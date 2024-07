Un trayecto hacia el futuro sin miedo

«Estoy muy contento porque hoy recojo mi diploma y cada vez me encuentro más cerca del mundo laboral», explica Andrés Tonuzco, uno de los estudiantes del curso de formación de pintura de casas y fachadas del programa Contigo que imparte la fundación Ecca Social y la asociación El Patio de las Culturas. Tonuzco nació en Colombia y asegura que está «muy agradecido» del aprendizaje que ha recibido en «muy pocos meses» en la Isla.

«Ahora tengo nociones de arreglar la fachada de una casa», argumenta, «que nunca viene mal y es un conocimiento con el que contaré de por vida». «Mi profesor Carlos, que me ha impartido las clases teóricas y prácticas de pintura durante este mes, me ha dicho que lo importante es no tener miedo y avanzar», concluye.

«Nuestra intención es acompañar a los jóvenes que se encuentran en centros de acogida en el camino hacia la formación y el empleo», resalta Ana Giménez, directora ejecutiva de Ecca Social. Subraya que durante «todo el año», los jóvenes también asisten a clases de español y a cursos de habilidades sociales. «Ahora, durante el verano», prosigue, «hemos intentado impartir una formación más técnica que ayude a todos los niños a insertarse en la sociedad y en el mundo laboral, que es para lo que han venido».

«Este mes ha sido excelente», afirma Víctor León con una gran sonrisa. «Siempre quiero aprender más, y estoy muy seguro de que quiero seguir formándome en el futuro», acentúa. León es originario de Venezuela y desde hace varios años es un «gran» aficionado de los idiomas. Actualmente está estudiando un curso de inglés, pero no descarta comenzar a practicar el francés en los próximos meses. «El trabajo de mis sueños se encuentra en el sector turístico, eso lo tengo claro», insiste. «Carlos, el profe», retoma, «nos ha explicado todo muy bien y gracias a él hemos aprendido tanto, no sólo sobre la pintura, sino también de otras cuestiones de la vida».

Andrés y Víctor posan con sus diplomas / Andrés Cruz

En busca de una vida mejor

Carlos Fernando Becerra, el tutor de los jóvenes durante su formación, reitera que viajó desde Colombia hasta Canarias por el mismo motivo que los chicos africanos y sudamericanos a los que enseña, «para buscar una mejor vida». «En mi país trabajé mucho con víctimas», afirma. Actualmente, Becerra quiere mostrar «un gran apoyo» a sus alumnos. «No hay persona que pueda entenderlos mejor, que una que ha pasado por una situación similar», asegura.

Expresa que es «importante» que los chicos y chicas piensen en su futuro y en su bienestar. «Yo siento el dolor de todos ellos, no como un simple profesor, sino también como un gran amigo, y he visto aquí la oportunidad de colaborar con unas personas que necesitan un gran apoyo», destaca.

Mané atracó en Las Palmas de Gran Canaria tras un trayecto de ocho días en patera. Nació en Senegal, pero lleva viviendo en la Isla desde el pasado año. «No me defiendo aún muy bien con el castellano, pero poco a poco voy mejorando», celebra. «Estoy haciendo dos cursos a la vez, el de pintura y otro para hablar mejor el idioma de aquí», detalla. «Intento avanzar cada vez más», continúa, «para poder tener aquí alguna oportunidad».

A su derecha se encuentra su amigo Aissane, que le traduce algunas palabras a su lengua materna, el wolof. «Yo hablo un poco mejor el español porque llevo viviendo aquí casi un año y medio, pero aún recuerdo hablar la lengua originaria de mi país, Senegal», explica. Con la temprana edad de 17 años el senegalés era conductor de coches en su estado. «Aquí quiero trabajar de lo que haga falta, pero me haría mucha ilusión sacarme el carnet de conducir cuando cumpla la mayoría de edad para poder transportar camiones, que es lo que en realidad me gusta», resalta.

«Es muy importante hacer un itinerario de integración con los jóvenes para que comiencen a estudiar el español», explica Miguel García, técnico del proyecto Contigo y profesor de la asignatura de castellano. «Cuándo ya controlan mejor el idioma y están un poco más integrados», prosigue, «nos piden, por favor, que hagamos algún taller un poco más útil para comenzar sus andaduras en el mundo laboral». Asegura que son personas «igual que nosotros», que también tienen «un proyecto de vida y una ilusión». «Lo que nosotros intentamos», concluye, «es acompañarlos para hacerles el camino algo más fácil».

Yumi Díaz, coordinadora del Patio de las Culturas, recalca que la intención del proyecto «va un poco más allá». «Es muy importante que en Gran Canaria y en el resto del país exista un intercambio cultural para que la sociedad no se quede estancada en el ‘gueto’ de su país de origen», insiste. Pero lo más importante, asegura, es que sean hombres y mujeres «buenos y buenas». «Yo espero que hagan caso omiso a los adjetivos negativos que escuchan diariamente, porque no son ciertos», remata. El miedo, no es una excusa para ellos.