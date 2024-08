Felices con Narices pasa un triste verano en Las Palmas de Gran Canaria

«Este año sólo hemos podido acoger a ocho niños y niñas en nuestro campamento de verano», lamenta Daniel Hernández, presidente de la asociación Felices con Narices, una organización sin ánimo de lucro que realiza cada mes de julio una serie de actividades para los jóvenes de la Isla. «Desde hace más de ocho años», continúa, «la asociación ha ayudado a casi cincuenta niños durante las vacaciones, pero esta vez no ha podido ser posible».

Tras no haber obtenido la financiación suficiente para repetir con normalidad las actividades y ofertar el mismo número de plazas que años anteriores, Hernández asegura que se siente «triste» y «descontento» con la situación. En esta novena edición, Felices con Narices únicamente ha obtenido fondos por parte de la empresa Sagulpa, que ha querido colaborar nuevamente. Hernández expresa que aunque está «muy agradecido con los fondos donados», estos «no son suficientes» para llevar a cabo un campamento de verano con «normalidad».

El presidente asegura que le da «mucha» lástima la situación actual de la asociación. «Me da mucha pena, porque no sólo hacíamos manualidades, también íbamos de paseo a muchos sitios de la ciudad y hacíamos actividades diferentes y más entretenidas que ahora se han quedado obsoletas». Pasar una mañana divertida en el cine, acudir a terapia de cuidado de animales o aprender en los museos de la ciudad son algunas de las actividades «favoritas» de los jóvenes y «tristemente este año no se van a poder llevar a cabo de la misma forma». «Siempre nos hemos preocupado», retoma, «de que los chicos no sientan que hacen lo mismo todos los días». La organización se «preocupa» porque los jóvenes tengan la «mejor» formación posible, y se queden con « un buen sabor de boca».

Tristeza

Hérnandez recalca que «no conformes con la situación», decidieron realizar una manifestación pacífica en la puerta de la asociación de vecinos del Batán, en dónde padres, alumnos y trabajadores del centro expusieron sus «sentimientos» de pena. «Ahí leímos unos manifiestos dónde dimos a conocer nuestro descontento con los trámites y las ayudas prestadas para este año 2024», destaca. El precio mensual del campamento de verano es de 30 euros, y «por este coste» realizan una «infinidad» de juegos entretenidos y talleres dónde «aprenden a la misma vez que se entretienen». «Es un precio pensado para el bolsillo de prácticamente todas las familias, porque por 30 euros los niños y niñas pasan unas seis horas con nosotros y no están en casa aburridos o viendo la televisión», acentúa.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las ediciones anteriores «ha prestado su ayuda» para el transporte de los jóvenes a las excursiones y para costear los seguros. «Sin embargo», retoma, «la mayor parte de las ayudas y con lo que, de verdad, podemos cubrir los gastos de las actividades, proviene de las empresas privadas, que este año no han participado de la misma forma que hacían antes, y esto nos ha causado un grave problema para llevar a cabo el normal desarrollo del campamento». Añade que «lo único» que pide la asociación de cara a los próximos años es «retomar la normalidad anterior», y una «mayor» participación por parte de las empresas colaboradoras.

Jóvenes hacen terapia con animales / LP/DLP

«Por este motivo», subraya, «la protesta no va en contra del Ayuntamiento de la ciudad, que es algo que muchos piensan, la protesta va en contra de la poca ayuda económica que hemos recibido este año para financiar una acción tan favorable para muchos jóvenes de la Isla, y que además, es muy cotizada todos los años». Felices con Narices cree que lo que ha sucedido este verano ha sido «un despiste»por parte de las entidades públicas y privadas. «Con todo el lío que ha pasado en la ciudad en los últimos meses pensamos que se han olvidado un poco de nosotros y han dado más importancia a otros temas que influyen en la capital», lamenta.

Los niños y niñas que querían pasar un verano divertido en Felices con Narices se han quedado en una lista de espera «interminable». «Nosotros lo sentimos mucho», asegura Hernández, «pero estoy convencido de que en las próximas vacaciones podremos volver a vernos todos juntos las caras y pasarlo en grande de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora». «Este no es el último verano», concluye.