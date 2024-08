Las personas sin hogar que duermen en Las Canteras aumenta desde la pandemia

Plácido ayuda a recoger el saco y la manta con el que Tamara ha pasado la noche en la playa de Las Canteras. Cobijada tras el refugio que le brinda uno de los kioscos de hamacas se preparan para «ver ahora dónde vamos a comer», añade Plácido. Las Canteras es para ellos, como para otras personas que pernoctan a lo largo de la playa, no solo el lugar donde dormir, sino también ese hogar que no tienen. «Aquí hace menos frío para pasar la noche», dice Tamara. Plácido la mira mientras añade que preferiría que se quedara en la zona del Acuario -Poema del Mar- «porque allí nos juntamos más y así no está sola, es mujer y me da cosa que le pase algo aquí». Además, dice, «en aquel lado montamos una caseta en mejores condiciones».

Durante la conversación, señalan alrededor e indica: «Nosotros recogemos todo lo que tenemos aquí, no molestamos a nadie. ¿Por qué la playa? Porque la playa es de todos, ¿no?», añade. «Yo quisiera verlos en nuestra situación, esto no es fácil, ¿sabes? Tienes que buscarte la vida todos los días. Ahora en agosto, hay comedores cerrados, vas a la Fábrica del hielo -uno de los recursos municipales de alimentación para personas vulnerables- y hay unas colas que no terminan de atenderte», dice.

Fuentes de la concejalía de Bienestar Social señalan que a las personas en situación de calle «se les ofrecen los recursos, los propios del ayuntamiento o la derivación a otros especializados según las circunstancias de la persona. Si siguen en la calle es que no los han aceptado, a veces incluso lo rechazan debido a su propia problemática», explican. «Intervenimos directamente donde ellos están, en la playa o en cualquier sitio. Incluso, hacemos intervenciones conjuntas semanalmente con Cruz Roja», especificaron.

Tamara se emociona recordando cómo llegó a Las Palmas. «Soy gallega, pero vine desde Berlín con una pareja y, pues bueno, las cosas no fueron bien y aquí estoy». Plácido termina de ayudarla a recoger y enfilan la avenida.

Radiografía de una realidad

Personal de los servicios sociales municipales apuntan que desde que comenzara el año han ubicado «a cinco personas que pernoctan en la playa de Las Canteras». La mayoría, hombres de entre 40 y 60 años y con más de tres años en situación de calle.

En cambio, la Ong Rescate Canarias, asociación que lleva dos décadas atendiendo a las personas que viven en situación de sinhogarismo brindándoles comida y ropa tiene otros datos. «De las 32 personas que tenemos registradas en toda la Zona Canteras (playa, avenida y calles aledañas) calculamos que hay entre 15 y 20 de ellas que duermen en la playa», señala su presidente, Doramas Suárez. «Los datos varían dependiendo del día y la hora, y de lo que suelan moverse para cambiar de localización por miedo», añade.

Suárez recalca que la zona de Las Canteras tiene una particularidad y es que «al haber comercios y locales turísticos hay cámaras de vigilancia, y eso les da más seguridad para quedarse ahí; pero por otra parte también se sienten más expuestos a agresiones o robos». Esta Ong asegura que el uso de la playa para pernoctar no es nuevo, «lo ha sido toda la vida, bajo las barquillas o junto a la pared del paseo, solo que hay épocas en las que hay más presencia policial y los despiertan pronto para que se muevan», añade. «Y no pasa solo en Las Canteras, también Las Alcaravaneras es una playa refugio para dormir», añadió.

Quejas de usuarios

Uno de los usuarios de la playa y editor de la página digital miplayadelascanteras señala que es una situación que «se ha agudizado desde la pandemia» y que supone «una emergencia social, no solo por lo duro que debe ser vivir así, sino por lo que implica en términos de salud pública. «Hacen sus necesidades en la playa y, cuando al día siguiente vienes a darte un baño, te encuentras con restos de suciedad y malos olores». Reconoce que «es un tema complejo de abordar». «Me pongo en su papel y no debe ser fácil, pero se tendrían que ofrecer soluciones para que al menos tengan un sitio adecuado donde hacer sus necesidades», destaca. Las ordenanzas municipales, dice, «no permiten hacer necesidades en la vía pública, no es una cuestión de que a mí no me guste ver esa imagen en la playa, sino de un problema social».

Una de las trabajadoras de los balnearios (que prefiere no dar su nombre) indica que «antes de abrir tenemos que estar limpiando la entrada porque te encuentras con los restos de que han defecado durante la noche». Añade que no les impide el paso para que se duchen. «Pero, a veces tampoco, respetan las normas de higiene y me he encontrado heces hasta en la ducha», argumenta. El uso de las taquillas, dijo, también ha sido problema. «Acumulan sus cosas durante días y terminamos abriéndolas para limpiarlas por malos olores», explica.

El presidente de Rescate Canarias, Doramas Suárez, añade que entiende a los usuarios, porque «Las Canteras es un lugar emblemático de la ciudad y está mal que hagan sus necesidades en la arena», pero subraya que «cuando conoces sus circunstancias, entiendes ese comportamiento. En su opinión «no hay suficientes recursos en la ciudad para atenderlos, como también es verdad que no todos están dispuestos a usarlos», apostilla.