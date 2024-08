Comercio histórico: Pasión por la encuadernación: Encuadernadora Albabi sigue hilando historias

En pleno corazón del barrio capitalino de Guanarteme, se encuentra un curioso taller que pasa casi desapercibido para el transeúnte y desprende un aroma característico a silicona quemada, papel y cartón. Este año cumple 31 años abierto al público. Se trata de Encuadernación Albabi, regentado por Rosa Delia Pacheco Ventura. Tal y como su letrero indica, produce todo tipo de encuadernación para todo tipo de encargos, desde Trabajos de Fin de Grado, pasando por cartas de menú y libros contables.

"No me gusta alardear ni presumir de mi trabajo", reconoce, "pero si lees las reseñas en Google, te quedas con la boca abierta". Si por algo destaca la Encuadernadora Albabi, es por la pasión que desprende en cada uno de sus acabados. "Cuando aún existía el cine Galaxy, había un señor al que yo le encuadernaba los libros de contabilidad y me regalaba talones enteros de entradas que luego yo repartía entre toda mi familia", recuerda.

En Albabi "hago muchos trabajos personalizados". Para ello, "a los clientes les recomiendo colores y materiales, además de mostrarle los trabajos que tengo en expositor de la entrada". La magia de este local reside en la conservación de las máquinas, la cercanía con el cliente, la flexibilidad, la seriedad y, sobre todo, la técnica a mano de su dueña. De hecho, Albabi es de las pocas empresas, si no la única, dedicada íntegramente al arte de la encuadernación en Canarias. La lista de centros e instituciones a los que ha realizado encargos es encomiable.

"Tuve el honor de grabar la tapa, la portada y el lomo” de un libro en honor de una visita de Estado a Canarias para el rey emérito, Juan Carlos I, “en azul petróleo, su color favorito”, asegura Rosa Delia. “Era un trabajo que le encargaron a un colega mío del oficio y lo hicimos entre los dos”, aclaró, orgullosa del trabajo bien hecho.

Babón Plus, librería Rivero e Imprenta Maxorata, la mayor de toda la isla de Fuerteventura, son algunas de las empresas con las que ha colaborado desde que Albabi abrió sus puertas en 1993. A sus 65 años, Rosa Delia debió de haberse jubilado en marzo, pero, “con mis más de 40 años cotizados, por cuestiones personales, no me puedo jubilar todavía”, afirma. El día que se jubile, “lo que quiero hacer es dedicarme a hacer talleres de encuadernación, para no irme a la tumba con todo lo que sé”.

Al fondo, Rosa Delia atendiendo la llamada de un cliente durante la entrevista. En la mesa, detalle de uno de sus proyectos. / Juan Carlos Castro

Pacheco lleva dedicándose al oficio “desde los 14 años”, cuando “estaba cursando sexto de EGB”, recuerda con ojos vidriosos, rebosantes de nostalgia. Luego de trabajar los veranos como dependienta, su primo le ofreció la oportunidad de trabajar en una empresa de artes gráficas, en El Sebadal. “No terminé las dos semanas de prueba; desde la primera semana, ya me contrataron”. Los seis años y medio que pasó en esa nave industrial del Sebadal, a las órdenes de Francisco Tortosa, fallecido en 2020, marcaron un antes y un después en su vida.

Una profesión que requiere práctica

"Aprecié muchísimo a ese hombre", manifestó, "gracias a él, de alguna forma, descubrí que me encantaba esta profesión". Confirmó que "lo que más se le atraviesa a cualquier encuadernador, o el que quiera aprender esta profesión, es el grabado, el saber dorar; no a todo el mundo se le da", expuso. "Esta es una profesión que, más que estudio, te requiere la práctica, porque camino se hace al andar".

"Cuando sonaba el teléfono, él iba a la oficina a cogerlo y yo no tenía paciencia; así que, esperando a que viniera él y, a escondidas, me ponía a grabar yo sola los libros, y así fue como aprendí". En este sentido, la encuadernadora siempre ha sido autodidacta. Cuando vivía en el barrio de La Paterna, se construyó su primera prensa: "me fui a la ferretería, cogí dos tubos de rosca, como de 70 cm de alto y dos tablas". Tras hacerse "con un poquito de clientela", con sus ahorros, montó Albabi en la planta baja de la casa de su madre.

El nombre de la encuadernadora viene de la fusión de "Alba" y "Abigaíl", sus sobrinas gemelas. "Fueron dos niñas súper deseadas, porque mi hermana tenía dos niños", observó Pacheco. Una vez el comercio echó a andar, Rosa Delia empezó haciendo "fascículos a las copisterías, a las librerías, sobre todo de colecciones de Agostini". Con el tiempo se cansó y, tras un pedido de una vecina de La Paterna, decidió empezar a encuadernar ella misma, pasando por todas las etapas del proceso.

Para esta amante de la encuadernación a mano, "se podría decir que Albabi es un negocio histórico porque me he dado a conocer por el boca a boca". Prueba de ello son las cinco llamadas telefónicas que ha recibido durante el encuentro con este periódico. No obstante, la crisis de 2008, que la dejó "a dos velas", la obligó a prescindir de las dos empleadas que tenía. Los embistes del tiempo no han podido con ella, pues "sigo aquí, luchando con uñas y dientes", como muchos otros autónomos.

A ratos, su hija Helen vuelve al centro de la conversación. "Ella se crió en este taller; no sé qué será de ellos, pero sí sé que quiero que mi hija sea feliz", zanjó. "Al final, descubrí esto de casualidad, y me ha dado toda la felicidad del mundo, la verdad, no sé si habría sido igual de feliz con otra cosa".

Precisamente, no duda dos veces en decir que el encargo que más la ha llenado "con diferencia", fue el de las carpetas conmemorativas por el centenario de la muerte de Pérez Galdós. Rosa Delia visitó con ella la casa museo del autor cuando tenía "unos diez u once años", convirtiéndola en "amante de la literatura". Por tanto, "que me encargarán ese trabajo a mí, significó mucho y fue muy simbólico".

Las máquinas del taller, "aunque sean antiguas, son muy válidas para montar otro negocio". Además, "tal y como las mantengo, se les puede sacar oro todavía". En el bullicio de la era digital, la encuadernadora Albabi se erige como un bastión de la tradición que resiste el paso del tiempo. Su dedicación a cada detalle convierte el papel en una obra de arte perdurable, recordándonos que, en un mundo donde lo efímero prevalece, aún existe espacio para la belleza y la durabilidad de lo hecho a mano.