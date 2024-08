Destellos fugaces en un techo estrellado

Hace unas semanas me dirigí a la sede de la Sociedad Filarmónica, ubicada en el majestuoso palacete Rodríguez Quegles, al principio de la calle Pérez Galdós. La atmósfera de misterio y encanto que envuelve este edificio siempre me ha atraído de manera inexplicable, como si una voz me llamara desde su interior cada vez que paso frente a su fachada. Sin embargo, en esta ocasión, al cruzar la gran puerta de madera, un escalofrío recorrió mi espalda y mis pasos resonaron en el vasto vestíbulo como ecos de antiguas melodías.

Recorrí sus pasillos, admirando las vidrieras, hasta llegar a la pequeña y acogedora habitación que alberga la sede de la Sociedad Filarmónica. La encontré abierta, pero vacía, así que entré y me acomodé en una silla que parecía invitarme a sentarme. Apenas me hube acomodado, mientras esperaba el regreso de la secretaria, oí una voz suave, casi un susurro, que me decía desde arriba.

-Prestad oído a mis palabras...

Sobresaltado, levanté la vista, pero no había nadie. Solo un curioso fresco en el techo: una estrella dorada rodeada de otras más pequeñas sobre un fondo azul. Extrañado, bajé la cabeza, pero volví a oír la voz:

-¡Por favor, brindadme vuestra atención!

Con el corazón latiendo aceleradamente, obedecí. Esta vez, la estrella en el fresco parecía resplandecer con luz propia y, para mi asombro, siguió hablándome:

-Permítame presentarme, soy vuestra estrella.

-¿¡Cómo es posible!? –exclamé asombrado.

-No os alarméis, no soy un ángel caído ni una sombra escapada del averno. Mi presencia aquí se debe a que, hace poco más de un siglo, Eliseo Meifrén me pintó por encargo de Domingo Rodríguez Quegles, dueño de esta mansión. Como buen francmasón él conocía los vastos beneficios que la meditación concede a quien la cultiva. Bajos sus designios, esta habitación fue concebida para facilitar el encuentro con el alma y la conexión con el cosmos.

-¿Existen más pinturas masónicas en el palacete? –pregunté.

-Las hubo, en efecto, en otro techo, el de la alcoba de Domingo y su esposa, María Teresa González Díaz, para quien fue erigido este palacete. Aquel techo, también decorado en azul y oro, no mostraba estrellas, sino que albergaba figuras masónicas.

-¿Y qué pasó con ellas?

-Fueron ocultadas cuando estalló la Guerra Civil y, de la noche a la mañana, ser masón se volvió un estigma que suponía la pérdida de libertad, cuando no de la vida. Así que ahora tengo el honor y la desgracia de ser el único fresco masónico en este palacete.

Fascinado y atónito, apenas podía creer lo que veía, y mucho menos lo que oía. La estrella continuó presentándose:

-Mis doce puntas representan, como los signos zodiacales o los meses que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de esa otra estrella que los hijos de Adán llamáis Sol, la interacción entre cielo y la tierra, ya que el 12 nace como fruto de la multiplicación del 3 divino con el 4 terrenal; por eso las tribus de Israel, los apóstoles, las puertas de la Jerusalén Celeste y hasta las estrellas de la bandera de la Unión Europea son doce.

-¿Y qué son esas estrellas que te rodean? –pregunté de nuevo.

-Cuéntelas y verá que son tantas como horas tiene el día, quilates el oro puro y letras el alfabeto griego, pues simbolizan la totalidad y la perfección.

-Pero no son las únicas 24 luces que observo –repliqué.

-Es cierto. Cada una de mis doce puntas está acompañada por dos rayos, emblema del equilibrio y la conciliación de opuestos. Así se despliegan 36 líneas luminosas, un número que, siendo cuatro veces el triple del tres, vuelve a reflejar el simbolismo de ambas cifras.

-¿Como nexo entre el cielo y la tierra?

-Y como signo de la totalidad, pues asimismo es la suma de los cuatro primeros números pares e impares.

Estaba tan impresionado que no podía articular palabra, así que me limité a escuchar.

-Como puede comprobar, mi diseño obedece a los principios de la geometría sagrada y la numerología, que buscan alcanzar la armonía entre el cielo y el hombre. Por ejemplo, las treinta y seis líneas luminosas que emano y las 24 estrellas que las envuelven suman 60 y están rodeadas por una greca circular, pues el cálculo de los grados del círculo encuentra su fundamento en esa misma cifra.

Domingo Rodríguez Quegles, masón entusiasta, valoraba tanto la meditación que reservó una habitación de su mansión para esta práctica

-¿Qué representan esos rostros que soplan desde los extremos del fresco?

-Son los doce vientos, emblemas de las fuerzas que todo lo influyen. Se entrelazan en otra greca, símbolo del flujo eterno, que en esta ocasión tiene 12 lados para reflejar lo mismo que yo, cumpliendo el principio hermético de correspondencia: ‘como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera’. Por eso, junto a las sesenta figuras del interior del círculo, suman 72, el número de peldaños de la escalera que une el cielo y la tierra.

-¿La escalera de Jacob?

-Símbolo del sendero hacia la elevación espiritual, sus peldaños marcan la progresión que lleva del mundo terrenal al divino. Cada uno encarna un nivel de conocimiento o un estado de consciencia que debe ser conquistado para acercarse a lo celestial.

Asentí, empezando a vislumbrar la complejidad de aquel simbolismo, mientras la estrella continuaba:

-Para representar la bóveda celeste, los techos de las logias masónicas suelen adornarse con imágenes astrales. Como yo, descansan sobre una base cuadrada simbolizando la unión entre las líneas curvas y rectas, es decir, entre el cielo y la tierra.

-Pero este techo no está abovedado –objeté.

-Así es, pero eso no impide que, como las cúpulas de las mezquitas y los cimborrios de las iglesias, refleje el firmamento. Estoy diseñada como un puente entre lo humano y lo divino, un condensador espiritual de energía. Aquí, quien lo desee puede meditar y hallar la paz, pues represento la luz que conecta el alma con su origen celestial.

-¿Qué función tenía esta habitación?

-Varias, pero con el tiempo se convirtió en el dormitorio de Domingo, ganándose el nombre de el cuarto del abuelo. Aquí pasó sus últimos años, hasta que la muerte lo sorprendió poco antes de alcanzar los ochenta. Su vejez fue solitaria, marcada por el desgarro de una doble pérdida, pues dos ladrones le arrebataron lo que más amaba.

-¿Quiénes eran esos amigos de lo ajeno?

-La parca, que le quitó a su amada esposa, y Franco, que le robó su querida patria.

-¿Su mujer murió mucho antes que él? –pregunté al saber que era viudo.

-Sí, ella padecía la misma enfermedad que María de las Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, el tifus, que los médicos de antaño trataban con baños de agua fría. De modo que cada mañana llenaban su bañera, tallada en un bloque de mármol, con agua helada hasta que la mañana del miércoles 16 de octubre de 1907 murió con tan solo treinta y tres años.

-¿De tifus?

-No, de un infarto por hipotermia. Pobre mujer, sólo pudo disfrutar de este palacete, construido expresamente para ella, un año y medio. Las gélidas aguas que debían devolverle la salud se la arrebataron transformando su fastuosa bañera en un sarcófago.

-¿Y cómo falleció Domingo?

-De lo mismo que su añorada cónyuge.

-¿También padecía tifus?

-No, pero mientras cortaba un trozo de carne durante un ágape familiar, cayó muerto sobre la mesa del comedor.

-¿Aquí?

-No, en su finca de Telde. Era el 10 de octubre de 1942, y en aquella época, trasladar un cadáver de un municipio a otro era tarea harto compleja. Así que lo trajeron hasta este palacete, fingiendo que lo llevaban al hospital. Pero lo primordial es que, mientras durmió aquí, todas las noches, antes de cerrar los ojos, me contemplaba.

Cerré los míos por unos segundos, sintiendo cómo mi conciencia se expandía más allá de lo ordinario, forjando una conexión indescriptible con el universo. En aquel instante, apareció la secretaria, disculpándose por haber tenido que ausentarse. Al abrir los ojos, mi conciencia se contrajo a su estado habitual y una oscuridad envolvente me invadió, pues la estrella dejó de brillar transformándose en un fresco mudo e inerte. Fue como despertar del sueño más sublime, pero no sentí ningún enojo por perder aquella visión; mi corazón estaba colmado por una experiencia mágica e inolvidable.

Desde aquel día sólo pienso en volver a la sede de la Sociedad Filarmónica, pero esta vez lo haré cuando no haya nadie. Nadie más que yo… y las estrellas.

