremento ha sido del 6,04% hasta superar los 35,1 millones de pernoctaciones -dos más que hace un año-, por lo que también se evidencia un mayor desarrollo del sector en la capital en este sentido.

Temporada alta

La tendencia al alza del turismo ha sido sostenida durante este primer semestre del año. En junio, mes en el que tradicionalmente el turismo ha flaqueado en la capital grancanaria, la ciudad alojó a 35.368 viajeros frente a los 31.539 del mismo mes de 2023, un 12,1% -por encima del crecimiento medio en lo que va de año-. Las pernoctaciones, además, aumentaron en ese mismo mes un 12,5% hasta alcanzar las 110.476, cuando hace un año no se superó la barrera de las 100.000 noches de hospedaje. La ocupación fue del 69,1% frente al 62,3% del mismo mes del año anterior.

Enero, en plena temporada alta turística en Canarias, es, por el momento, el mes que más viajeros ha registrado la ciudad: 42.302 visitantes frente a los 39.353 del año anterior. En cuanto a las pernoctaciones, marzo ha sido el mejor mes, en coincidencia con la Semana Santa, con 162.372 noches de hospedaje. A nivel regional, es en este último mes cuando también se ha producido el mayor número de visitantes y pernoctaciones. Eso sí, a diferencia de la capital grancanaria, junio ha sido el segundo mes con mayor número de turistas, mientras que en la mayor ciudad del Archipiélago ha sido el segundo por la cola.

Con respecto al año anterior, las pernoctaciones crecieron por encima del 14% entre los meses de febrero y abril. Un crecimiento que ha permanecido por encima de la media de las Islas; en febrero, por ejemplo, esta cifra fue del 10,3% en el conjunto del Archipiélago. La estancia media, en cambio, se mantiene más estable: el turista extranjero permanece en la ciudad unos cuatro días, mientras que la de media de españoles y canarios en particular no llega a tres días. Hay que tener en cuenta que estas estadísticas no tienen en cuenta a los turistas que se alojan en viviendas vacacionales.

Turismo alemán

Por nacionalidades, el turismo alemán sigue siendo el más numeroso en la ciudad. En estos seis meses se han alojado en la ciudad 17.986 visitantes del país teutón; tan solo en marzo lo hicieron 4.503 viajeros, un 47,4% más que en el año anterior, y solo en el mes de mayo se produjo un ligero descenso. Además, permanecen una media de seis días. En segunda posición, el número de británicos -14.403 en total en este primer semestre- que han pernoctado en el municipio ha crecido durante estos primeros seis meses del año. En cambio, a diferencia de los germanos, en este caso las estancias apenas superan los tres días.

La llegada de franceses, belgas u holandeses han tenido más altibajos. Además, la estadística sigue reflejando un brusco descenso en la llegada de escandinavos entre los meses de marzo y abril. Por ejemplo, los suecos pasaron de ser en marzo la tercera nacionalidad más numerosa, con 3.017 viajeros alojados en la ciudad, a estar en la cola al mes siguiente, con menos de 800 turistas procedentes de este país.

Récord de visitantes

Este incremento en el turismo que decide alojarse en la capital grancanaria se produce bajo el contexto de las manifestaciones del 20A, donde varios miles de personas solicitaron un cambio de modelo turístico. El concejal del área, Pedro Quevedo, ha señalado en distintas entrevistas que están por «la calidad más que por la cantidad», pero lo cierto es que el número de viajeros que se alojan en la ciudad sigue creciendo y, además, lo hace a mayor ritmo que en el conjunto del Archipiélago.

Ya en 2023 se produjo un récord de visitantes que pernoctaron en Las Palmas de Gran Canaria. Una cifra que superó por primera vez los 400.000 visitantes. Una cantidad que previsiblemente se verá superada con creces, a falta todavía de julio y agosto -con una llegada de visitantes que siempre es superior a la de los meses de primavera- y, especialmente, noviembre y diciembre. Estos dos últimos meses fueron los más fuertes de 2023; ambos sumaron más de 85.000 turistas.