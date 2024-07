Arrancan los trabajos en El Secadero para el acceso seguro a las guaguas

El Secadero contará con un acceso seguro a las paradas de guaguas en la carretera GC-110, una reivindicación vecinal de años que estará disponible en septiembre para salvar el peligro que supone cruzar una vía de cuatro carriles que tiene una circulación de alta velocidad. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, presentó ayer a los vecinos de El Secadero la reordenación provisional que comienza a ejecutarse para habilitar el acceso seguro desde el barrio hasta las paradas.

Hidalgo informó que las obras comenzarían anoche mismo con la colocación de las primeras señalizaciones al tráfico y recordó que esta situación de inseguridad se padece desde hace años. «Antes existía una pasarela aérea que cruzaba la autovía y servía de paso seguro para los vecinos, pero hace dos años y medio se retiró porque ya estaba en muy mal estado.

Su deterioro y un accidente posterior obligó a desmontarla de forma definitiva», expuso. Desde entonces, acceder a esa parada de guaguas ubicada en sentido de bajada obliga a los vecinos a tener que cruzar la vía sin ningún tipo de seguridad «porque no hay ningún paso señalizado», dijo.

Presentación de las obras para acondicionar un acceso seguro para los peatones en El Secadero / Juan Carlos Castro

La solución planteada ayer por el Cabildo y el Ayuntamiento, con la presencia de la concejala del distrito, Saturnina Santana, fue muy bien acogida entre los vecinos. Para Delia Ruiz, es una obra necesaria. «Hicieron bien en quitar aquella pasarela, pero nos dejaron sin paso de peatones. Gracias que no ha habido una desgracia». Esta vecina señala que «ahí se bajan los niños del colegio Manrique de Lara o los que estudian en Tafira y, con la velocidad que cogen los coches en esa bajada, el tramo estaba siendo un peligro», comentó.

Así quedarán los accesos

Hidalgo explicó los detalles del proyecto, que costará «entre 40.000 y 50.000 euros». Aclaró que se va a hacer «una reordenación provisional de los carriles, a la espera de un proyecto mucho más grande para toda la GC-110 que estamos diseñando, pero que no será realidad hasta dentro de uno o dos años», informó el vicepresidente del Cabildo. «Mientras, vamos a implantar medidas de calmado de tráfico a la altura del barrio con pasos de peatones, señales verticales para reducir la velocidad y estrechamiento de carriles para garantizar que los vecinos no corren ningún peligro al acceder a las paradas».

Infografía de cómo quedarán los accesos peatonales seguros a las guaguas y los cambios para la circulación vehicular / La Provincia

De esta forma, la calzada de bajada se reducirá a un solo carril a la altura de El Secadero con el pintado de isletas y marcas viales horizontales. Las guaguas que circulen en este sentido contarán con un carril exclusivo en el que se habilitará una nueva parada de guaguas pegada a los jardines que están en medio de las dos calzadas de la carretera del Centro.

Para llegar hasta esta nueva parada se habilitará una rampa peatonal sobre los jardines que separan ambas vías, con lo que se evita cruzar los dos carriles de bajada. La parada de guaguas en sentido subida hacia Tafira se mantiene en la misma ubicación, pero para facilitar el cruce con seguridad se va a pintar un nuevo paso de peatones, se reducirán también los dos carriles a uno y se habilitará una especie de ‘chicane’ que obligue a los conductores a reducir la velocidad.

«Tienes que persignarte antes»

Darío Santana lo sufre a diario. Vive justo enfrente de la autovía. «Una de las veces que crucé, un coche casi me choca. El conductor se puso a discutir, pero es que no podemos hacer otra cosa, ¿por dónde cruzamos?», se quejó. «Si encima es de noche y no traen las luces puestas, no nos ven. Es jugártela a diario, persignarte antes de cruzar y pa‘lante», añadió. «Mi abuela con 60 años también tiene que cruzar por aquí, ella no se atreve a saltar la valla como yo y da toda la vuelta a la calzada. Eso es todavía más peligroso, así que esto ya nos resuelve algo a los vecinos», concluyó.